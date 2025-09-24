EDITORIALE
Why our world is better and how it would change if we accepted theirs
By Dan Cărbunaru
The manipulations and disinformation eroding Western society are casting us adrift, into a drift that democracy seems poised to internalize, replacing the dynamics of civic engagement. In other words, precisely the bond without which the elected and the elector can remain connected only through the resigned necessity of maintaining appearances
For years, legitimate criticisms of the imperfections of the democratic system have been assembled and woven into narratives of hostile hybrid techniques, in which psychological influence methods have already led to the shaping of a veritable cognitive war.
Ideological narratives have succeeded in convincing an increasing number of Western citizens that democracy is corrupt, while simultaneously favoring the far right, after conservatives shifted toward the center.
While leaders prepare for the ever more probable confrontation with Russia, citizens’ readiness to defend democratic rights seems far behind their preparedness to defend their own territory.
Strengthening the mass media, education, and critical thinking are frequently on the lips of theorists and, at times, politicians, yet the results are slow to appear. Meanwhile, disinformation continues, growing ever more sophisticated, and exposure to conspiracy theories and manipulations deepens levels of mistrust, confusion, and disengagement.
Beyond this baseline, propaganda begins to bear fruit, influencing the population to act—for example, steering not only their perception but also their vote in a particular direction.
Although disinformation is easier to carry out, it is only a first stage. After values are relativized and citizens disoriented, opinions are then channeled toward action.
With a population increasingly disconnected from leaders they no longer identify with, leaders who have been subjected to a campaign of discrediting, an attack on elites becomes, in turn, an attack on those different from oneself as an individual.
How can one distinguish truth from falsehood, defend the Constitution, and yet not undermine democracy?
Today, we see ever more clearly how the Russians use weapons from the hybrid warfare arsenal, tools we either do not know well enough or do not fully understand, while simultaneously threatening with the military arsenal we are familiar with.
Drones, aircraft, ballistic missiles, launched alongside narratives that twist the minds of audiences—first-generation weapons.
After the failure to conquer Ukraine in three days, it took more than a year to fabricate justifications for horrors unseen since World War II. Then, after crafting messages to justify the crimes, the targeting of civilians, and the invasion, the messengers exploited the outcome of the U.S. elections. These gave them an opportunity to pose as pro-American by echoing certain ideas promoted by the victorious U.S. conservatives. And this is how Europe found itself antagonized—branded as progressive in contrast with the Democratic camp in the United States, and with the self-styled new conservative knights of the East.
And so, the battle between autocrats and democrats has intensified. Unfortunately, mercantilism has turned the confrontation of values into negotiation and barter. Somehow, in a sad irony, this mirrors the blindness of Europeans who continued doing business with the Russians even after the illegal annexation of Crimea. The shift from democracy to autocracy through mercantilism, and the legitimization of pro-Russian sentiment through conservatism, has allowed the ongoing relativization and blending of values, thereby making it even harder to grasp the fundamental stakes.
Meanwhile, the quality of the political class is declining, creating a problem that goes beyond the continuity of leadership in autocracies.
But in the end, why should citizens believe in democracy more than their leaders do? Leaders discredited by smear campaigns, by their own political battles, grounded in realities already known to the public. Under such conditions, the watchdog of democracy unintentionally amplifies the impact of hybrid campaigns—confirming corruption in the system, discrediting leaders, all against a backdrop of missing positive projects, of construction and hope.
What is happening at the level of European leadership? Leaders are isolated and divided, both from one another and from their citizens. We no longer have popular leaders who are not, at best, mere populists.
Meanwhile, those left behind, whether through lack of education, inadequate preparation, or any form of marginalization, feel abandoned in the midst of an economic and social transformation unfolding under the pressure of various challenges: inflation, structural shifts in the economy, digitalization, green policies, and migration.
What remains of the inclusive society, one that should not leave people abandoned in the course of progress?
How long can democracy withstand this cocktail of mistrust, fear and disengagement?
Populist leaders claim to be the only ones who know the solution, tolerating no challengers. Don’t get involved in politics, it’s for others. The discouragement of participation in the democratic game has strengthened an alternative in which extremists are rising in the polls, in votes won, and perhaps soon in power.
With citizens discouraged and disconnected from the stakes of functional democracy, and with states either unable or unwilling to manage the psychological warfare waged against society, are we left to await direct confrontation, a conventional war? Or will our democracies surrender, one by one, like the towers of a fortress collapsing from within?
The relativization of democracy and the drift toward autocracy demobilize the effort of defense. What are we defending? What sense does it make to defend a form of social organization portrayed as inefficient, immoral, and corrupt, ultimately not so different from autocracy? Does autocracy bring dialogue and peace? What kind of peace? One that redraws the moral map?
It is of little use that the Western economic model, the one that won the First Cold War, remains functional and unbeatable, or that technological progress and innovation continue to be powerful assets in global competition, if the social fabric is so vulnerable and so difficult to protect or regenerate through democratic means when faced with the instruments activated by autocracies.
Unfortunately, the vulnerabilities being exploited are rooted in mistakes and realities; they are not activated in an empty aquarium.
