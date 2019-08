Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de Securitate de la Munchen: Pentru ca UE să-și păstreze credibilitatea militară post-Brexit, ar trebui să se asocieze cu Marea Britanie în sfera politicii externe, de securitate și de apărare

Up Next

Wolfgang Ischinger, născut în 1946 este un diplomat și jurist german. A fost secretar permanent în Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei și ambasador la Washington D.C. și la Londra. Începând din 2008 este președintele Conferinței de Securitate de la München. Cariera sa a fost marcată de întâlniri istorice (cu Ronald Reagan, Gorbaciov, regina Marii Britanii, dar și cu Slobodan Milošević sau Nicolae Ceaușescu) și momente dramatice: în 1989, i-a ajutat pe fugarii din RDG să ajungă cu bine în Berlinul de Vest, iar mandatul său de ambasador în SUA a început exact în nefasta zi din septembrie 2001. Publicația The Economist l-a numit „cel mai bine conectat fost diplomat german”.

