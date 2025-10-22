Zelenski afirmă că apelul lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului este „un compromis bun”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că apelul președintelui american Donald Trump ca Ucraina și Rusia să se oprească la actualele linii ale frontului reprezintă „un compromis bun”, relatează The Guardian.

Totuși, Zelenski, aflat într-o vizită în țările nordice, a spus că se îndoiește că președintele rus Vladimir Putin ar susține o astfel de propunere.

„Trump a propus să rămânem unde suntem și să începem discuțiile. Cred că a fost un compromis bun, dar nu sunt sigur că Putin îl va susține — și i-am spus asta președintelui american”, a declarat liderul de la Kiev.

Declarațiile vin în contextul în care Casa Albă a declarat marți că întâlnirea planificată la Budapesta, anunțată de Trump săptămâna trecută după convorbirea telefonică de două ore cu Putin, nu mai este în plan după ce secretarul de stat Marco Rubio a discutat luni cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

În contrast cu informațiile de la Washington, premierul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri că pregătirile pentru o întâlnire Trump–Putin la Budapesta „sunt încă în desfășurare”.

Trump a spus că va accepta o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin doar dacă se poate aștepta „un summit productiv”, însă a evitat să confirme relatările din presa americană potrivit cărora întâlnirea planificată de la Budapesta ar fi fost suspendată sau amânată.

Volodimir Zelenski a sosit miercuri în Norvegia și se va deplasa în aceeași zi în Suedia, urmând ca săptămâna aceasta el să ajungă de asemenea la Bruxelles și Londra, a anunțat pentru AFP un important responsabil ucrainean, potrivit Agerpres.

Zelenski a sosit miercuri dimineața la Oslo pentru o întrevedere cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, a anunțat la rândul său guvernul norvegian. Cei doi s-au întâlnit în partea militară a aeroportului internațional din Oslo, Gardemoen, potrivit imaginilor difuzate de canalul public norvegian NRK.

În Suedia, Zelenski se va întâlni cu premierul Ulf Kristersson în orașul Linkoping, sediul grupului de apărare Saab care produce avioane de vânătoare Gripen, sisteme de arme și submarine.

Joi, Zelenski va participa la un summit al liderilor Uniunii Europene la Bruxelles, în timpul căruia cele 27 de state membre speră să ajungă la un acord asupra sprijinului financiar acordat Ucrainei, invadată de Rusia la începutul lui 2022.