Zelenski afirmă că este pregătit pentru discuții de pace oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului, dar nu va face „niciun pas înapoi” și nu va ceda teritorii

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina este pregătită pentru discuții de pace oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului, dar a subliniat că forțele ucrainene „nu vor face niciun pas înapoi” și nu vor ceda teritorii, informează The Guardian.

În declarații preluate de Reuters și AFP, Volodimir Zelenski a subliniat, de asemenea, că Ucraina are nevoie de sprijin financiar european pentru a putea continua lupta împotriva forțelor ruse încă doi sau trei ani, întrucât planul Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a-i oferi sprijin este blocat din cauza opoziției Belgiei.

„Am subliniat din nou acest lucru tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta timp de decenii, dar trebuie să arătați că, pentru o perioadă, veți putea asigura un sprijin financiar stabil pentru Ucraina”, a declarat președintele ucrainean, într-un mesaj publicat în această dimineață.

Momentul acestor declarații nu pare întâmplător: premierul belgian Bart De Wever, care se confruntă cu presiuni interne legate de proiectul de buget al țării, urmează să se întâlnească astăzi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, iar subiectul este aproape sigur că va figura pe agenda discuțiilor.

Separat, Zelenski i-a cerut și președintelui american Donald Trump să exercite o presiune mai mare asupra liderului chinez Xi Jinping pentru a-și reduce sprijinul acordat Rusiei, în cadrul întâlnirii lor din această săptămână.

„Cred că aceasta ar putea fi una dintre mișcările puternice ale lui Trump, mai ales dacă, în urma acestei măsuri decisive de sancționare, China este gata să reducă importurile” din Rusia, a declarat el jurnaliștilor.

Însă un lider european – considerat principalul candidat pentru a găzdui eventuale viitoare discuții între Donald Trump și Vladimir Putin – pare să fie nemulțumit de presiunile tot mai mari exercitate de Statele Unite asupra Rusiei.

Premierul ungar Viktor Orbán le-a declarat jurnaliștilor italieni, la Vatican, că, din perspectiva Ungariei, sancțiunile impuse de Trump companiilor petroliere ruse sunt o greșeală, deoarece ar putea duce la o creștere a prețurilor la energie.

Săptămâna trecută, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.

În concluziile adoptate de șefii de stat sau de guvern în format 26, fără Ungaria, se insistă că de a începutul războiului de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat 177,5 miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina. Totodată, liderii au invitat „Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar, pe baza unei evaluări a necesităților de finanțare ale Ucrainei” pentru a putea reveni asupra acestui subiect la următorul summit.