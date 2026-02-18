Washingtonul ia în calcul reluarea testelor nucleare, invocând activitățile Rusiei și Chinei: „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, afirmă un oficial de rang înalt

Statele Unite sunt pregătite să reia testele nucleare de mică putere și să pună capăt moratoriului aflat în vigoare de mai multe decenii, într-un context marcat de deteriorarea arhitecturii globale de control al armamentelor și de acuzații privind activități similare ale Chinei și Rusiei, a declarat marți un oficial american de rang înalt, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Declarațiile vin la scurt timp după expirarea, la începutul lunii februarie, a tratatului New START, ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară dintre Statele Unite și Rusia, evoluție care a readus în prim-plan temerile legate de o posibilă relansare a cursei înarmării nucleare. Washingtonul a cerut între timp lansarea unor negocieri multilaterale privind controlul armelor nucleare, care să includă și China.

Christopher Yeaw, responsabil în cadrul Departamentului de Stat pentru controlul armelor și neproliferare, a indicat că președintele Donald Trump ia în considerare în mod real reluarea testelor, sugerând că Statele Unite ar putea acționa pentru a răspunde acțiunilor atribuite Beijingului și Moscovei.

„Așa cum a spus președintele, Statele Unite vor relua testele în condiții de egalitate”, a declarat Yeaw la think tank-ul conservator Hudson Institute. El a precizat că o eventuală reluare a testelor nu ar însemna revenirea la testele atmosferice de mare amploare din anii 1950, ci ar trebui interpretată ca un răspuns la „standardele” stabilite, în opinia sa, de China și Rusia.

Oficialul american nu a oferit un calendar pentru un eventual test, subliniind că decizia finală îi aparține președintelui american. „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, a adăugat acesta.

Washingtonul acuză China că ar fi efectuat teste nucleare secrete, inclusiv în iunie 2020, și că ar pregăti explozii de putere mai mare. Beijingul respinge acuzațiile, calificându-le drept „minciuni” și susținând că Statele Unite caută pretexte pentru reluarea propriilor teste. De asemenea, Departamentul de Stat a acuzat Rusia, în 2024, de desfășurarea unor teste similare.

Christopher Yeaw a reiterat suspiciunile privind China, invocând date seismice colectate în Kazahstan, care ar indica producerea unui seism cu magnitudinea de 2,75 pe scara Richter, pe 22 iunie 2020. „Există foarte puține șanse ca aceasta să fi fost altceva decât o explozie”, a afirmat el, respingând ipoteza unui cutremur natural.

Un raport recent al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a arătat însă că nu există dovezi concludente ale unei explozii nucleare, iar imaginile din satelit nu au indicat activitate neobișnuită la poligonul de testare din Xinjiang.

Ultimul test nuclear efectuat de Statele Unite a avut loc în 1992. De atunci, Washingtonul a realizat doar teste de laborator „subcritice”, fără eliberare de energie nucleară. Deși arsenalul nuclear al Chinei rămâne semnificativ mai mic decât cel al Rusiei și al Statelor Unite, acesta se dezvoltă într-un ritm accelerat, mai notează AFP.