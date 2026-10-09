Zelenski a discutat cu Antonio Costa despre sprijinul financiar pentru Ucraina și deschiderea următoarelor clustere de negociere pentru aderarea la UE

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul căreia au discutat despre sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, pregătirile pentru iarnă și calendarul deschiderii următoarelor clustere de negociere, potrivit comunicatului oficial.

Liderul ucrainean i-a mulțumit lui António Costa pentru poziția fermă exprimată împotriva atacurilor rusești asupra populației ucrainene.

Zelenski a precizat că, numai în ultimele zile, atacurile rusești asupra orașelor Prylukî, Kramatorsk, Kiev și a altor localități ucrainene s-au soldat cu 78 de morți și 215 răniți.

„Aceasta este o escaladare brutală din partea Rusiei – teroare împotriva oamenilor și a vieții. Este important ca liderii să nu ignore ceea ce se întâmplă”, a subliniat Volodimir Zelenski.

I spoke with President of the European Council António Costa @eucopresident. I am grateful to António for his clear and principled stance in condemning Russian strikes against our people and for his condolences. In recent days alone, the Russians have killed 78 people and injured 215 in strikes on Pryluky, Kramatorsk, Kyiv, and our other cities. This is a brutal Russian escalation – terror against people and life. And it is important that leaders do not ignore what is happening. I thanked him for the €1.2 billion tranche received yesterday – the funds will be used for our defense, including drones. This will provide tremendous support. We are working to secure other necessary decisions as well. We discussed the timeline for opening the next negotiating clusters, the winter energy package, and further financial support. We agreed to meet in the near future – the three of us: António Costa, Ursula @vonderLeyen, and I. I also briefed António on the contacts and meetings with the American side that will take place in the coming days – our team is already on its way. We appreciate Europe’s support. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 8, 2026

Președintele Ucrainei a mulțumit, de asemenea, pentru tranșa de 1,2 miliarde de euro primită recent, fonduri care vor fi utilizate pentru apărare, inclusiv pentru achiziția de drone. Totodată, continuă demersurile pentru obținerea altor decizii necesare sprijinirii Ucrainei.

Cei doi oficiali au discutat despre calendarul deschiderii următoarelor clustere de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, pachetul de sprijin energetic pentru iarnă și continuarea asistenței financiare.

Liderii au convenit să organizeze, în viitorul apropiat, o reuniune trilaterală la care să participe și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În cadrul convorbirii, Volodimir Zelenski l-a informat pe António Costa și cu privire la contactele și întâlnirile cu partea americană programate pentru zilele următoare. Echipa ucraineană se află deja în drum spre destinație.