Xi Jinping își arată deschiderea de a colabora cu Donald Trump pentru a construi o bază solidă pentru relațiile bilaterale: „China și SUA ar trebui să fie parteneri și prieteni”

Președintele chinez Xi Jinping a arătat deschiderea de a colabora cu președintele american Donald Trump pentru a construi o bază solidă pentru relațiile bilaterale și pentru a crea o atmosferă favorabilă dezvoltării celor două țări, relatează Xinhua despre întâlnirea dintre cei doi oficiali care a avut loc în Coreea de Sud, informează Agerpres.

„China și Statele Unite ar trebui să fie parteneri și prieteni. Aceasta este ceea ce ne-a învățat istoria și de ce are nevoie realitatea”, a afirmat președintele chinez, completând că relațiile dintre cele două puteri globale sunt, în ansamblu, stabile.

El a normalizat fricțiunile ocazionale dintre cele două economii mondiale și a încercat să tempereze nemulțumirile Statelor Unite.

„Nu avem nicio intenție de a provoca sau a înlocui pe cineva. Atenția noastră a fost întotdeauna concentrată pe buna gestionare a propriilor probleme ale Chinei, pe îmbunătățirea noastră și pe împărtășirea oportunităților de dezvoltare cu toate țările din întreaga lume”, a adăugat Xi Jinping.

Xi Jinping a mai opinat că relația de business ar trebuie să fie o ancoră și să dea dinamism legăturilor dintre China și SUA, nu un obstacol în calea acestora.

În opinia sa, ambele părți ar trebui să aibă viziuni ample, să recunoască beneficiul pe termen lung al cooperării și să nu cadă într-un ciclu vicios de represalii reciproce. „Dialogul este mai bun decât confruntarea”, a subliniat Xi Jinping, adăugând că China și SUA ar trebui să mențină comunicarea prin diferite canale și la diferite niveluri.

Potrivit președintelui american Donald Trump, întâlnirea cu omologul chinez a fost una „incredibilă” și s-a soldat cu mai multe decizii și promisiuni.

Cele două economii vor suspenda timp de un an taxele portuare pe care și le impuneau reciproc, anunță EFE, citat de Agerpres. Statele Unite au promis că vor reduce tarifele aplicate exporturilor chineze de la 57% la 47%, iar tarifele speciale impuse în contextul traficului de fentanil vor scădea de la 20% la 10%.

La rândul său, Beijingul a promis că va ridica restricțiile asupra pământurilor rare și vor adopta măsuri împotriva traficului de fentanil, urmând să reia achizițiile de soia.

Președintele american ar urma ca în luna aprilie a anului viitor să viziteze China. La rândul său președintele chinez va întoarce acest gest printr-o vizită ulterioară în Statele Unite.