And those who come to see the resolution of their real or imagined problems through means that weaken or even call into question democratic mechanisms become supporters of the very plan through which our democracies can be transformed into autocracies. The image of a Russia as savior, capable of delivering us from the dangers loudly painted across social media, as a liberator from oppressive elites, is a false representation of the real solutions Western societies need in order to regain balance.
It is true, hybrid warfare is nothing new. Nearly three millennia ago, Sun Tzu wrote that to fight and win all battles is not the ultimate excellence, but rather to subdue the enemy’s resistance without fighting. Cognitive warfare is what leads to surrender, to submission through fear.
Will we develop immunity in time? Will it be a herd immunity? A vaccine? Or will we ignore this immense existential challenge facing our democracies?
EDITORIALE
De ce este mai bună lumea noastră și cum s-ar schimba dacă o acceptăm pe a lor
de Dan Cărbunaru
Manipulările și dezinformările care macină societatea occidentală ne aruncă într-o derivă pe care democrația se pregătește să o interiorizeze, înlocuind dinamica angajamentului civic. Adică exact legătura fără de care cel ales și cel care alege nu pot rămâne alături decât din resemnata nevoie a asigurării aparenței.
De ani de zile, criticile legitime privind imperfecțiunile sistemului democratic sunt asamblate și integrate în narative ale tehnicilor ostile hibride, în care tehnicile de influențare psihologică au condus deja la conturarea unui adevărat război cognitiv.
Narativele ideologice au reușit să convingă tot mai mulți cetățeni occidentali că democrația e coruptă, în paralel cu favorizarea extremei drepte, după ce conservatorii au migrat spre centru.
În timp ce liderii fac pregătiri pentru tot mai probabila confruntare cu Rusia, pregătirea cetățenilor pentru apărarea drepturilor democratice pare să fie mult în urma celei pentru apărarea propriului teritoriu.
Consolidarea Mass-Media, Educația, Gândirea critică sunt curent pe buzele teoreticienilor și uneori ale oamenilor politici, dar rezultatele întârzie să apară. Dezinformarea continuă, tot mai sofisticată, expunere la teorii ale conspirații și manipulări adâncesc, între timp, nivelul de neîncredere, confuzia, lipsa de angajare.
Peste acest nivel, propaganda începe să dea roade și să determine populația să facă ceva – de exemplu să își orienteze într-o anumită direcție nu doar percepția, ci și votul.
Deși dezinformarea e mai ușor de realizat, este doar o etapă. După relativizarea valorilor, dezorientarea cetățenilor, urmează canalizarea opiniilor către acțiune.
Cu o populație tot mai decuplată de lideri cu care nu se mai identifică, lideri intrați sub tirul decredibilizării, un atac la adresa unor elite sub care indivizii au tendința să se sub-poziționeze.
Atacul asupra elitelor devine, și pe această cale, un atac la adresa celor diferiți de tine, ca individ.
Cum să arăți diferența dintre adevăr și minciună, să aperi Constituția fără să afectezi democrația?
Vedem, azi, tot mai clar cum rușii folosesc arme din panoplia războiului hibrid pe care nu le știm suficient sau nu le înțelegem pe deplin și amenință cu arsenalul militar pe care îl știm.
Drone, avioane, rachete balistice, lansate împreună cu narative care sucesc mințile audienței – arme de primă generație.
După eșecul cuceririi în trei zile a Ucrainei, a durat mai bine de un an fabricarea justificărilor pentru grozăvia nemaivăzută de la al Doilea Război Mondial. Iar apoi, după pregătirea mesajelor care să justifice crimele, atacarea civililor, invazia, mesagerii au speculat rezultatul alegerilor din SUA. Care le-au oferit ocazia de a poza in pro-americani prin clamarea unora dintre ideile promovate de conservatorii câștigători peste ocean. Și iată cum Europa s-a trezit antagonizată ca progresistă în oglindă cu tabăra democrată în State și cu noii cavaleri pretinși conservatori de la Est.
Și astfel, bătălia dintre autocrații și democrații s-a întețit. Din păcate, mercantilismul a transformat confruntarea valorilor în negociere și mezat. Cumva, ca o tristă ironie, în oglindă cu orbirea europenilor care făceau afaceri cu rușii chiar și după anexarea ilegală a Crimeei. Trecerea de la democrație la autocrație prin mercantilism și legitimarea pro-rusismului prin conservatorism a permis continuarea relativizării, amestecului valorilor și ca atare a sporit dificultatea înțelegerii mizelor fundamentale.
Iar între timp, calitatea clasei politice scade, ceea ce generează mai mult decât problema continuității liderilor in autocrații.
Dar, până la urmă, de ce să creadă cetățenii în democrație mai mult decât liderii lor? Lideri decredibilizați prin campanii de denigrare, bătăliile politice dintre ei, bazate pe realități cunoscute public. Câinele de pază al democrației în aceste condiții amplifică, fără voie, impactul campaniilor hibride – confirmă corupția din sistem, decredibilizează liderii, pe fondul lipsei proiectelor pozitive, de construcție și speranță.
