Zelenski anunță că se va întâlni cu Trump la New York: „Această întâlnire ar putea schimba multe lucruri. Există un impuls diplomatic”

INTERNAȚIONALSUA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Dan Scavino/ X

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat duminică la telefon cu președintele american Donald Trump, iar cei doi au convenit să se întâlnească la New York, în marja Adunării Generale a ONU. 

„Tocmai am vorbit cu președintele Trump. A fost o conversație importantă și am discutat multe subiecte. Am convenit să ne întâlnim la New York, iar această întâlnire ar putea schimba multe lucruri. Există un impuls diplomatic”, a scris Zelenski, pe X.

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Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru vizita la Kiev a emisarului american Steve Witkoff și a lui Jared Kushner, despre care a spus că au putut vedea direct situația din Ucraina și că, în urma deplasării, au fost analizate în detaliu principalele aspecte ale conflictului.

„Procesul de pace este prioritatea noastră numărul unu. Există idei privind măsuri de dezescaladare și abordarea unor probleme fundamentale de securitate – securitatea energetică, securitatea alimentară și protejarea vieții oamenilor. Lucrăm împreună cu echipa americană și suntem pregătiți să facem pași cu adevărat importanți”, a adăugat acesta.

De asemenea, președintele ucrainean i-a mulțumit lui Trump și pentru promulgarea legii Lindsey Graham.

„Cu toții suntem de acord: trebuie să fie pace. Le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina! Le mulțumesc tuturor celor care contribuie la aceste eforturi”, a conchis Zelenski.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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