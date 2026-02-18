SUA
Washingtonul ia în calcul reluarea testelor nucleare, invocând activitățile Rusiei și Chinei: „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, afirmă un oficial de rang înalt
Statele Unite sunt pregătite să reia testele nucleare de mică putere și să pună capăt moratoriului aflat în vigoare de mai multe decenii, într-un context marcat de deteriorarea arhitecturii globale de control al armamentelor și de acuzații privind activități similare ale Chinei și Rusiei, a declarat marți un oficial american de rang înalt, potrivit AFP, preluat de Agerpres.
Declarațiile vin la scurt timp după expirarea, la începutul lunii februarie, a tratatului New START, ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară dintre Statele Unite și Rusia, evoluție care a readus în prim-plan temerile legate de o posibilă relansare a cursei înarmării nucleare. Washingtonul a cerut între timp lansarea unor negocieri multilaterale privind controlul armelor nucleare, care să includă și China.
Christopher Yeaw, responsabil în cadrul Departamentului de Stat pentru controlul armelor și neproliferare, a indicat că președintele Donald Trump ia în considerare în mod real reluarea testelor, sugerând că Statele Unite ar putea acționa pentru a răspunde acțiunilor atribuite Beijingului și Moscovei.
„Așa cum a spus președintele, Statele Unite vor relua testele în condiții de egalitate”, a declarat Yeaw la think tank-ul conservator Hudson Institute. El a precizat că o eventuală reluare a testelor nu ar însemna revenirea la testele atmosferice de mare amploare din anii 1950, ci ar trebui interpretată ca un răspuns la „standardele” stabilite, în opinia sa, de China și Rusia.
Oficialul american nu a oferit un calendar pentru un eventual test, subliniind că decizia finală îi aparține președintelui american. „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, a adăugat acesta.
Washingtonul acuză China că ar fi efectuat teste nucleare secrete, inclusiv în iunie 2020, și că ar pregăti explozii de putere mai mare. Beijingul respinge acuzațiile, calificându-le drept „minciuni” și susținând că Statele Unite caută pretexte pentru reluarea propriilor teste. De asemenea, Departamentul de Stat a acuzat Rusia, în 2024, de desfășurarea unor teste similare.
Christopher Yeaw a reiterat suspiciunile privind China, invocând date seismice colectate în Kazahstan, care ar indica producerea unui seism cu magnitudinea de 2,75 pe scara Richter, pe 22 iunie 2020. „Există foarte puține șanse ca aceasta să fi fost altceva decât o explozie”, a afirmat el, respingând ipoteza unui cutremur natural.
Un raport recent al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a arătat însă că nu există dovezi concludente ale unei explozii nucleare, iar imaginile din satelit nu au indicat activitate neobișnuită la poligonul de testare din Xinjiang.
Ultimul test nuclear efectuat de Statele Unite a avut loc în 1992. De atunci, Washingtonul a realizat doar teste de laborator „subcritice”, fără eliberare de energie nucleară. Deși arsenalul nuclear al Chinei rămâne semnificativ mai mic decât cel al Rusiei și al Statelor Unite, acesta se dezvoltă într-un ritm accelerat, mai notează AFP.
INTERNAȚIONAL
Premierul canadian se oferă să „construiască o punte” între UE și regiunea Indo-Pacific pentru o alianță comercială anti-Trump
Premierul canadian Mark Carney a declarat că este dispus să „construiască o punte” între Uniunea Europeană și un bloc comercial în plină expansiune din regiunea Indo-Pacific, în vederea formării unui nou pact comercial anti-Trump, informează Politico Europe.
Carney a răspuns marți la întrebări legate de informațiile potrivit cărora Ottawa conduce discuții între UE și statele membre ale Acordului Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP).