Ce se întâmplă la nivelul leadership-ului european? Izolarea și dezbinarea liderilor între ei și între ei și cetățeni. Nu mai avem lideri populari care să nu fie în cel mai bun caz populiști.
Între timp, cei rămași în urmă din cauza educației, pregătirii sau marginalizării de orice fel se simt abandonați, într-o transformare economică și socială derulată sub presiunea diverselor provocări – inflație, schimbări structurale în economie, digitalizare, politici verzi, imigrație.
Ce a rămas din societatea incluzivă, care nu trebuie să lase în urmă oameni abandonați în cursul progresului?
Cât mai poate rezista democrația acestui cocktail de neîncredere, frică, dezangajare?
Liderii populiști spun că sunt singurii care știu soluția, nu vor contestatari. Nu vă băgați în politică, e pentru alții. Descurajarea participării la jocul democratic a întărit o alternativă în care extremiștii cresc în sondaje, în voturi obținute, curând poate și în putere.
Având cetățeni descurajați și decuplați de la mizele democrației funcționale, cu state incapabile sau nedoritoare să gestioneze războiul psihologic îndreptat asupra societății, rămâne să așteptăm confruntarea directă, războiul convențional? Sau democrațiile noastre se vor preda, una câte una, ca turnurile unei cetăți năruite din interior?
Relativizarea democrației și apropierea de autocrație demobilizează efortul de apărare. Ce apărăm? Ce rost are să apărăm o formă de organizare socială care e prezentată ca fiind ineficientă, imorală, coruptă, în orice caz nu atât de diferită de autocrație? Autocrația aduce dialog și pace? Ce fel de pace? Una care redefinește harta morală?
Degeaba modelul economic vestic, cel care a câștigat Primul Război Rece, rămâne funcțional și imbatabil, degeaba progresul tehnologic și inovarea rămân atuuri în competiția globală, dacă țesutul social este atât de vulnerabil și dificil de protejat sau regenerat prin mijloace democratice, în fața instrumentelor pe care autocrațiile le activează.
Din păcate, vulnerabilitățile exploatate se raportează la greșeli, la realități, nu sunt activate într-un acvariu gol.
Iar cei care ajung să-și vadă rezolvarea problemelor reale sau inventate prin mijloace care slăbesc sau chiar pun sub semnul întrebării mecanismele democratice devin susținătorii planului prin care democrațiile noastre se pot transforma în autocrații. Imaginea unei Rusii salvatoare, capabile să scape de pericolele zugrăvite strident pe rețelele sociale, ca eliberator de sub elitele asupritoare este o falsă reprezentare a soluțiilor reale, de care societățile occidentale au nevoie pentru a-și regăsi echilibrul.
E adevărat, războiul hibrid nu e nou. Acum aproape trei milenii, Sun Tzu spunea că a lupta și a cuceri în toate bătăliile nu este excelența supremă, ci înfrângerea rezistenței inamicului fără a lupta. Războiul cognitiv e cel care duce la predare, la supunere prin frică.
Ne vom imuniza la vreme? Va fi o imunizare de turmă? Va fi un vaccin? Vom ignora această provocare existențială uriașă pentru democrațiile noastre?
EDITORIALE
Iulian Chifu: Votul unioniștilor în vremuri de alegeri existențiale pentru Republica Moldova
de Iulian Chifu*
Sunt ieșean, moldovean și român în același timp. Și țin la identitatea mea națională, regională și locală în egală măsură – chiar dacă sunt în București deja de 25 de ani. Și nu le amestec niciodată, ba chiar sunt un critic acerb al glisării spre a spune Moldova în loc de Republica Moldova – numele consacrat și recunoscut de către România al statului vecin, cel de-al doilea stat românesc – sau de a caracteriza drept moldoveni doar pe cei ce trăiesc la stânga Prutului, când e mai multă Moldova în România actuală, ca teritoriu și populație, decât rămasă dincolo de hotare. Nu încape discuție pentru nimeni că sunt unionist – de altfel a recunoscut-o și făcut-o public la Chișinău chiar fostul președinte Traian Băsescu cu care am avut privilegiu să lucrez. De aceea îmi permit o reflecție pentru cei care gândesc ca mine la Chișinău, sunt unioniști mai noi sau mai vechi – fără hainele de împrumut pro-ruse pentru a distruge curentul, a-l perverti sau a-l deturna. Cei care au rămas sau au devenit unioniști din convingerea că neamul românesc trebuie să se regăsească odată în granițele firești, fie și parțiale, ale reîntregirii.
Unioniștii și cetățenoi români nu pot fi, natural, decât pro-europeni
Alegerile care vin la 28 septembrie au ridicat mari probleme pentru unioniști, am văzut-o. Probleme de credibilitate, de alegere, de opțiuni. Am avut o dezbatere în mijloc de iulie la Chișinău cu zona unionistă și a elitei culturale, istorice și spirituale a Republicii Moldova. Cu eterna problemă a lipsei unei majorități în Republica Moldova care să-și dorească unirea, cu ajutorul de neclintit al României, în ultimii 35 de ani pentru cetățenii Republicii Moldova, dacă au fost probleme cu conducerea vremelnică de la Chișinău, vreodată – fie a declarat personae non gratae pe ambasadorul și numărul doi din Ambasada României la Chișinău(Voronin) fie a abordat postura anti-românească și a primit ajutoarele pe sub poduri prin Chișinău să nu se vadă(Dodon), asta deși părinții săi sunt români-români, au lucrat la mutarea bisericii din Sadova la Mitropolia Basarabiei, mama e profesoară de limbă română și Dodon însuși vorbește o română mai bună decât jumătate din cei din generația sa.
