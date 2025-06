Washingtonul condamnă sancțiunile impuse de aliații occidentali la adresa a doi miniștri israelieni acuzați de incitare la violență extremistă împotriva palestinienilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel marți la SUA și Europa, îndemnându-le la o „acțiune concretă” împotriva Rusiei, denunțând un nou atac nocturn al Moscovei, care a lansat în noaptea de luni spre marți peste 300 de drone și șapte rachete, dintre care două de fabricație nord-coreeană, asupra Ucrainei, relatează France Presse, potrivit Agerpres.

„Este vital ca răspunsul la acest atac rusesc, la fel ca în cazul altor atacuri similare, să nu fie tăcerea lumii, ci o acțiune concretă. O acțiune a Americii, care are puterea să constrângă Rusia la pace. O acțiune din partea Europei, care nu are altă opțiune decât să fie puternică”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Rusia a lansat noaptea trecută 315 de drone, între care 250 de drone kamikaze Shahed, și șapte rachete împotriva Ucrainei, a indicat președintele Volodimir Zelenski, menționând că orașele Kiev și Odesa s-au numărat printre principalele ținte ale bombardamentelor.

„Pentru încă o noapte, în loc de încetarea focului, au avut loc atacuri masive cu drone Shahed, rachete de croazieră și balistice”, a adăugat Zelenski.

Russian missile and Shahed strikes drown out the efforts of the United States and others around the world to force Russia into peace. For yet another night, instead of a ceasefire, there were massive strikes with Shahed drones, cruise and ballistic missiles. Today was one of the… pic.twitter.com/t3uEzzoCsL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2025