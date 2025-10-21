U.E.
Zece lideri europeni, declarație comună alături de Zelenski: Susținem cererea lui Trump de încetare a focului pe “linia de luptă”, dar “granițele nu pot fi modificare prin forță”
Zece lideri occidentali și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat o declarație comună privind pacea pentru Ucraina, exprimând sprijinul pentru o soluție negociată bazată pe principiile dreptului internațional.
Alături de Zelenski, declarația a mai fost semnată de premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierii Giorgia Meloni, Donald Tusk și Jonas Gahr Støre, precum și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European António Costa, președintele Finlandei Alexander Stubb și premierul danez Mette Frederiksen.
„Suntem cu toții uniți în dorința noastră pentru o pace justă și durabilă, pe care poporul Ucrainei o merită”, se arată în declarația comună difuzată luni și considerată o reacție unită comună în fața celor mai recente evoluții, respectiv convorbirea telefonică între președinții Statelor Unite și Rusiei, întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Casa Albă și posibila întâlnire între Trump și Vladimir Putin, la Budapesta, pentru a negocia încetarea focului în cadrul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Liderii au subliniat că susțin poziția președintelui Donald Trump, care a cerut oprirea imediată a luptelor și folosirea actualei linii de contact ca punct de plecare pentru negocieri. În același timp, ei au reafirmat principiul conform căruia granițele internaționale nu pot fi modificate prin forță.
„Tacticile de tergiversare ale Rusiei au demonstrat, în repetate rânduri, că Ucraina este singura parte cu adevărat serioasă în privința păcii. Vedem cu toții că Putin continuă să aleagă violența și distrugerea”, au declarat semnatarii.
Declarația avertizează că, pentru a se ajunge la o pace durabilă, Ucraina trebuie să fie într-o poziție puternică – înainte, în timpul și după orice încetare a focului. Liderii europeni anunță intenția de a intensifica presiunea asupra economiei și industriei de apărare a Rusiei, până când Moscova va fi pregătită să accepte o soluție de pace.
„Trebuie să intensificăm presiunea asupra economiei și industriei de apărare a Rusiei, până când Putin va fi pregătit să facă pace. Dezvoltăm măsuri pentru a utiliza întreaga valoare a activelor suverane rusești înghețate, astfel încât Ucraina să dispună de resursele necesare”, se arată în document.
Liderii au confirmat că se vor reuni la sfârșitul acestei săptămâni, în cadrul Consiliului European și al formatului Coaliției de Voință, pentru a stabili următorii pași și pentru a coordona sprijinul suplimentar acordat Ucrainei.
Președintele american Donald Trump a cerut vineri Kievului și Moscovei să „se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt războiului brutal, după o lungă întâlnire la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a primit pentru a treia oară la Casa Albă în decurs de opt luni și cu care a avut-o cea de-a șasea întâlnire de la preluarea mandatului de președinte. În cadrul discuțiilor de peste două ore, liderii au abordat furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, dar au convenit să nu comenteze public aceste discuții. În timp ce Zelenski a calificat conversația drept „productivă” și a spus că prioritatea principală este asigurarea unui armistițiu, Trump a subliniat că atât Rusia, cât și Ucraina ar trebui să pună capăt războiului „chiar acum, pe linia de luptă”. Liderul de la Casa Albă intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta pentru discuții bilaterale și a asigurat că va „păstra legătura” cu Zelenski.
Elveția a aderat la programele de cercetare și inovare ale UE: Relația noastră trebuie extinsă și modernizată
Elveția a aderat astăzi, 21 octombrie, la mai multe programe emblematice ale Uniunii Europene, precum Orizont Europa, Euratom Cercetare și formare, ITER/Fuziune pentru energie (F4E), Europa digitală, Erasmus+, precum și EU4Health, modernizând astfel relația pentru a fi mai bine „adaptată viitorului”, informează comunicatul oficial.