Totuși, în virtutea acestui fapt, un cuvânt de la București este evident, rostit pe multiplele voci oficiale care au venit la Chișinău – cei care au încă libera circulație și nu intră pe listele de interziși: alegerile din 28 septembrie sunt cruciale, sunt existențiale, deci trebuie mers la vot și votată continuarea drumului european al Republicii Moldova. Dacă nu e suficient, pentru unioniști, cu atât mai mult, pentru urmașii deportaților și celor pierduți în Siberia sau Karaganda, pentru toți cei care au fost elita României interbelice, opțiunea este cu atât mai clară și de netăgăduit, iar îndemnul e fără echivoc: votați drumul european al Republicii Moldova.
E o mare nemulțumire la Chișinău la nivelul unioniștilor. Nu a stat nimeni dintre autorități de vorbă cu noi, nici Maia, nici Recean, nici partidul. Nu a pus pe nimeni dintre noi pe listele lor electorale. Ignoră o întreagă elită românească nu numai prin suflet și cetățenie, dar prin carte, cultură, istoria și orientare, apărată în anii Independenței, majoritatea fiind și parte a artizanilor acestei independențe de stat a Republicii Moldova, pe care și-ar fi dorit-o mai degrabă reunificare cu România. Consideră că au fost păcăliți în august 1991, cu mesajul de la București sau Chișinău(încă le e neclar, deși s-ar putea să fie direct de la Moscova) care a cerut ca declarația de reintegrare adoptată în Parlament să devină Declarație de Independență, privită ca un pas intermediar în perspectiva unirii. Își doresc să revină la partia mamă în timpul vieții, dar fără să-și părăsească baștina din Basarabia, ci prin unire.
Amenințarea existențială rusă la adresa românismului din Basarabia
Toate aceste nemulțumiri, justificări, motive – altfel demne de respect – au însă, astăzi un argument mult mai important care stă deasupra ca sabia lui Damocles, gata să cadă: soarta Republicii Moldova și chiar a României vecine. Ce ar însemna alunecarea din nou sub controlul rusesc, după ce abia s-a reușit – și cu câtă trudă și costuri, cu ce preț – deconstrucția unui stat captiv față de oligarhi și dependent de Rusia prin gaz și energie, prin costuri politice enorme pe care le plătea Chișinăul în fiecare zi? Nimic altceva decât o enclavă rusă-pro-rusă în spatele Ucrainei, care se apără și apără Republica Moldova și Europa în războiul de agresiune al Rusiei, și la frontiera NATO, UE, a Flancului Estic, a statelor din prima linie. Acesta e viitorul pe care și-l doresc unioniștii pentru statul în care trăiesc?
În fața unei amenințări existențiale pentru românismul din stânga Prutului, în fața blocării unei aspirații majoritare, devenită constituțională, a Republicii Moldova, de integrare europeană, un ideal tangibil – contrar propovăduririlor marilor guru ai spațiului românesc care spuneau că niciodată Republica Moldova nu se va integra în UE, nu va fi primită cu Transnistria separatistă, nu va fi lăsată de Rusia etc – ei bine astăzi răspunsul este unul singur: partiticiparea la vot, angajarea absenteiștilor, nedumeriților și nehotărâților, convingerea reticenților și votarea drumului european al Republicii Moldova. O poziție activă, nu contemplativă, care vizează pe toți semenii, rudele, prietenii, vecinii, nicidecum doar o opțiune individuală, eventual ascunsă celor din jur.
Nu mai este vorba astăzi despre celebra sintagmă a votului util. Votați pe cei care ajung în Parlament, pentru a nu pierde voturi către pro-ruși, prin redistribuire. Și cu replica dispariției unor curente politice relevante în cazul unui asemenea vot util. Mâine acestea vor dispărea oricum, dacă vin Putin și acoliții săi la frâiele puterii de la Chișinău, vor dispărea deopotrivă cu libertatea, libera exprimare, partidele diverse, românismul și opțiunile unioniste. Diapare totul. Acum alegerea este existențială, de aceea nu mai e timp de pași înapoi.
