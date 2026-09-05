Zelenski anunță că Ucraina nu va ataca Rusia în timpul vizitei emisarilor lui Trump la Moscova și cere reciprocitate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că Ucraina nu va efectua lovituri aeriene asupra Rusiei pe durata vizitei la Moscova a emisarilor președintelui american Donald Trump și a cerut părții ruse să procedeze la fel în timpul deplasării acestora la Kiev, transmit AFP și Reuters, preluate de Agerpres.

„Nu vor exista lovituri aeriene din partea noastră și Rusia trebuie să garanteze reciproc o încetare a focului – fără lovituri din partea ei – în timpul duratei necesare pentru desfășurarea acestor negocieri”, a declarat Zelenski.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați duminică la Kiev, aceasta urmând să fie prima lor vizită în capitala ucraineană în cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului pentru încheierea războiului declanșat de Rusia.

Deplasările planificate la Moscova și Kiev intervin într-un context marcat de intensificarea atacurilor aeriene dintre cele două țări și de preocupări privind securitatea reprezentanților americani.

Rusia nu a confirmat deocamdată vizita celor doi emisari la Moscova.

Witkoff și Kushner încearcă să identifice o formulă care să permită reluarea negocierilor de pace, în condițiile în care între Rusia și Ucraina persistă divergențe majore asupra termenilor unei eventuale înțelegeri.