Zelenski a discutat cu Antonio Costa despre sprijinul financiar pentru Ucraina și deschiderea următoarelor clustere de negociere pentru aderarea la UE

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union, 2025

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul căreia au discutat despre sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, pregătirile pentru iarnă și calendarul deschiderii următoarelor clustere de negociere, potrivit comunicatului oficial

Liderul ucrainean i-a mulțumit lui António Costa pentru poziția fermă exprimată împotriva atacurilor rusești asupra populației ucrainene.

Zelenski a precizat că, numai în ultimele zile, atacurile rusești asupra orașelor Prylukî, Kramatorsk, Kiev și a altor localități ucrainene s-au soldat cu 78 de morți și 215 răniți.

„Aceasta este o escaladare brutală din partea Rusiei – teroare împotriva oamenilor și a vieții. Este important ca liderii să nu ignore ceea ce se întâmplă”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Președintele Ucrainei a mulțumit, de asemenea, pentru tranșa de 1,2 miliarde de euro primită recent, fonduri care vor fi utilizate pentru apărare, inclusiv pentru achiziția de drone. Totodată, continuă demersurile pentru obținerea altor decizii necesare sprijinirii Ucrainei.

Cei doi oficiali au discutat despre calendarul deschiderii următoarelor clustere de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, pachetul de sprijin energetic pentru iarnă și continuarea asistenței financiare.

Liderii au convenit să organizeze, în viitorul apropiat, o reuniune trilaterală la care să participe și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În cadrul convorbirii, Volodimir Zelenski l-a informat pe António Costa și cu privire la contactele și întâlnirile cu partea americană programate pentru zilele următoare. Echipa ucraineană se află deja în drum spre destinație.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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