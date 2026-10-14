Zelenski acuză Rusia de „lipsă de respect ostentativă” față de SUA după atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

INTERNAȚIONALSUA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© NATO

Rusia nu a mai dat dovadă niciodată de o astfel de lipsă de respect ostentativă față de Statele Unite, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce forțele ruse au lansat, în cursul nopții, un atac de amploare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în pofida armistițiului energetic anunțat de președintele american Donald Trump.

„În cursul nopții, Rusia a folosit 39 de rachete balistice și peste 120 de drone de atac și muniții de tip „loitering” împotriva infrastructurii energetice și critice din Kiev, regiunea Kiev și Harkov. Un atac țintit cu rachete balistice rusești îndreptat în mod specific împotriva infrastructurii energetice – tocmai acea infrastructură care era acoperită de acordul de încetare a focului anunțat de președintele american. Atacul a fost unul în întregime deliberat, iar amploarea sa a avut un caracter demonstrativ – Rusia nu a mai manifestat niciodată o lipsă de respect atât de ostentativă față de Statele Unite. Rusia nu consideră că declarațiile președintelui american sunt ferme”, a scris Zelenski, pe X.

Zelenski a precizat că cel puțin 600.000 de persoane au rămas fără energie electrică în urma atacurilor, iar întreruperile ar putea afecta și mai mulți oameni. Potrivit acestuia, au fost avariate 26 de obiective ale sistemului energetic și patru obiective din sectorul petrolului și gazelor.

De asemenea, Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite și comunității internaționale să reacționeze ferm, acuzând Rusia că a irosit oportunitatea de a reduce tensiunile și a ales să continue războiul de anihilare împotriva Ucrainei.

„Îi solicităm președintelui Trump să impună sancțiuni SEVERE împotriva Rusiei, mai ales că proiectul de lege al lui Lindsey Graham, care a fost recent adoptat și promulgat, autorizează și reglementează astfel de măsuri. Președintele american dispune de toate instrumentele eficiente și necesare pentru a aduce pacea mai aproape prin forță, dreptate și presiune asupra agresorului”, a adăugat acesta.

În finalul mesajului său, președintele ucrainean a solicitat noi livrări de interceptoare de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot destinate Ucrainei.

„Este pe deplin justificat să le spunem Statelor Unite, Europei și tuturor partenerilor noștri că nicio țară din lume nu ar trebui lăsată singură în fața unui actor atât de dezechilibrat și înclinat spre război precum Rusia”, a conchis Zelenski.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminica aceasta că Rusia și Ucraina au convenit să înceteze atacurile împotriva infrastructurii energetice a celeilalte părți.

„Cu efect imediat, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au căzut de acord. Nu-l încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare.

Ulterior, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice ruse și așteaptă un angajament similar din partea Moscovei. Totodată, liderul ucrainean a cerut clarificări privind discuțiile dintre Washington și Moscova și și-a exprimat speranța că Vladimir Putin va respecta anunțul președintelui american.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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