Miza Rusiei e enormă, drept probă stau miliardele băgate în finanțări de partide, cumpărări de voturi, dezinformare, antrenarea trupelor de asalt care să se bată cu Poliția și să ia cu asalt instituțiile statului, preoți instruiți să facă o campanie deșănțată, chiar dacă i-a costat sufletul și alunecarea în trădarea propriului neam în varianta trădării lui Iuda Iscarioteanul față de Iisus. Drumul e fără întoarcere, iar conștientizarea imperativului de neam al momentului este o obligație de conștiință a unioniștilor români din stânga și din dreapta Prutului, din lumea largă: drumul european e șansa de a trăi împreună toți românii cu cele patru libertăți, cu un nivel de trai cumva comparabil, în Europa, așteptând perspectiva realizării, dacă va fi posibil, și a idealului nostru unionist.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Război cu spectru larg. Cazul Republicii Moldova
de Iulian Chifu*
Războiul cu spectru larg – full spectrum warfare – a apărut ca un concept nou, ocupând un spațiu situat în preajma conceptelor de război hibrid, asimetric și neregulat, deși nu este pe deplin agregat în domeniul epistemologic. Prezent în mai multe strategii și documente militare din Australia, SUA, Rusia și China, el a migrat într-o familie de concepte legate de dominația pe spectru larg, instrumentele spectru sau apărarea întregului spectru. Cea mai importantă parte a conținutului său este legată de surpriză și de evoluția neașteptată, precum și de elementele creative și inovatoare din familia gândirii asupra lucrurilor de neimaginat – thinking the unthinkable – și a neștiutelor necunoscute – unknown unknowns.
Războiul cu spectru larg: mai mult decât un război hibrid
Agitația și imprevizibilitatea actuale din relațiile internaționale, studiile de securitate și ordinea mondială necesită din ce în ce mai multe instrumente de investigare și o nouă abordare pentru definirea și explicarea, dacă nu chiar anticiparea, surprizei strategice. Soluția a fost introducerea, pe baza unei serii de evoluții în operațiunile practice concepute, a conceptului de război cu spectru larg – full spectrum warfare, care ne permite să implicăm toate mijloacele, militare și non-militare, precum și instrumente rareori asociate conflictelor și violenței, cum ar fi corupția, operațiunile cognitive sau subversiunea pe timp de pace.
Discutarea limitelor predicției și a modelului studiilor prospective se dovedește a fi, de fapt, instrumentală pentru a face distincția epistemologică între războiul cu spectru larg și conceptele conexe precum războiul hibrid, neregulat, asimetric, non-kinetic și așa mai departe. În plus, conceptul a evoluat în mai multe documente, cu semnificații diferite care trebuiau identificate și clarificate.
Războiul cu spectru larg nu înseamnă doar însumarea sau integrarea diferitelor instrumente adaptate pentru a răspunde la un anumit tip de agresiune sau amenințare. Este vorba despre o comandă și un control comun unice, o planificare comună, cu senzorii și sistemele de avertizare timpurie necesare, care ar putea reacționa în ansamblu la un atac complex de război cu spectru larg care combină, în același timp, acele instrumente situate în diferite spectre și coordonate prin planificarea inițială a atacului. Aceasta integrează și coordonează și nu menține dispersat tipul de contra-armă ales pentru fiecare tip de atac sau spectru în care are loc atacul.
Avem mai multe definiții și abordări ale războiului cu spectru larg. Războiul cu spectru larg cuprinde o gamă largă de mijloace militare și non-militare integrate ale puterii de stat și de acțiuni clandestine de care dispune un actor hibrid. Armata SUA definește dominația asupra întregului spectru ca fiind controlul tuturor domeniilor fizice ale pământului – de la mări la ceruri, ceea ce înseamnă o definiție mai apropiată de o abordare multidomeniu – spații terestre, maritime, atmosferice și extraterestre – de către o mașină de război sofisticată. Termenul exprimă dimensiunea sferică a securității umane în general. A fi în siguranță înseamnă a fi adăpostit într-o incintă, un fel de dom care își protejează locuitorii de exterior. Frontiera finală a îngrădirii militare și, în multe privințe, jocul final al dominației asupra întregului spectru este ocuparea spațiului cosmic cu sateliți spion și alte arme orbitale.
SUA, Australia, Rusia, China: cum arată războiul cu spectru larg
Așadar, pentru SUA, dominația asupra spectrului complet este un concept militar – sau o ambiție – pentru ocuparea și controlul total al pământului, mării, spațiului cosmic, spațiului cibernetic și, chiar, al spațiului psihologic. Obiectivul final a fost “dominarea întregului spectru”: preponderența în întregul spectru al războiului, de la conflictele convenționale până la războaiele ilegale. Această expresie a fost utilizată și în anii Clinton, dar nu se referea la războiul neregulat; în schimb, se referea la etapele conflictului, de la pace până la războiul convențional, care solicită “capacități convenționale de luptă… în întregul spectru al operațiunilor militare”.
În aceeași abordare multidomeniu, Australia consideră în documentele sale: apărarea pe spectru larg este o strategie militară integrată, cu cinci domenii, care exploatează punctele forte tehnologice ale Australiei și capacitatea unică de a valorifica capabilitățile încă dominante de comunicații, informații și spațiale. Australia ar trebui să dezvolte și să urmărească o strategie militară “cu spectru larg”, recunoscând necesitatea de a asigura protecția împotriva amenințărilor militare care provin din spațiul cosmic și spațiul cibernetic, precum și din spațiul terestru, maritim și aerian.
