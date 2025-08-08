Zelenski a discutat cu Meloni despre pașii necesari pentru a avansa către „o pace reală”: „Vocea Europei trebuie luată în considerare în mod absolut”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat joi cu premierul italian Giorgia Meloni despre pașii necesari pentru a avansa către o pace reală și echitabilă.

Conversația s-a concentrat pe coordonarea diplomatică, implicarea liderilor europeni în eforturile de mediere alături de Statele Unite, precum și pe importanța menținerii unei informări constante între partenerii internaționali cu privire la situația din Ucraina.

„Am vorbit cu Giorgia Meloni. A fost o discuție bună, în care am împărtășit o viziune comună asupra modului în care putem avansa către o pace reală și echitabilă. Am făcut schimb de informații despre contactele recente cu alți lideri. Este important pentru Ucraina ca partenerii noștri să fie bine informați cu privire la situație. Cu toții ne dorim un viitor definit și sigur pentru Europa”, a scris Zelenski, pe X.

I spoke with the President of the Council of Ministers of Italy @GiorgiaMeloni. It was a good conversation, where we share a common vision of how to move toward a real and fair peace. We exchanged details of our recent contacts with other leaders. It’s important for Ukraine that… pic.twitter.com/4TY9ihPee0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

Zelenski a transmis că Giorgia Meloni susține ferm ideea implicării active a liderilor europeni în eforturile diplomatice desfășurate alături de Statele Unite pentru a obține pacea.

„Acest război are loc pe continentul european, Ucraina se îndreaptă spre aderarea la UE, iar Uniunea Europeană va participa la reconstrucția țării noastre după război. De aceea, vocea Europei trebuie luată în considerare în mod absolut. Ne-am coordonat pașii următori, inclusiv contactele cu președintele Trump, și am convenit să rămânem în legătură. Îți mulțumesc, Giorgia, pentru poziția ta și pentru sprijinul constant”, a subliniat președintele ucrainean.

Reamintim că în luna iulie, Trump i-a oferit lui Putin un termen de 50 de zile pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Săptămâna trecută, însă, președintele american a redus brusc acest termen, mutând data-limită la 8 august, invocând lipsa de cooperare a liderului rus.

Pe măsură ce acest termen se apropia, emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a avut, miercuri, o întâlnire directă cu Vladimir Putin la Moscova, ca parte a ultimelor eforturi diplomatice. Ulterior, Trump a declarat că discuțiile de la Kremlin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina. Șeful de la Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.