„Parteneriatul nostru cu Elveția este de lungă durată și se bazează pe valori comune. În contextul geopolitic complex și în continuă evoluție din prezent, relația noastră trebuie extinsă și modernizată pentru a fi mai bine adaptată viitorului. Exact acest lucru l-am realizat astăzi prin decizia noastră privind asocierea Elveției la programele de cercetare și inovare ale UE de la începutul acestui an”, a declarat Marie Bjerre, ministrul afacerilor europene al Danemarce
Acest acord privind asocierea Elveției la programele UE face parte dintr-un pachet mai amplu de acorduri bilaterale negociate între UE și Confederația Elvețiană în 2024. Este primul acord din pachet care va fi semnat și pus în aplicare retroactiv de la începutul acestui an.
Se prevede aplicarea provizorie a acordului începând cu 1 ianuarie 2025. Această abordare va permite punerea în aplicare a dispozițiilor tranzitorii pe care Comisia le-a acordat Elveției în timpul negocierilor pachetului mai amplu de acorduri, pentru procedurile de atribuire care pun în aplicare creditele de angajament pentru 2025.
Încheierea acordului privind participarea Elveției la programele UE este prevăzută ca parte a pachetului mai amplu numai dacă Elveția va finaliza procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a pachetului până la sfârșitul anului 2028.
În urma adoptării de astăzi, Comisia este autorizată să semneze acordul cu autoritățile elvețiene. Semnarea este prevăzută să aibă loc la Berna, la 10 noiembrie 2025. După finalizarea semnării întregului pachet de acorduri, Consiliul va solicita aprobarea Parlamentului European. Odată ce aceasta va fi acordată și sub rezerva finalizării de către Elveția a procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a pachetului până la sfârșitul anului 2028, Consiliul va finaliza procesul de încheiere a pachetului amplu de acorduri, permițând intrarea sa în vigoare.
Emmanuel Macron insistă ca Ucraina și europenii să participe la negocieri de pace: „Singura pace care poate fi obținută este cea care respectă dreptul internațional”
Președintele francez Emmanuel Macron a insistat luni că Ucraina și europenii trebuie să participe la negocierea care le afectează destinul, într-o referire la viitoarea întâlnire Trump-Putin, pe care a apreciat-o drept „pozitivă” dacă se va limita doar la chestiuni bilaterale, anunță EFE, citat de Agerpres.
Liderul francez a participat la o conferință de presă în orașul sloven Portoroz, unde a avut loc summitul MED9.
„Consider că este foarte pozitiv faptul că președinții se pot întâlni pentru a discuta agendele lor bilaterale”, a afirmat Macron, referindu-se la întâlnirea dintre Trump și Putin, care ar urma să aibă loc la Budapesta, dar care nu are o dată stabilită.
„Din momentul în care se discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie prezenți. Din momentul în care se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie prezenți. Asta este tot ce pot spune”, a mai arătat președintele francez.
Emmanuel Macron a reiterat importanța conceperii unui acord de pace pe baza respectării dreptului internațional.
„Singura pace care poate fi obținută este o pace solidă și durabilă, una care să respecte cerințele dreptului internațional și să creeze condițiile pentru durabilitatea sa. Nu există altă pace, iar europenii au fost întotdeauna clari în această privință. În ceea ce ne privește, continuăm să mergem alături de Ucraina, care rezistă cu curaj”, a evidențiat președintele francez.
Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, l-a presat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să cedeze regiunea Donbas aflată în estul țării ca parte a unui acord de încetare a focului, în vreme ce președintele american Donald Trump a declarat duminică pentru Fox News că Rusia va păstra o parte din teritoriul pe care l-a cucerit în războiul ilegal.
Liderii UE s-au coalizat în jurul lui Zelenski după întâlnirea de vinerea trecută de la Casa Albă, despre care o persoană informată cu privire la discuții a spus că a lăsat partea ucraineană „nemulțumită”.
În urma reuniunii miniștrilor de externe din UE, Kaja Kallas a respins ideea ca Ucraina să-i cedere teritoriu lui Putin, dublând mesajul transmis de însuși Volodimir Zelenski.