Rusia a teoretizat mai puțin, dar a aplicat un concept despre conflictul cu spectru larg: războiul a fost abordat din cele patru spectre: militar, informațional, economic și energetic, precum și din operațiuni de influență politică. Pe baza acestora, Jonsson și Seely au propus conceptul de conflict cu spectru larg, care cuprinde utilizarea mijloacelor violente și non-violente, precum și desfășurarea conflictului în diferite grade de intensitate, de la pace la război și spațiul dintre acestea. Ei sunt cei care realizează necesitatea unui control centralizat și unic pentru toate operațiunile coordonate într-un conflict cu spectru larg: mai multe mijloace militare și non-militare se află sub o comandă centrală și sunt direcționate către același obiectiv politic. Acest lucru este demn de remarcat deoarece o serie de mijloace, de exemplu, sancțiunile alimentare și difuzarea de știri tendențioase, ar fi excluse dacă s-ar insista asupra unei definiții stricte a războiului.
Aceeași sugestie a unei comenzi comune se regăsește în studiul abordării chineze a celor Trei zone de Război. Pentru a cita un raport al Departamentului Apărării al SUA, “Trei zone de război” chineze reprezintă o provocare pentru SUA deoarece este un concept executat de o organizație (Departamentul de politică generală) care nu are analog în SUA”. În lipsa unui astfel de birou, a unui mandat politic sau chiar a unei înțelegeri filosofice a faptului că războiul operează într-o manieră coordonată de-a lungul întregului spectru al spațiului civil și militar, coordonarea occidentală a unui răspuns la războiul cu spectru larg devine complicată.
Rusia în războiul cu spectru larg: să știm de unde vine și ce se pregătește
Astfel, în definiția noastră, considerăm războiul cu spectru larg o gamă largă de mijloace militare și non-militare, utilizate de actori statali sau non-statali, într-o operațiune planificată, coordonată și integrată, cu obiectivul de a dezvolta o acțiune surpriză și de a crea un avantaj strategic printr-o serie neașteptată de evenimente, atât benigne și legale, cât și răuvoitoare și ilegale, care implică atât agresiune, cât și violență. Astfel, raționamentul nostru epistemologic a păstrat în definiție abordarea integrată și coordonată, surpriza și instrumentele cu spectru larg, inclusiv componentele civile benigne și legale care devin ilegale în asociere cu planificarea și realizarea atacului cu spectru larg.
În cazul Rusiei, am văzut patru spectre de operațiuni militare, informaționale, economice, energetice și de influență politică. La fel de important este faptul că arena pentru războiul informațional se schimbă. Extinderea rețelelor de socializare permite nu numai consumul și distribuirea instantanee a știrilor, ci și crowdsourcing-ul, permițând manipularea în masă a întregului spectru informațional, de la mass-media dirijate de stat la troli plătiți care atacă pozițiile antirusești.
Iar Rusia a profitat de acest lucru pentru a dezvolta războiul cognitiv și informațional împotriva Occidentului. Operațiunile sale sunt dezvoltate într-o poziție agresivă constantă, cu grade diferite de ambiguitate și intensitate. Ca o caracteristică, totuși, conducerea rusă a conflictului cu spectru larg este încă parțial una de violență fizică. Atunci când formele mai subtile de violență – subversiunea și diplomația – sunt insuficiente pentru ca Rusia să își atingă obiectivul politic, cantitatea de violență este modulată. Din această perspectivă, aplicarea violenței cinetice este mijlocul de ultimă instanță în desfășurarea conflictului cu spectru larg, amenințarea constantă care stă la baza tuturor celorlalte mijloace.
Un element nou în spectrul informațional din Ucraina au fost eforturile online ale comentatorilor și bloggerilor angajați, “trolii”, de a posta comentarii pro-Kremlin pe internet. Un document divulgat de Agenstvo Internet-Isledovaniy (Agenția de cercetare pe internet) către BuzzFeed descrie modul în care agenția își folosește bugetul de 19 milioane de dolari pentru a angaja 600 de persoane ale căror sarcini zilnice includeau comentarea a 50 de articole de știri, gestionarea a șase conturi de Facebook cu trei postări pe zi, gestionarea a 10 conturi de Twitter și postarea de 50 de ori pe zi.
