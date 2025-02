Zelenski a discutat cu emisarul special al lui Trump, Keith Kellog: Ucraina este pregătită pentru un acord puternic și eficient de investiții și securitate cu președintele SUA

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut joi o întâlnire cu generalul american în rezervă Keith Kellogg, trimisul special al SUA pentru Ucraina și Rusia, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Volodimir Zelenski a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul continuu și pentru susținerea acordată de ambele camere ale Congresului și de partidele politice din SUA. Președintele a subliniat că este esențial ca Ucraina și întreaga lume să resimtă puterea Statelor Unite.

„Am avut o întâlnire productivă cu Kellogg. Sunt recunoscător Statelor Unite pentru toată asistența și sprijinul bipartizan acordat Ucrainei și poporului ucrainean. Este important pentru noi — și pentru întreaga lume liberă — ca puterea americană să fie simțită”, a scris Zelenski, pe platforma X.

I had a productive meeting with @SPE_Kellogg—a good discussion, many important details. I am grateful to the United States for all the assistance and bipartisan support for Ukraine and the Ukrainian people.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2025