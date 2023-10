Zelenski a ajuns la summitul Comunității Politice Europene de la Granada: Obiectivul este securitatea casei noastre europene. Principala prioritate a Ucrainei – apărarea aeriană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Granada, Spania, pentru a participa la cea de-a treia reuniune a Comunității Politice Europene, cu obiectivul stabilității “casei noastre europene comune” și punerea în aplicare a acordurilor cu partenerii europeni pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

“Obiectivul nostru comun este de a asigura securitatea și stabilitatea casei noastre europene comune”, a scris Zelenski pe platforma de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

“Lucrăm împreună cu partenerii la consolidarea arhitecturii europene de securitate, în special a securității regionale”, a indicat el, prima sa întâlnire bilaterală fiind cu gazda summitului, premierul spaniol Pedro Sanchez.

I arrived in Granada, Spain, to take part in the European Political Community Summit.

Our joint goal is to ensure the security and stability of our common European home.

We are working together with partners on enhancing the European security architecture, particularly…