Există mai multe sisteme de instrumente într-un război cu spectru larg. Într-un caz, aceste activități militare convenționale și hibride sunt:
- Perturbări economice
- Sancțiuni economice
- Valorificarea și utilizarea resurselor naturale ca instrumente de politică externă
- Militarizarea strategică a informațiilor
- campanii de propagandă și dezinformare:
Sponsorizarea canalelor de știri:
- a) Pentru răspândirea știrilor false
- b) pentru răspândirea teoriilor conspirației
- Manipularea rețelelor de socializare:
- Utilizarea de ferme de troli, reclame, roboți pentru a răspândi mesaje polarizante
- Operațiuni cibernetice
- criminalitate cibernetică:
- Piratarea infrastructurii critice, a organizațiilor politice,
- Politicieni
- Spionaj cibernetic:
- culegerea de informații
- scurgerea strategică de informații private
- Modificarea informațiilor stocate
- Manipularea socială/psihologică
- Sprijinirea revoltelor locale
- Obținerea sprijinului local
- Exploatarea clivajelor sociale, a identităților naționaliste și a subiectelor foarte dezbătute cu privire la politici controversate
- Forțe neregulate
- Teroriști, luptători de gherilă, insurgenți, soldați nemarcați
- Forțe militare regulate
- Armată, Marină, Forțele aeriene
Aplicabilitatea instrumentului războiului cu spectru larg: Crimeea și Europa. Rolul corupției
Cât de mult se poate extinde conceptul de război hibrid, parte a războiului cu spectru larg, pentru a include întregul spectru al conflictelor, fără a-l lipsi de utilitatea sa – sau fără a rupe sensul războiului prin alunecarea într-o discuție mai largă despre coerciție și concurență – este încă o dezbatere deschisă și aprinsă. Există două modele de utilizare a instrumentelor de putere, MPECI – militar, politic, economic, civil și informațional, iar obiectivul este PMESII – vulnerabilitățile politice, militare, economice, societale, informaționale și de infrastructură ale unui sistem țintă, pentru a escalada – vertical și orizontal – în vederea atingerii obiectivelor dorite. Spectrul larg, complet se caracterizează prin utilizarea adaptată a tuturor instrumentelor de putere împotriva vulnerabilităților, centrelor de greutate și funcțiilor critice ale sistemului adversarului, într-un mod sincronizat și coordonat.
Una dintre cele mai distinctive caracteristici ale operațiunii inițiale din Crimeea a fost coordonarea între toate mijloacele militare și non-militare, de la cele politico-strategice la cele tactice. Conceptul de conflict cu spectru larg care se aplică Rusiei include asimetric, hibrid și neliniar și surprinde atât multitudinea de mijloace implicate, de la unități militare “convenționale” la forțe speciale clandestine și agenți de informații, cât și mijloacele hibride, cum ar fi amenințările economice, influența politică, luptele informaționale online și offline, precum și subversiunea “tradițională”. Unii vor spune că aici se aplică cuvântul conflict mai degrabă decât război sau război, deoarece multe dintre aceste mijloace sunt non-violente, iar modul occidental standard de a înțelege războiul este violența în sensul de explozie și fragmentare al cuvântului. Acest concept surprinde în mod important faptul că aceste mijloace iau parte la o confruntare fundamentală a voințelor.
Războiul dronelor ar trebui să ocupe un loc special, deoarece este cel mai prezent și cu cel mai mare impact în războaiele secolului XXI. Atunci când utilizarea violentă a dronelor înarmate este descrisă drept “războiul dronelor”, acest lucru se face de obicei fără a lua în considerare ceea ce face ca violența să fie considerată “război”. Toate războaiele sunt violente, dar nu toate violențele sunt războaie, deci nu toate violențele cu drone vor fi războaie cu drone. Este important să fim încrezători, din punct de vedere conceptual, cu privire la adevărata natură a violenței. Când și de ce violența prin intermediul dronelor poate fi conceptualizată în mod plauzibil drept război. Aici, experimentarea reciprocă a riscului fizic este, fără îndoială, un factor esențial, deoarece războiul este, prin natura sa, o luptă între beligeranți.
Putem adăuga aici instrumentele utilizării corupției și dării de mită, precum și cele ale instrumentelor penale, pentru a completa spectrul. Folosind corupția, Kremlinul nu are nevoie să fie liderul unui bloc de națiuni precum Pactul de la Varșovia; în schimb, exacerbează diviziunile, subminează instituțiile internaționale și contribuie la crearea unei lumi în care autoritarismul său corupt poate prospera. Este vorba despre controlul structurilor economice și financiare prin scheme opace, în special în domeniul energiei, la nivelul spațiului post-sovietic, dar nu de puține ori operând în Europa, chiar dacă adevăratul proprietar este ascuns sub formule offshore sau companii înregistrate în țări terțe europene.
Rusia lui Putin folosește interferența, șantajul și corupția în sistemele juridice ale statelor europene la nivel politic și în structurile economice și de afaceri ale acestor state. Un astfel de caz ilustrativ este cazul Kalinin-Kurchenko-Babakov. Iar dezvăluirile au venit după capturarea lui Kalinin în Grecia și detenția sa în perioada 28 februarie – 2 martie 2021, după ce a fost pus pe lista celor căutați, dar și eliberarea sa intempestivă, la 6 martie, pe baza intervenției oamenilor lui Putin, a lui Alexander Babakov la procurorul general al Ceaika din Rusia. Interferența Rusiei în sistemul judiciar grec devine evidentă printr-o serie de “coincidențe” și intervenții la cel mai înalt nivel. Arestarea lui Evgeny Kalinin de către autoritățile elene a fost una legitimă. Autoritățile elene l-au eliberat pe Kalinin, care au sosit imediat în Rusia, la adăpostul mandatelor de arestare și al urmăririi penale internaționale. Nu este o coincidență faptul că eliberarea lui Kalinin a avut loc în aceeași zi în care procurorul general rus Yury Chaika s-a întâlnit cu ministrul grec al justiției.
