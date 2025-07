Zelenski a discutat cu Trump despre apărarea antiaeriană a Ucrainei: Sprijinul SUA ne permite să protejăm viețile oamenilor și independența noastră

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a abordat problema apărării antiaeriene a Ucrainei într-o discuție telefonică purtată în aceeași zi cu președintele SUA, Donald Trump, și a convenit cu acesta să lucreze la creșterea capacității Kievului de a “consolida protecția” spațiului aerian ucrainean, pe măsură ce atacurile rusești se intensifică, relatează Reuters.

Potrivit liderului ucrainean, el și Trump au avut o conversație “foarte importantă și utilă”. Zelenski l-a felicitat pe președintele Trump și întregul popor american cu ocazia Zilei Independenței SUA, care se sărbătorește vineri, 4 iulie.

“Noi, în Ucraina, suntem recunoscători pentru tot sprijinul acordat. Ne permite să protejăm viețile oamenilor și independența noastră. Am realizat multe împreună cu America și susținem toate eforturile de a opri crimele și de a restabili o lume normală, sustenabilă și decentă. Avem nevoie de un acord decent pentru pace, iar Ucraina susține propunerile americane”, a scris Zelenski, pe X, după discuția telefonică.

I had a very important and fruitful conversation with @POTUS. I congratulated President Trump and the entire American people on the US Independence Day.

We – in Ukraine – are grateful for all the support provided. It helps us protect lives, safeguard our freedom and… pic.twitter.com/kQ3Byipvd2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2025