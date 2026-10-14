Zelenski acuză Rusia de „lipsă de respect ostentativă” față de SUA după atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

Rusia nu a mai dat dovadă niciodată de o astfel de lipsă de respect ostentativă față de Statele Unite, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce forțele ruse au lansat, în cursul nopții, un atac de amploare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în pofida armistițiului energetic anunțat de președintele american Donald Trump.

„În cursul nopții, Rusia a folosit 39 de rachete balistice și peste 120 de drone de atac și muniții de tip „loitering” împotriva infrastructurii energetice și critice din Kiev, regiunea Kiev și Harkov. Un atac țintit cu rachete balistice rusești îndreptat în mod specific împotriva infrastructurii energetice – tocmai acea infrastructură care era acoperită de acordul de încetare a focului anunțat de președintele american. Atacul a fost unul în întregime deliberat, iar amploarea sa a avut un caracter demonstrativ – Rusia nu a mai manifestat niciodată o lipsă de respect atât de ostentativă față de Statele Unite. Rusia nu consideră că declarațiile președintelui american sunt ferme”, a scris Zelenski, pe X.

Overnight, the Russians used 39 ballistic missiles and more than 120 attack drones and loitering munitions against our energy and critical infrastructure in Kyiv, the Kyiv region, and Kharkiv. A targeted Russian ballistic missile strike specifically against energy infrastructure – the very infrastructure covered by the ceasefire announced by the American President. The strike was entirely deliberate and demonstrative in its scale – Russia has never before shown such ostentatious disrespect toward the United States. Russia does not consider the American President’s statements strong. Unfortunately, at least 600,000 people are now without power. Outages could become even more widespread. Unfortunately, there is significant damage to facilities and equipment – at 26 facilities of our power system and four facilities in the oil and gas sector. I am grateful to the repair crews, all Ukrainian energy workers, and the personnel of the State Emergency Service of Ukraine for all their efforts to address the aftermath of this Russian strike. Tragically, there have been fatalities and injuries. We ask America and EVERYONE in the world who does not turn a blind eye to reality to respond – and to respond forcefully. Russia has squandered the opportunity for de-escalation and has clearly chosen to continue its insane war of annihilation. We ask President Trump to impose STRONG sanctions on Russia, especially since the Lindsey Graham bill, which was recently passed and signed into law, authorizes and regulates such measures. The American President has all the effective and necessary tools to bring peace closer through strength, justice, and pressure on the aggressor. We ask for additional packages of Patriot missile interceptors for Ukraine. It is entirely fair for us to tell the United States, Europe, and all our partners that no country in the world should be left alone to face such a deranged and pro-war actor as Russia. I am grateful to everyone who helps Ukraine! Peace can only come through strength, and we ask America to remember this principle of Reagan’s. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026

Zelenski a precizat că cel puțin 600.000 de persoane au rămas fără energie electrică în urma atacurilor, iar întreruperile ar putea afecta și mai mulți oameni. Potrivit acestuia, au fost avariate 26 de obiective ale sistemului energetic și patru obiective din sectorul petrolului și gazelor.

De asemenea, Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite și comunității internaționale să reacționeze ferm, acuzând Rusia că a irosit oportunitatea de a reduce tensiunile și a ales să continue războiul de anihilare împotriva Ucrainei.

„Îi solicităm președintelui Trump să impună sancțiuni SEVERE împotriva Rusiei, mai ales că proiectul de lege al lui Lindsey Graham, care a fost recent adoptat și promulgat, autorizează și reglementează astfel de măsuri. Președintele american dispune de toate instrumentele eficiente și necesare pentru a aduce pacea mai aproape prin forță, dreptate și presiune asupra agresorului”, a adăugat acesta.

În finalul mesajului său, președintele ucrainean a solicitat noi livrări de interceptoare de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot destinate Ucrainei.

„Este pe deplin justificat să le spunem Statelor Unite, Europei și tuturor partenerilor noștri că nicio țară din lume nu ar trebui lăsată singură în fața unui actor atât de dezechilibrat și înclinat spre război precum Rusia”, a conchis Zelenski.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminica aceasta că Rusia și Ucraina au convenit să înceteze atacurile împotriva infrastructurii energetice a celeilalte părți.

„Cu efect imediat, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au căzut de acord. Nu-l încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare.

Ulterior, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice ruse și așteaptă un angajament similar din partea Moscovei. Totodată, liderul ucrainean a cerut clarificări privind discuțiile dintre Washington și Moscova și și-a exprimat speranța că Vladimir Putin va respecta anunțul președintelui american.