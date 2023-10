Zelenski a ajuns la București: România este un prieten care ne-a venit în ajutor în cea mai neagră zi a noastră și al cărui sprijin devine tot mai puternic cu timpul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat marți la București pentru prima sa vizită în România în calitate de președinte, care coincide implicit și cu prima vizită în țara noastră de când Rusia a declanșat invazia sa militară împotriva Ucrainei, liderul de la Kiev pășind pe sol românesc cu mesajul că “România este un prieten care ne-a venit în ajutor în cea mai neagră zi a noastră și al cărui sprijin devine tot mai puternic cu timpul”.

“Am ajuns la București, România, pentru discuții cu Klaus Iohannis și pentru a consolida relațiile noastre de bună vecinătate”, a scris Zelenski, pe platforma de socializare X, în timp ce a fost întâmpinat la Aeroportul Otopeni de ministrul de externe Luminița Odobescu.

Șeful statului ucrainean a precizat că Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul României care consolidează statul ucraineană, dar și pentru solidaritatea constructivă, care permite “națiunilor noastre să fie donatori de securitate pentru lume, în special în domeniul securității alimentare”.

Președintele Ucrainei a mai precizat că pe agenda discuțiilor figurează continuarea cooperării în materie de securitate, dezvoltarea coalițiilor în domeniul aviației și a altor coaliții, consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, arhitectura de securitate a Mării Negre și relațiile cu partenerii.

“România este un prieten care ne-a venit în ajutor în cea mai neagră zi a noastră și al cărui sprijin devine tot mai puternic cu timpul. Sunt convins că această vizită va fi benefică pentru ambele noastre națiuni”, a mai transmis Volodimir Zelenski.

I arrived in Bucharest, Romania, for talks with @KlausIohannis and to strengthen our good-neighborly relations.

Ukraine is grateful for Romania’s support, which strengthens our state, as well as its constructive solidarity, which enables our nations to be security donors for the…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2023