„Putem contribui la construirea unei punți între cele două. Este o oportunitate de a crea un bloc comercial bazat pe reguli, care să reunească un miliard și jumătate de oameni cu economii complementare, oferind totodată o bază pentru o posibilă extindere ulterioară”, a declarat Carney în cadrul unei conferințe de presă la Montreal, unde a prezentat strategia industrială de apărare a Canadei.
Blocul comercial CPTPP include Canada, Regatul Unit, Japonia, Australia, Mexic, Noua Zeelandă, Vietnam, Singapore, Malaezia și alte state din regiunea Pacificului.
Planurile ar apropia aproape 40 de țări aflate pe continente diferite pentru a ajunge la un acord privind așa-numitele „reguli de origine”, care stabilesc naționalitatea economică a unui produs.
Carney a afirmat că Ottawa se află „într-o poziție unică” pentru a impulsiona negocierile cu cele 27 de state membre ale UE, întrucât este atât membră a CPTPP, cât și parte a acordului comercial CETA cu Bruxelles-ul.
„Nu suntem singurii care susțin această idee. Este una dintre primele discuții pe care le-am avut cu prim-miniștrii Australiei și Noii Zeelande – țări care împărtășesc aceeași viziune și care recunosc meritele dezvoltării acestui proiect”, a declarat Carney, citând o „serie de discuții” pe această temă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, António Costa, și cu mai mulți lideri ai CPTPP.
Potrivit unui rezumat al convorbirii lor, Carney a discutat despre aceste planuri și cu premierul britanic Keir Starmer, luni.
„Legăturile mai strânse între UE și membrii CPTPP vor consolida lanțurile de aprovizionare, vor deschide noi oportunități pentru întreprinderile canadiene și vor consolida un sistem comercial bazat pe norme.Canada este mândră să se afle în centrul acestui impuls”, a scris luni ministrul canadian al comerțului internațional, Maninder Sidhu.
Canada a lansat marți un plan de investiții de miliarde de dolari pentru consolidarea armatei, mizând într-o mai mare măsură pe companiile naționale pentru a reduce dependența de Statele Unite.
Mark Carney s-a impus ca una dintre cele mai influente voci la nivel global în criticarea administrației Trump. La Forumul Economic Mondial de la Davos, el a îndemnat puterile mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive, cu tendințe hegemonice, avertizând că „supunerea nu va aduce siguranță” într-o lume în care ordinea internațională bazată pe reguli s-a prăbușit.
De altfel, Canada a devenit prima țară din afara Europei căreia i s-a acordat statutul de membru în cadrul programului european de reînarmare SAFE, a scris luni pe rețelele de socializare premierul țării, Mark Carney, susținând că acest mecanism „schimbă regulile jocului”.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu a discutat cu o delegație a Senatului SUA despre securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a avut marți o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, discuțiile vizând cooperare bilaterală, situația din regiune și eforturile țării de a-și consolida reziliența și de a avansa parcursul european, informează Președinția de la Chișinău.
Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons.
“Președinta a mulțumit pentru sprijinul continuu acordat de SUA Republicii Moldova, inclusiv prin investiții în securitatea națională și în sfera energetică”, arată sursa citată.
Interlocutorii au discutat, de asemenea, evoluțiile din Ucraina și au subliniat necesitatea intensificării măsurilor economice restrictive asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.
Întrevederea a avut loc după ce Maia Sandu a participat la finele săptămânii trecute la Conferința de Securitate de la München, unde a avut și o întrevedere cu secretarul de stat Marco Rubio.
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că întâlnirea a reconfirmat că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
“Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova, iar Moldova își asumă, la rândul său, responsabilitatea de a rămâne un partener credibil pentru securitatea regională. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite este una strategică, de lungă durată și bazată pe încredere reciprocă”, a precizat acesta.
Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump.
Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în această lege, fapt care, în opinia sa, reflectă nivelul de încredere acordat de partenerii americani.
