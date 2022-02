UPDATE Zelenski a vorbit cu Erdogan și anunță că Turcia va interzice trecerea navelor de război ruse în Marea Neagră. Ankara nu confirmă decizia

Turcia va interzice navele de război rusești să treacă prin Marea Neagră, potrivit președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, după o convorbire telefonică cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan despre o decizie ce ar reprezenta închiderea strâmtorilor Bosfor și Dardanele pentru marina militară rusă. Însă, un oficial turc a declarat sâmbătă, pentru Reuters, că Turcia nu a luat o decizie de a închide strâmtorile Dardanele și Bosfor pentru navele rusești, informează Jerusalem Post.

“Îi mulțumesc prietenului meu, președintele Turciei, R.T. Erdogan, și poporului turc pentru sprijinul lor puternic. Interzicerea trecerii navelor de război ruse în Marea Neagră și ajutorul militar și umanitar pentru Ucraina sunt extrem de importante astăzi. Poporul ucrainean nu va uita niciodată asta!”, a scris Zelenski pe Twitter.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022