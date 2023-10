Vrem ca Balcanii de Vest să se apropie mai mult de UE, dar pentru a fi posibil acest lucru este nevoie de reforme, transmit Ursula von der Leyen și Charles Michel din Tirana

Cel de-al 10-lea summit al Procesului de la Berlin care are loc pentru prima dată în Balcanii de Vest reprezintă un mesaj puternic al legăturilor profunde dintre regiunile noastre, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul declarațiilor susținute la sosirea la această întâlnire găzduită de Tirana, capitala Albaniei.

Aceasta a făcut trimitere la Planul de dezvoltare pentru Balcanii de Vest, care urmărește să aducă mai aproape de cetățenii din țările din regiune beneficiile pe care le au țările membre, și anume integrarea lor în piața unică europeană.

”Dorim să oferim companiilor din țările din regiune acces la piața unică europeană, dar pentru a face acest lucru avem nevoie de reforme. Reprezintă un stimulent pentru cei care doresc cu adevărat să avanseze, doresc să îmbunătățească economia. Ușile noastre sunt deschise”, a precizat Ursula von der Leyen.

This 10th Berlin Process Summit is the first one to take place in the Western Balkans.

⁰So it is a powerful symbol of the deeper bonds between our regions.

And an occasion to promote, once again, stronger regional cooperation among our partners ↓ pic.twitter.com/TZJ8fDPnw1

