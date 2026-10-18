Washingtonul minimalizează suspendarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Marco Rubio: Președintele SUA vrea să „analizeze” impactul economic al măsurilor

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a minimalizat sâmbătă decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a suspenda noile sancțiuni împotriva Rusiei, spunând că este vorba despre o pauză de 60 de zile în care liderul american dorește să „analizeze” consecințele economice ale acestor măsuri punitive, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

„Președintele vrea să folosească această perioadă de 60 de zile pentru a analiza, într-un fel, impactul atât al sancțiunilor, cât și al tarifelor asupra economiei globale, și chiar asupra economiei SUA”, a declarat Rubio înainte de a pleca într-o vizită în Uzbekistan și India.

Acesta a făcut referire la modul în care au fost afectate prețurile la energie de conflictele recente, inclusiv de confruntarea dintre Statele Unite și Iran.

„Aceste conflicte din întreaga lume încep să se intersecteze, având repercusiuni nu doar asupra prețurilor internaționale la petrol și motorină, ci și, la un nivel mai larg, asupra economiei”, a spus Rubio.

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat vineri un decret prezidențial prin care a suspendat aplicarea unui nou pachet de sancțiuni și tarife împotriva Rusiei, cu puțin timp înainte ca acesta să intre în vigoare, motivând Congresului că această decizie este în interesul național al SUA.

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Trump a promulgat în septembrie „Legea Lindsey O. Graham privind sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului din 2026”, în încercarea de a intensifica presiunea asupra Kremlinului și asupra economiei ruse.

Legislația – numită astfel în onoarea regretatului senator american Lindsey Graham, care a susținut aceste măsuri – urmărea să impună sancțiuni asupra oficialilor guvernamentali și militari ruși, asupra marilor bănci și asupra navelor din flota fantomă Rusiei. De asemenea, legea prevedea aplicarea de taxe vamale asupra mărfurilor rusești și asupra mărfurilor provenite din anumite țări care continuă să cumpere petrol și gaze din Rusia.

Trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev a calificat decizia de a suspenda sancțiunile drept un „moment semnificativ și cu adevărat istoric”, adăugând că pachetul de măsuri ar fi putut „duce cooperarea economică dintre Rusia și SUA la un blocaj total”.

Anunțul de vineri vine la o săptămână după ce Trump a declarat că SUA au acceptat să achiziționeze motorină din Rusia pentru a încerca să reducă prețurile globale la energie, răsturnând astfel ani întregi de presiuni exercitate de SUA și Occident asupra Kremlinului pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei.

Înțelegerea privind motorina rusească a provocat un val de critici din partea partenerilor occidentali, dar și din partea reprezentanților politici din SUA, mai mulți senatori americani, printre care și republicani, cerându-i printr-o scrisoare președintelui Donald Trump să renunțe la înțelegere.