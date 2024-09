Zelenski a ajuns în SUA pentru a prezenta „planul de victorie” împotriva Rusiei: Această toamnă va fi decisivă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a sosit în Statele Unite pentru a discuta cu președintele american Joe Biden despre detaliile „planului său de victorie” menit să pună capăt invaziei ruse, subliniind că această toamnă va fi „decisivă” pentru continuarea războiului.

„Am ajuns în Statele Unite. Obiectivul principal este de a întări Ucraina și de a ne proteja întreg poporul. Acest război nu se poate încheia decât cu o pace justă datorită eforturilor internaționale”, a declarat Zelenski pe rețeaua de socializare X.

We have arrived in the United States. The main objective is to strengthen Ukraine and protect all our people. This war can only be ended with a just peace through global efforts. Everyone who values life can help, and the most effective help is determination. Ukraine’s Victory… pic.twitter.com/nQvqXj8tDO

El a adăugat că „planul Ucrainei de victorie va fi pe masa tuturor aliaților noștri”.

Zelenski a menționat într-un mesaj video că va face o „vizită specială” în Pennsylvania, urmată de opriri în New York și Washington, unde președintele Biden va fi „primul care va vedea în detaliu” propunerile Ucrainei pentru a pune capăt războiului.

This fall will determine the future of this war. Together with our partners, we can strengthen our positions as needed for our victory—a shared victory for a truly just peace.

Right now, the legacy of the current generation of world leaders is being shaped—those in the highest… pic.twitter.com/ji2dZ6cAgR