JAPONIA
SUA și Japonia dezvăluie proiecte în valoare de 36 de miliarde de dolari în domeniul petrolului, gazelor și mineralelor critice, contracarând China. Trump: „Va pune capăt dependenței noastre absurde de surse străine”
Președintele SUA, Donald Trump, a salutat angajamentul Japoniei de a investi aproape 36 de miliarde de dolari în proiecte petroliere, de gaze și minerale critice în Texas, Ohio și Georgia, informează CNBC și The Guardian.
Președintele SUA și Sanae Takaichi, prim-ministrul Japoniei, au anunțat trei proiecte, printre care o centrală electrică în Portsmouth, Ohio, prezentată de administrația Trump ca fiind cea mai mare instalație de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale din istoria SUA.
Pe fondul continuării conflictului diplomatic dintre Japonia și China cu privire la securitatea Taiwanului, care pune la încercare economia japoneză, Takaichi a declarat că aceste proiecte vor consolida relațiile țării sale cu SUA.
Deși Takaichi nu a menționat în mod direct China, ea și-a exprimat speranța într-o declarație că investițiile vor spori securitatea economică a Japoniei și a Statelor Unite.
„Acordul nostru comercial masiv cu Japonia tocmai a fost lansat”, a declarat Trump într-o postare pe rețelele de socializare. Casa Albă a declarat că Japonia va investi și într-o instalație de export de țiței din apele adânci de pe coasta Texasului și într-o fabrică de diamante industriale sintetice.
Proiectele reprezintă prima tranșă din suma de 550 de miliarde de dolari pe care Japonia s-a angajat să o investească în cadrul unui acord comercial cu SUA încheiat anul trecut. În schimb, Trump a acceptat să reducă tarifele vamale americane la exporturile japoneze, inclusiv la automobile.
„Amploarea acestor proiecte este atât de mare, încât nu ar putea fi realizate fără un cuvânt foarte special: tarife”, a afirmat Trump marți. Strategia sa comercială controversată a alarmat economiștii din SUA, care au avertizat că aceasta riscă să agraveze inflația.
Cea mai mare parte a primului val de investiții va fi direcționată către centrala din Portsmouth, Ohio, care va genera 9,2 gigawați de energie electrică pe an, potrivit administrației. Aceasta va fi operată de SB Energy, o filială a conglomeratului japonez SoftBank Group.
Fabrica de diamante industriale din Georgia, evaluată la aproximativ 600 de milioane de dolari, este concepută pentru a asigura că SUA pot produce integral toate diamantele sintetice – un material esențial pentru producția avansată și semiconductori – de care are nevoie pe plan intern. Proiectul „va pune capăt dependenței noastre absurde de surse străine”, a declarat Trump.
China controlează o mare parte din piața mineralelor critice, dominând exploatarea și prelucrarea la nivel mondial a pământurilor rare, care sunt esențiale într-o gamă largă de industrii, de la rafinarea petrolului până la producția de automobile.
Beijingul nu a ezitat să-și exercite această dominație, impunând restricții asupra importurilor globale de pământuri rare. Astfel de restricții au stat la baza unui conflict economic cu Washingtonul anul trecut.
Deși Trump și liderul chinez Xi Jinping au ajuns la un acord în octombrie anul trecut, care a redus tensiunile pe termen scurt, oficialii americani au vorbit în repetate rânduri despre necesitatea de a reduce dependența de China în ceea ce privește mineralele critice.
Administrația Trump dorește să înființeze un bloc comercial pentru minerale critice, anunțând recent acorduri în acest sens cu Mexic, Uniunea Europeană și Marea Britanie, România fiind declarată „aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice”.
În ultimele luni, Beijingul a început să restricționeze unele exporturi de pământuri rare către Japonia, pe fondul unui conflict cu Tokyo privind Taiwanul. Takaichi a provocat furia oficialilor chinezi în noiembrie 2025, sugerând că Japonia ar putea interveni militar în cazul unei tentative de invazie chineze asupra insulei autonome.
