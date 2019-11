Wolfgang Schauble, președintele Bundestag-ului german, onorat cu premiul ”EPP Merit Award” pentru ”cariera sa extraordinară, contribuția neprețuită la unitatea germană și apărarea integrării europene”

Președintele în exercițiu al Consiliului European, Donald Tusk, a fost ales președintele Partidului Popular European, cea mai mare familie politică pan-europeană, devenind primul est-european deținător al acestei funcții.

Tusk, singurul candidat, a fost ales cu 93% din voturi la Congresul PPE de la Zagreb.

🗳@donaldtusk has been elected EPP President with 93% of the votes by #EPPZagreb Congress delegates!

#OneEurope #OurPlanet #YourParty pic.twitter.com/xs9dk0bDqb

— EPP (@EPP) November 20, 2019