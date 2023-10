Wopke Hoeksta și Maros Sefcovic își pot prelua noile responsabilități în materie de mediu după ce Parlamentul European a dat undă verde numirii celor doi

Țările Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord asupra noilor norme în domeniul migrației și azilului pentru a aborda situațiile de criză și situațiile de forță majoră, a anunțat Consiliul UE, o înțelegere salutată rapid de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene s-au reunit miercuri la Bruxelles pentru a încerca să ajungă la un acord asupra unui text-cheie al reformei politicii UE în materie de migraţie, înaintea summitului liderilor europeni programat vineri în Spania, la Granada.

Propunerea de nou regulament privind situațiile de criză prevede reguli procedurale adecvate, derogări și declanșarea rapidă a mecanismelor de solidaritate pentru a răspunde situațiilor de criză, cum ar fi criza migrației din 2015, arată sursa citată.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat că acest acord politic la care au ajuns statele membre cu privire la propunerea de criză reprezintă un adevărat “game changer”.

“Ne permite să avansăm negocierile cu Parlamentul European și Consiliul UE. Uniți fiind putem adopta Pactul înainte de sfârșitul acestui mandat”, a spus von der Leyen.