Alegerile din Republica Moldova: caz școală, după tentative de deturnare a funcției prezidențiale din România
Cunoașterea elementelor definitorii și aplicabilității războiului cu spectru larg contează enorm atunci când vorbim despre instrumentarul Rusiei sub radar. Nu are sens să reluăm aici valorile de întrebuințare și instrumentarul din acțiunile de provocare, testare și revărsare a războiului de agresiune asupra Ucrainei către terțe state, cel mai recent prin zboruri de drone în Polonia și România, dar și cele anterioare prin Lituania, sau zborul unui asemenea obiect până în Slovenia, poate întâmplător, dar care a dat ideea testelor.
Apoi, pe aceeași dimensiune, interferența în alegerile prezidențiale din România, relevată de rechizitoriul Parchetului General subliniază, în multiple faze ale derulării operațiunii, utilizarea instrumentarului divers – subversiune, corupere, acțiune militară, război cognitiv, infracționalitatea cu componentele spălării de bani, finanțării ilegale a partidelor, corupția electorală și cumpărarea de voturi, alături de pregătirea în tabere specializate pentru crearea dezordinii publice, lupta cu jandarmeria/carabinieri și poliția și luarea cu asalt a instituțiilor. Dificultatea unei asemenea construcții și planificări integrate a unei agresiuni pe spectre diverse – cu spectru larg – este tocmai imposibilitatea contracarării din două motive: nevoia de coeziune societală și integrarea instrumentelor de apărare pe multiple spectre.
Într-adevăr, în ceea ce privește războiul cu spectru larg, avantajul atacatorului este tocmai faptul că statul vizat are un instrumentar specializat pe anumite direcții, pe fiecare “felie” a spectrului, nu însă un instrumentar integrat, prin care să poată observa și preveni agresiunea care planifică și utilizează multiplele spectre. Apoi unele dintre instrumente au acțiune în timp, vezi combaterea corupției sau războiul cognitive-informațional. În alte cazuri, o parte din instrumentar intră sub radar pentru că abuzează de elemente legitime și legale aferente drepturilor fundamentale ale cetățenilor, și care doar combinate generează preocupare și ilegalitate. Deci capacitatea de prevenire și anticipare este redusă.
În altă ordine de idei, a doua dimensiune a dificultăților vine din nevoia de coeziune societală și de cooperare între stat cu instituțiile sale, societatea civilă cu toate componentele sale și cetățeni. Cum alegerile în sine sunt o acțiune competitivă, iar opțiunile unor cetățeni sunt genuine în favoarea agendei unui stat extern, Rusia, e lesne de combinat conservele implantate profund în societate, spionii și agenții de influență, instrumentarul mass mediei clasice plătit și a trolilor și boților ce inundă social media cu purtătorii de mesaje deschise ale agresorului și marea masa de antrenare a nemulțumiților de toate felurile, inclusiv a așa numiților idioți utili, care multiplică și se implică fără a ști care e rezultatul acțiunii lor.
Alegerile din Republica Moldova din 28 septembrie sunt un adevărat test. Pentru întreaga societate din Republica Moldova, nu numai pentru instituțiile statului Republica Moldova și instituțiile omoloage cu care cooperează la nivelul Uniunii Europene și a fiecărui stat democratic în parte. Operațiunea e largă, implică toate statele unde există o diaspora relevantă, iar sumele implicate sunt de ordinul miliardelor de dolari/euro. Capacitatea de reacție va fi testată la maximum și un efort major va trebui să fie făcut pentru a prezerva integritatea alegerilor dar și a asigura alegeri libere și corecte care să reflecte direct opțiunea genuină, nealterată, a cetățenilor Republicii Moldova. Miza enormă a acestei înfruntări este subliniată doar de sumele puse în jos, mecanismele utilizate de către Rusia și mai ales forța de reziliență a societății democratice din Republica Moldova, care își poate apăra opțiunile pro-europene asupra cărora a decis la referendumul de acum 9 luni.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
R. Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate. Maia Sandu: Ca să reușim e nevoie și de susținere politică în următorul parlament
Riscul “nostalgiei false” a comunismului în România, sub lupa unei experte din SUA: Trebuie să vorbim despre lucrurile rele și costurile imense ale oportunităților pierdute. Să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria, care nu moare niciodată
Premierul Republicii Moldova acuză Rusia că vrea să preia puterea la Chișinău: „Ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”
Raport Vodafone: Patru direcții strategice pentru UE și România – Incluziunea digitală este cheia abordării decalajul digital european de 1,3 trilioane de euro
Raport Comisia Europeană: Comerțul agroalimentar al UE rămâne stabil în iunie 2025. Importurile din Rusia au scăzut cu 73%
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital
Bulgaria va opri tranzitul gazelor rusești spre Serbia și Ungaria din 2026 și și va exclude complet gazul rusesc din piață până în 2028
Eurodeputatul Dan Motreanu cere intervenția Comisiei Europene pentru sprijinirea cetățenilor afectați de creșterea extremă a prețurilor la energie
Why our world is better and how it would change if we accepted theirs
Ungaria sfidează apelul lui Trump: Fără petrol sau gaze din Rusia, este imposibil să asiguri securitatea energetică a țării. Putem cumpăra doar de unde avem infrastructură
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”