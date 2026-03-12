Washingtonul dă asigurări că va respecta acordul comercial UE–SUA înaintea unui vot crucial în Parlamentul European

Un oficial de rang înalt al administrației președintelui american Donald Trump a transmis Bruxelles-ului că Statele Unite rămân angajate față de acordul comercial cu Uniunea Europeană, pe fondul temerilor crescânde de ambele părți ale Atlanticului că înțelegerea ar putea fi pusă sub semnul întrebării, informează Politico.

Potrivit publicației, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, l-a asigurat într-o convorbire telefonică purtată luni seară pe comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, că Washingtonul intenționează să respecte angajamentele asumate în acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.

„Bessent și Šefčovič discută în mod regulat o serie de chestiuni legate de comerț. Ambiția de a îndeplini angajamentele stabilite în declarația comună a fost reiterată din nou atât de către UE, cât și de către SUA”, a declarat pentru Politico un membru al cabinetului comisarului european.

Oficialul european a mai discutat în această săptămână și cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, în contextul în care Comisia Europeană încearcă să convingă un număr mare de eurodeputați să susțină legislația necesară pentru implementarea părții europene a acordului.

Înțelegerea comercială a fost convenită vara trecută, la resortul de golf Turnberry din Scoția al președintelui Trump, însă dezbaterile din Parlamentul European au avansat lent de la începutul acestui an.

Situația s-a complicat după o decizie a Curții Supreme a Statelor Unite din ianuarie, care a anulat o mare parte din agenda tarifară a președintelui Trump. În acest context, eurodeputații cer garanții suplimentare din partea Washington-ului că exporturile europene nu vor fi supuse unor tarife mai mari decât plafonul de 15% prevăzut în acordul comercial.

Diviziunile politice din Parlamentul European rămân, însă, vizibile. Eurodeputații din zona de centru-dreapta și de dreapta susțin accelerarea procedurilor și adoptarea rapidă a acordului, în timp ce social-democrații, liberalii și verzii s-au opus până acum continuării procesului legislativ, invocând recentele declarații și acțiuni ale președintelui Trump în politica externă.

În același timp, grupul PPE încearcă să convingă majoritatea centristă din Parlament să sprijine acordul prin introducerea unei clauze care ar condiționa intrarea în vigoare a acordului de respectarea unor precondiții de către administrația americană.

Înaintea votului așteptat săptămâna viitoare, Šefčovič a lansat marți la Strasbourg o ultimă încercare de a convinge parlamentarii europeni să sprijine acordul, prezentând liderilor politici detalii despre discuțiile purtate cu administrația americană.

După briefing, președintele Comisiei pentru comerț internațional din Parlamentul European, Bernd Lange, a declarat că principalii eurodeputați implicați în relațiile transatlantice vor evalua pe 17 martie dacă se va merge mai departe cu un vot în comisie pe 19 martie, pas care ar putea deschide calea unui vot final în plen pe 26 martie.

Între timp, Executivul european a trecut la aplicarea provizorie a Acordului comercial UE-Mercosur, după ce Argentina și Uruguay au devenit primele state din blocul sud-american care au ratificat acordul. Aplicarea provizorie este posibilă în baza împuternicirii acordate în ianuarie de către Consiliul European Comisiei Europene. Totuși, în conformitate cu Tratatele UE, acordul poate fi încheiat definitiv numai după ce Parlamentul European și-a dat acordul.