Zelenski a asigurat-o pe Von der Leyen că proiectul de lege care garantează independența și eficacitatea organismelor anticorupție din Ucraina va fi adoptat „încă de săptămâna viitoare”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică, duminică, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre integrarea europeană a țării sale, consolidarea sancțiunilor împotriva Rusiei și funcționarea infrastructurii anticorupție, informează Administrația Prezidențială de la Kiev, într-un comunicat.

În special, conversația s-a axat pe proiectul de lege care garantează independența și eficacitatea agențiilor anticorupție din Ucraina. Șeful statului a mulțumit Comisiei Europene pentru expertiza furnizată.

„Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen împărtășesc aceeași viziune: este important ca proiectul de lege să fie adoptat fără întârziere, încă de săptămâna viitoare”, se menționează în comunicat.

I spoke with President of the European Commission Ursula @vonderleyen. We discussed many issues: Ukraine’s European integration, further strengthening of sanctions against Russia, and the functioning of our anti-corruption infrastructure.

