Zelenski a discutat cu Rubio despre avertizarea timpurie în cazul atacurilor rusești și restabilirea serviciilor Starlink/Starshield, după acuzațiile privind limitarea sprijinului american

INTERNAȚIONALSUA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© Volodimir Zelenski - X

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că a discutat telefonic cu secretarul de stat american Marco Rubio despre interceptorii pentru rachete balistice, avertizarea timpurie în cazul atacurilor rusești și restabilirea serviciilor Starlink/Starshield. Convorbirea intervine după ce liderul de la Kiev a acuzat limitarea sprijinului american, acuzații respinse de administrația de la Washington.

„Am vorbit cu Marco Rubio și a fost o discuție de substanță, concentrată pe problemele care contează. Îi sunt recunoscător pentru disponibilitatea de a ajuta și pentru poziția sa clară. În primul rând, interceptorii pentru rachete balistice, necesari pentru protejarea vieților. În al doilea rând, avertizarea timpurie în cazul atacurilor rusești cu rachete balistice, care este vitală. În al treilea rând, situația serviciilor Starlink/Starshield, a căror funcționare trebuie restabilită”, a transmis Zelenski într-o postare pe X.

Cei doi au convenit să discute din nou în curând pentru a evalua evoluțiile, potrivit relatării publicate de președinția ucraineană.

„Desigur, toate acestea se înscriu în contextul eforturilor noastre diplomatice de a pune capăt acestui război îngrozitor și uciderii neîncetate a oamenilor”, a subliniat Zelenski, mulțumindu-i lui Rubio pentru discuția constructivă și tuturor celor din SUA care susțin abordări echitabile.

Convorbirea are loc pe fondul unor declarații contradictorii ale Kievului și Washingtonului privind informațiile necesare apărării Ucrainei împotriva atacurilor rusești.

Într-un interviu difuzat duminică de NBC, Zelenski a afirmat că transmiterea informațiilor americane pentru avertizarea asupra atacurilor cu rachete balistice fusese întreruptă timp de trei zile, apoi reluată.

„Doar Statele Unite dispun de aceste informații unice pentru a ne anunța când Rusia folosește rachete balistice. Iar noi nu le-am primit în timpul atacurilor balistice, timp de trei zile”, a declarat el.

Rubio a negat luni existența unei asemenea întreruperi. „Nu a existat nicio pauză”, a spus secretarul de stat american, întrebat despre afirmațiile președintelui ucrainean.

Tot luni, după un nou atac rusesc asupra Ucrainei, Zelenski a reclamat că partenerii nu au transmis o avertizare timpurie. Ulterior, într-o discuție cu parlamentari americani, a afirmat că asemenea avertizări lipsiseră în trei rânduri în ultima săptămână. El a acuzat și întârzieri în livrarea unor rachete deja plătite de partenerii Ucrainei, susținând că situația sugerează o decizie politică de încetinire a sprijinului.

Într-un interviu pentru Corriere della Sera, Zelenski a explicat că susține încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice, dar a cerut mijloace suplimentare de apărare dacă Washingtonul solicită Ucrainei să nu riposteze, fără a reuși să oprească loviturile rusești.

„Ca partener, sunt dispus să fac un pas spre președintele Trump: dacă ei ne atacă, iar noi nu putem riposta – ceea ce nu este nici onest, nici corect –, dar dacă asta vă trebuie, dacă nu îl puteți ține în frâu pe Putin, atunci dați-ne rachete interceptoare, ca să îmi pot proteja infrastructura energetică. Nu l-ați putut opri pe Putin, dar ați ajutat Ucraina”, a declarat președintele ucrainean, potrivit unei postări pe X.

O altă sursă de tensiune privește restricțiile semnalate de Kiev în utilizarea serviciilor de comunicații prin satelit ale SpaceX. În interviul pentru NBC, Zelenski a sugerat că limitarea vitezei de funcționare ar fi fost cerută de guvernul american și aplicată tehnic de companie.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a respins această acuzație, afirmând că Trump și Rubio au negat categoric implicarea administrației. Acesta a calificat drept „foarte imprudentă” formularea unei asemenea acuzații de către Zelenski.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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