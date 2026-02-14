Wang Yi avertizează, la München, împotriva apelurilor “impulsive” ale distanțării SUA de China: Călcarea liniilor roșii privind Taiwanul ne-ar împinge spre un conflict

Corespondență din München

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avertizat sâmbătă împotriva apelurilor „impulsive” ca Statele Unite să se distanțeze de China și a declarat că, în pofida unor semnale recente pozitive din partea Casei Albe, anumite voci din SUA subminează relația bilaterală.

Făcând apel la o politică „pozitivă și pragmatică” din partea Washingtonului, el a declarat într-un discurs susținut la Conferința de Securitate de la München că cel mai bun rezultat pentru ambele părți ar fi cooperarea.

Wang Yi s-a întâlnit vineri cu secretarul de stat american Marco Rubio, într-o întrevedere descrisă de un oficial american drept „pozitivă și constructivă”, și a discutat despre o vizită planificată la Beijing în aprilie a președintelui american Donald Trump.

După un an de turbulențe legate de politica comercială și de tarife, Statele Unite și China au încercat să își detensioneze relațiile, iar Wang Yi a spus că Beijingul a fost încurajat de declarațiile recente de la Casa Albă care au arătat „respect pentru președintele Xi Jinping și pentru poporul chinez”.

Însă, Statele Unite și țările europene sunt tot mai îngrijorate de dependența lor în creștere de China pentru materiile prime și componentele esențiale ale lanțurilor lor de aprovizionare din industrie, iar apelurile pentru reducerea acestei dependențe s-au intensificat.

Wang Yi a afirmat că unii din Statele Unite „fac tot posibilul să atace și să defăimeze China” și că există două perspective posibile pentru relațiile bilaterale. Statele Unite ar putea înțelege China în mod rezonabil și obiectiv și ar putea adopta o politică pozitivă și pragmatică față de China, a mai afirmat acesta.

„Cealaltă perspectivă este să se caute decuplarea de China și ruperea lanțurilor de aprovizionare și să se adopte o opoziție față de China în orice, într-un mod pur emoțional, reflex”, a declarat el.

Ministrul chinez de externe a avertizat că unii „încearcă să desprindă Taiwanul de China și calcă pe liniile roșii ale Chinei, ceea ce ar putea împinge foarte probabil China și Statele Unite spre un conflict”.

„China, din partea noastră, dorește să vadă prima perspectivă și cred că împărtășiți aceeași abordare, dar China este bine pregătită să facă față tuturor tipurilor de riscuri”, a mai punctat Wang Yi.

Wang Yi i-a îndemnat pe participanți să „revitalizeze sistemul ONU”, deoarece, în caz contrar, „lumea ar reveni la legea junglei, unde cei puternici îi pradă pe cei slabi”. Ministrul nu a menționat nici măcar o dată Statele Unite, însă discursul său a încercat să prezinte China drept alternativa corectă și respectuoasă față de reguli.