Zelenski a exprimat recunoștința Ucrainei pentru sprijinul constant al Spaniei, în cadrul vizitei în Parlamentul spaniol

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a început marți o vizită oficială la Madrid, unde a fost primit la Congresul Deputaților de președinta acestuia, Francina Armengol, și de președintele Senatului, Pedro Rollán, informează EFE, preluat de Agerpres. Liderul ucrainean a mulțumit Spaniei pentru sprijinul acordat în fața invaziei ruse, într-un moment pe care l-a descris drept „esențial” pentru securitatea și viitorul țării sale.

Într-un mesaj publicat ulterior pe platforma X, Zelenski a oferit detalii legate de discuția cu cei doi lideri din parlamentul spaniol:

„Le-am prezentat situația de pe front, atacurile Rusiei asupra poporului nostru, clădirilor de locuințe și infrastructurii energetice. Ucraina trebuie să-și consolideze apărarea aeriană – sisteme și rachete suplimentare pentru aceasta. Suntem, de asemenea, interesați de cooperarea cu companiile spaniole din domeniul apărării”, a transmis președintele ucrainean.

Зустрівся з іспанськими парламентарями – головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом. Розповів про ситуацію на фронті, російські атаки на наших людей, житлові будинки, енергетику. Україна потребує посилення ППО – додаткових систем та ракет до… pic.twitter.com/BacdiQ68uy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2025

El a adăugat că a discutat, de asemenea, despre „oportunitățile oferite de inițiativa PURL a NATO și instrumentul SAFE, continuarea asistenței umanitare și energetice, precum și sprijinul pentru parcursul comun al Ucrainei și Moldovei către aderarea la Uniunea Europeană.”

În cadrul vizitei, președintele Ucrainei a semnat în cartea de onoare a Congresului, subliniind „solidaritatea și prietenia” care leagă cele două popoare și și-a exprimat recunoștința față de legislativul spaniol pentru susținerea continuă.

„Sunt recunoscător ambelor camere ale Cortes Generales pentru sprijinul acordat integrității teritoriale și suveranității Ucrainei, precum și pentru toate deciziile pe care le-au adoptat în sprijinul statului nostru”, a mai spus liderul de la Kiev.

În cadrul vizitei la Congresul Deputaților, președintele ucrainean a observat urmele gloanțelor păstrate de la tentativa de lovitură de stat din februarie 1981, un simbol al valorificării memoriei istorice, despre care Armengol i-a explicat că este „pentru ca o astfel de întâmplare să nu se mai repete”.

Programul președintelui Ucrainei la Madrid include, de asemenea, întrevederi cu regele Felipe al VI-lea, premierul Pedro Sánchez, dar și cu reprezentanți ai industriei de apărare.

Duminică, președintele ucrainean a salutat alăturarea Spaniei la „inițiative care chiar ne ajută” și a promis că vizita va fi „productivă”, lăsând să se înțeleagă că și Madridul va contribui la eforturile de consolidare a apărării aeriene ucrainene.

Vizita face parte dintr-un turneu european intens destinat obținerii de sprijin diplomatic și militar. Zelenski și-a început vizitele oficiale duminică, la Atena, a continuat luni la Paris, urmând ca miercuri să se întâlnească cu lideri din Turcia.