Președintele american Donald Trump a avut săptămâna trecută o discuție telefonică cu Vladimir Putin, avansând un loc de întâlnire „bilaterală”. Budapesta ar urma să găzduiască întrevederea ruso-americană, vestea fiind primită cu entuziasm de premierul ungar Viktor Orban.
În contextul acestei întâlniri ruso-americane la cel mai înalt nivel, secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au avut o discuție telefonică.
Potrivit Reuters, cei doi aveau și o întâlnire programată o întâlnire față în față pe 23 octombrie, dar presa străină relatează că a fost amânată, fapt ce aruncă incertitudine peste întrevederea dintre Trump și Putin.
Comisarul european pentru afaceri interne anunță că “România a trecut foarte bine testul Schengen”. Cătălin Predoiu, numit “domnul Schengen” pentru rolul decisiv în aderare
România are o contribuție „mare” la protejarea granițelor externe ale Uniunii Europene, prima evaluare de la intrarea în spațiul Schengen fiind „foarte bună”, a declarat, luni, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la București.
Acesta a avut o întrevedere cu vicepremierul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, la sediul MAI, cei doi oficiali susținând o conferință de presă comună axată pe cooperarea în domeniul securității frontierelor și al combaterii migrației ilegale în care comisarul european i s-a adresat ministrului român cu apelativul „domnul Schengen”, cu referire la rolul lui Predoiu în negocierea aderării României la Schengen.
„Spațiul Schengen este una dintre marile realizări pe care le avem în Uniunea Europeană. Acest spațiu trebuie să continue să funcționeze, dar trebuie să continue și să crească. Am avut o primă evaluare care este foarte bună. România a făcut o treabă nemaipomenit de bună în acest sens și aș vrea să vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care le-ați făcut pentru a înregistra toate aceste evoluții foarte bune, pozitive”, a afirmat Magnus Brunner, potrivit traducerii oficiale, după întrevederea cu Predoiu, precum și după întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
Comisarul european a subliniat că granițele externe ale României sunt, de fapt, granițele externe ale Uniunii Europene și trebuie protejate ca atare. „România are o mare contribuție la protejarea acestor granițe externe”, a spus el, citat de Agerpres.
Fost ministru de finanțe în Austria, țara care s-a opus aderării României la Schengen, Brunner a apreciat, totodată, activitatea ministrului Predoiu în procesul de aderare a României la spațiul Schengen.
„Știu foarte bine eforturile pe care dânsul le-a făcut personal pentru aderarea României la spațiul Schengen. Cred că am putea să-i spunem „domnul Schengen” domnului ministru. Dânsul a avut un cuvânt greu de spus la nivel european și o contribuție semnificativă la aderarea României, și aș vrea să-i mulțumesc, încă o dată, pentru această mare realizare”, a transmis comisarul european.
În același context, Magnus Brunner a arătat că sprijinul Comisiei Europene pentru România va continua, nu doar financiar, ci și prin cooperarea cu Agenția Europeană Frontex.
„Încercăm să vă sprijinim și nu doar financiar, ci și prin funcționarea Frontex. Frontex are o prezență foarte mare și o capacitate sporită în România, ceea ce este justificat având în vedere poziția geografică a țării”, a subliniat el.
Oficialul european a evidențiat și implementarea pactului privind migrația și azilul, menționând că România este „fruntașă pe calea implementării acestei reforme”.
„Avem un sistem IT extrem de modern la punctele de trecere a frontierei, bazat pe date biometrice și amprente digitale, care ne ajută să controlăm eficient granițele. Este un pas esențial pentru limitarea accesului neautorizat la frontierele UE și ale spațiului Schengen”, a continuat el.
La rândul său, ministrul Cătălin Predoiu a arătat că România a reușit să reducă fenomenul migrației ilegale la un nivel „aproape de zero”, prin investiții în resurse umane, logistice și financiare, dar și printr-o colaborare strânsă cu statele vecine și instituțiile europene.
