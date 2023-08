Zelenski: Aderarea Ucrainei la UE, unul dintre fundamentele esențiale ale securității economice și instituționale a întregii Europe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică în Olanda, la două zile după ce țara a declarat că Statele Unite și-au dat acordul pentru ca autoritățile olandeze și daneze să livreze avioane de luptă F-16 pentru forțele aeriene ucrainene, relatează France24.

Zelenski se întâlnește cu premierul olandez Mark Rutte la o bază aeriană militară din orașul Eindhoven, situat în sudul țării. Liderul ucrainean s-a aflat în Suedia cu o zi mai devreme.

Olena @ZelenskaUA and I arrived in the Netherlands with the team.

There will be focused talks with @MinPres. Key topic: F-16s for Ukraine, to protect our people from Russian terror.

The Global Peace Summit, #PeaceFormula, and justice for Russian crimes will all be on agenda.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023