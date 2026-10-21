Witkoff îi propune lui Putin reluarea negocierilor trilaterale SUA–Ucraina–Rusia. Liderul rus vrea să discute și o posibilă întâlnire cu Trump în China

Emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, i-a propus miercuri lui Vladimir Putin reluarea negocierilor trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, inclusiv prin echipe tehnice, după consultările de la Oslo cu partea ucraineană și partenerii europeni. La întâlnirea de la Sankt Petersburg, președintele rus s-a arătat interesat să discute și despre o posibilă reuniune în China.

Discuțiile au avut loc la Palatul Konstantinovski, cu participarea consilierului prezidențial Iuri Ușakov și a reprezentantului special al președintelui rus pentru cooperare economică și în domeniul investițiilor, Kirill Dmitriev.

Potrivit transcrierii publicate de Kremlin, care redă intervenția emisarului american în traducere rusă, Witkoff a calificat negocierile din Norvegia, la care au participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, omologul finlandez Alexander Stubb și premierul norvegian Jonas Gahr Støre, drept productive și a afirmat că există progrese pe care dorește să le prezinte liderului rus.

„Sper că am creat într-adevăr premisele necesare pentru a ajunge cu succes la o încetare a focului în acest conflict ucraineano-rus”, a declarat el.

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Emisarul american i-a cerut lui Putin să analizeze reluarea formatului trilateral, precizând că discuțiile ar putea implica specialiști care să examineze în detaliu pașii către o soluționare.

„Sper că veți lua în considerare posibilitatea reluării negocierilor trilaterale cu participarea Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite, în cadrul cărora am putea discuta următorii pași către o soluționare. La acestea ar putea participa reprezentanți ai unor grupuri tehnice de specialiști, care să discute în detaliu aceste chestiuni”, a afirmat Witkoff.

El a adăugat că propunerea merită discutată chiar dacă întâlnirea nu va produce imediat un răspuns sau o decizie definitivă. Emisarul a precizat că a adus documente cu „abordări privind soluționarea pașnică” a conflictului și că dorește să îl includă telefonic în conversație și pe Jared Kushner.

La rândul său, Putin a spus că este interesat să afle rezultatele consultărilor de la Oslo și i-a mulțumit lui Trump pentru implicarea în demersurile diplomatice.

Președintele rus a inclus pe agenda propusă și o posibilă întâlnire în China, fără să precizeze în declarațiile publicate formatul sau participanții acesteia. Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a transmis presei că Vladimir Putin a ridicat ideea unei întâlniri trilaterale cu președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump în marja summit-ului APEC de luna viitoare, însă a precizat că nu au fost agreate detalii pe marginea acesteia.

„Aceste teme și altele ar putea, fără îndoială, să se afle în centrul schimbului nostru de opinii de astăzi, inclusiv o posibilă întâlnire în Republica Populară Chineză. Și în această privință am câteva considerații pe care aș dori să vi le împărtășesc”, a declarat Putin.

Fragmentul publicat de Kremlin nu consemnează un răspuns al liderului rus la propunerea privind reluarea negocierilor trilaterale.

Vizita lui Witkoff în Rusia urmează reuniunilor de marți de la Oslo, unde acesta a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. Emisarul Jared Kushner a participat online.

Potrivit președinției ucrainene, consultările au vizat garanțiile de securitate pentru Ucraina, sancțiunile împotriva Rusiei, reconstrucția și securitatea europeană. Zelenski a afirmat că partea ucraineană și partenerii europeni au idei clare privind încheierea războiului și doresc ca Washingtonul să le prezinte Moscovei.

„Una dintre ideile importante este să avansăm spre o posibilă întâlnire trilaterală a liderilor, pentru a aborda problemele pe care numai liderii le pot soluționa”, a declarat Zelenski la Oslo.