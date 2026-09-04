Washingtonul avertizează că apropierea Regatului Unit de UE complică extinderea acordului comercial cu SUA

Alinierea Regatului Unit la normele Uniunii Europene reprezintă „o problemă” pentru extinderea acordului comercial încheiat anul trecut între Londra și administrația președintelui Donald Trump, a avertizat reprezentantul SUA pentru comerț, Jamieson Greer, relatează Euronews.

Declarațiile oficialului american intervin în contextul în care noul premier britanic, Andy Burnham, analizează o apropiere mai amplă de UE, continuând eforturile inițiate de predecesorul său, Keir Starmer, pentru consolidarea cooperării post-Brexit.

Întrebat de Financial Times dacă Regatul Unit folosește „libertatea” dobândită prin ieșirea din Uniunea Europeană, Greer a răspuns: „Nu, nu o face”.

„În discuțiile mele cu Regatul Unit, eu spun: «Sunteți liberi de UE. De ce nu liberalizați puțin, de ce nu acceptați bunuri fabricate potrivit standardelor americane, produse agricole realizate potrivit standardelor americane?»”, a afirmat reprezentantul SUA pentru comerț.

„Ei spun: «Ei bine, trebuie să așteptăm și să vedem ce spune UE despre acest lucru». Știți, aceasta este o problemă pentru noi și reprezintă o dificultate”, a continuat Jamieson Greer.

Avertismentul survine după vizita efectuată săptămâna aceasta la Londra de președintele francez Emmanuel Macron, care a declarat că Franța și Regatul Unit „rămân deschise să discute despre orice, inclusiv despre continuarea relansării relațiilor Regatului Unit cu Uniunea Europeană”.

Un summit important între UE și Regatul Unit este așteptat până la sfârșitul acestui an.

Andy Burnham a declarat miercuri că, după Brexit, „oamenii de aici s-au săturat de lipsa de viziune, oamenii văd că trebuie să lucrăm mai strâns împreună”.

În primul său discurs în Parlament în calitate de premier, Burnham a susținut, de asemenea, că Brexitul a contribuit la ritmul lent de creștere a economiei britanice.

Donald Trump și fostul premier Keir Starmer au anunțat în mai 2025 un acord comercial prin care Washingtonul a redus taxele vamale aplicate automobilelor britanice de lux, oțelului și aluminiului, după introducerea de către președintele american a unor tarife suplimentare împotriva mai multor parteneri comerciali.

Acordul a permis și intrarea pe piața britanică a unor cantități mai mari de produse agricole americane, inclusiv etanol și carne de vită. Guvernul de la Londra a susținut că înțelegerea nu va conduce la reducerea standardelor alimentare britanice, pe fondul preocupărilor referitoare la carnea de pui tratată cu clor și la utilizarea hormonilor în producția americană de carne de vită.

Regatul Unit a ajuns separat la o înțelegere pentru evitarea tarifelor americane asupra medicamentelor, acceptând să plătească prețuri mai mari pentru anumite produse farmaceutice.