„MAI a alocat mai multe resurse umane, financiare și logistice către Poliția de Frontieră și a luat măsuri privind organizarea mai bună a protecției la frontierele de stat astfel încât fenomenul migrației ilegale să fie redus drastic și să ajungă acolo unde este astăzi – aproape de zero”, a spus Predoiu.
El a precizat că România cooperează „în mod constant” cu țările vecine și cu Comisia Europeană în gestionarea frontierelor.
„Avem programe bilaterale importante, acțiuni comune, echipe mixte, centre de date și de împărțire a informațiilor între polițiile de frontieră, menținând contactul permanent cu toți miniștrii de Interne din țările vecine României tocmai pentru a ține sub control acest fenomen”, a punctat oficialul român.
Predoiu a amintit că a vizitat personal frontiera bulgaro-turcă, una dintre cele mai dificile din punct de vedere operațional.
„Există rețele internaționale de traficanți de migranți ilegali, ai căror membri sunt profesioniști, bine echipați, cunosc terenul, au arme și nu de puține ori atacă polițiștii de frontieră. Am vrut să mă asigur că granița României este protejată și că avem cooperare deplină cu colegii sârbi și bulgari”, a adăugat ministrul.
Ministrul de interne a subliniat că, în prezent, migrația ilegală nu este o temă majoră în România.
„Problema migrației nu este o preocupare de prim-plan în România, pentru că țara noastră nu se confruntă cu acest fenomen. Reușim să menținem controlul frontierelor și astfel protejăm nu doar teritoriul național și securitatea cetățenilor români, ci și frontiera de est și sud-est a Uniunii Europene”,
În final, Cătălin Predoiu a anunțat că prima misiune de evaluare a modului în care România operează sistemele Schengen a fost încheiată cu succes.
„A fost finalizată prima misiune de evaluare a modului în care România operează sistemele Schengen, de data aceasta ca stat membru Schengen. Raportul oficial va fi publicat în luna noiembrie (…) Am înțeles de la domnul comisar că nu se va supăra dacă menționez deja public faptul că a fost o vizită foarte bună și că România a trecut foarte bine acest test”, a completat ministrul.
Magnus Brunner efectuează un turneu în capitalele europene în primul său an de mandat, iar vizita la București a confirmat, potrivit ambilor oficiali, rolul României ca pilon de securitate la frontiera de est a Uniunii Europene.
Reuniți pe 12 decembrie 2024 la Bruxelles în cadrul Consiliului JAI, miniștrii afacerilor interne din statele membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate decizia istorică a aderării depline a României și a Bulgariei la spațiul Schengen, și cu frontierele terestre. Potrivit deciziei, România și Bulgaria au aderat pe deplin la Schengen la 1 ianuarie 2025, prin eliminarea controalelor la frontierele terestre, după ce au intrat în zona de liberă circulație la 31 martie 2024 prin ridicarea controalelor la frontierele aeriene și maritime.
Miniștrii afacerilor interne au luat decizia cu privire la data eliminării controalelor asupra persoanelor la frontierele terestre interne cu Bulgaria și România și între acestea, după ce Austria a anunţat că renunţă la opoziţia faţă de aderarea deplină a României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen, ultimul obstacol pentru cele două ţări est-europene după o aşteptare îndelungată. De asemenea, și Parlamentul Olandei a votat ca guvernul de la Haga să susțină aderarea deplină a celor două țări la Schengen.
Austria, refractară în 2022, când şi-a folosit dreptul de veto pentru a bloca aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen, a acceptat în cele din urmă o aderare parţială a Bulgariei şi României în martie 2024, limitată la aeroporturi şi la porturi maritime.
Astfel, România și Bulgaria au aderat, la 31 martie 2024, la spațiul Schengen, însă numai cu ridicarea controalelor la frontierele aeriene și maritime, conform unei decizii a Consiliului UE, luată la finalul anului 2023. Atunci s-a stabilit și că integrarea deplină, prin ridicarea controalelor și la frontierele terestre, necesita o decizie ulterioară.
