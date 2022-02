WorldCancerDay | Roberta Metsola: Lupta împotriva cancerului a fost, este și va continua să fie o prioritate de top pentru Parlamentul European

De Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a susținut că lupta împotriva acestei maladii va rămâne în continuare o prioritate de top a Legislativului European.

„Pentru a învinge cancerul, trebuie să continuăm să luptăm în fiecare zi. Prin prevenție, detecție și tratament. Lupta împotriva cancerului a fost, este și va continua să fie o prioritate de top pentru Parlamentul European”, a transmis Roberta Metsola într-un mesaj pe contul de Twitter.

To beat #cancer, we must continue to fight every day. Through #prevention, #detection & #treatment.

Fighting cancer was, is and will continue to be a top priority for the @Europarl_EN.

We can beat cancer, and ours is the generation to do it.@EP_BeatCancer #WorldCancerDay2022 pic.twitter.com/SxNMyYnsOD

— Roberta Metsola (@EP_President) February 4, 2022