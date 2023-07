Zelenski a ridicat “drapelul pentru Ucraina în NATO”, un steag adus de pe câmpul de luptă din Bahmut, într-o piață din Vilnius care găzduia o statuie Lenin în era sovietică

Corespondență din Vilnius

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ridicat marți, la Vilnius, în mod simbolic drapelul pentru Ucraina în NATO în timp ce liderii celor 31 de state aliate, reuniți la câțiva kilometri distanță, au adoptat Declarația finală a summitului de la Vilnius, statuând că “viitorul Ucrainei este în NATO” și că vor invita Ucraina să adere atunci când “aliații vor fi de acord și vor fi îndeplinite condițiile”.

În piața Lukiškės din capitala Lituaniei, care în timpul erei sovietice a găzduit un monument Lenin în fața palatului KGB-ului, liderul ucrainean și prima doamnă Olena Zelenska, însoțiți de președintele lituanian Gitanas Nausėda și prima doamnă Diana Nausėdienė, au ridicat un drapel ucrainean adus de pe câmpul de luptă din Bahmut.

“Vă mulțumesc pentru ajutorul acordat pentru apărarea noastră și pentru poziția dvs. clară, onestă și, ceea ce este important, curajoasă privind invitarea Ucrainei în NATO. Steagurile ucrainene de pe străzile lituaniene dovedesc clar că suntem deja aliați, iar Ucraina își va apăra atât libertatea sa, cât și pe a dumneavoastră! Și nimeni nu ar trebui să se uite vreodată, niciodată, înapoi la Moscova”, a subliniat Zelenski, înainte de a participa miercuri la reuniunea inaugurală a Consiliului NATO-Ucraina.

Șeful statului ucrainean a menționat că drapelul de luptă ucrainean care va fi arborat astăzi la Vilnius a fost adus din orașul Bakhmut, unde are loc una dintre cele mai decisive bătălii pentru libertate din Europa, și așa și-o vor aminti copiii și nepoții noștri.

“Acest drapel de luptă al nostru din Bahmut înseamnă că lituanienii nu vor mai fi nevoiți să lupte niciodată împotriva soldaților ruși, nici sub turnul de televiziune din Vilnius, nici în alt loc din capitala dumneavoastră! Lituania va fi întotdeauna doar a voastră! Acest steag al nostru înseamnă că nu vor mai exista niciodată deportări din statele baltice în Siberia. Niciodată nu vor mai exista împărțiri ale Poloniei și umilirea Ungariei de către invadatori. Niciodată nu vor mai exista tancuri în Praga și “războaie de iarnă” împotriva libertății Finlandei… Nu vor mai exista ocupații în Europa!” a subliniat Volodimir Zelenski.

Visiting Lithuania with @ZelenskyyUa. Important trip for us and the whole 🇺🇦. Grateful to @GitanasNauseda and Diana Nausėdienė for a warm welcome. Our flag and anthem in Vilnius — not just a symbol of friendship, but of the fact that we will never stop on the way to our goal🇺🇦🇱🇹 pic.twitter.com/SxdEkCHEi2

— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) July 11, 2023