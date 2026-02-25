INTERNAȚIONAL
Zelenski anunță că vor avea loc discuții cu SUA joi, la Geneva, privind reconstrucția Ucrainei și noi contacte trilaterale cu Rusia în martie
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că doi dintre trimișii săi se vor întâlni joi la Geneva cu mediatori de la Casa Albă pentru a negocia un acord economic pentru reconstrucția Ucrainei și și-a exprimat speranța că discuții trilaterale suplimentare cu reprezentanți ruși și americani vor avea loc la începutul lunii martie, informează EFE, potrivit Agerpres.
Ucraina va fi reprezentată la întâlnirea de joi din Elveția de Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, și de ministrul Economiei, Oleksi Sobolev, care vor discuta în detaliu problema cu trimișii Washingtonului, Steve Witkoff și Jared Kushner.
Potrivit agenției de știri ucrainene Interfax, Witkoff anunțase încă de marți că se va întâlni cu Umerov joi la Geneva.
„Primul punct de pe ordinea de zi va fi Pachetul de Prosperitate, pachetul de reconstrucție a Ucrainei, care va fi discutat în detaliu”, a declarat Zelenski cu privire la conținutul acestei întâlniri într-un mesaj vocal trimis grupului de WhatsApp cu jurnaliștii care acoperă actualitatea ucraineană.
Ucraina speră să semneze un acord cu americanii și europenii care să garanteze investițiile străine după război pentru a reconstrui Ucraina și a stimula economia acesteia, care a fost grav afectată de invazia rusă.
Zelenski a reafirmat, așa cum explicase de altfel cu o zi înainte, că speră că această nouă întâlnire trilaterală va duce cel puțin la un alt schimb de prizonieri.
Citiți și: Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Rusia pentru a obține „rezultate pentru pace”. Kievul se coordonează „în detaliu” cu Europa
Procesul de reconstrucție a Ucrainei după distrugerile provocate de raidurile aeriene rusești și de luptele de pe front a devenit un element major în discuțiile mai ample privind modul de a pune capăt războiului, care a intrat în al cincilea an săptămâna aceasta, menționează Reuters.
Ucraina speră să atragă aproximativ 800 de miliarde de dolari din fonduri publice și private în următorii 10 ani pentru a reconstrui țara.
Cea mai recentă evaluare a Băncii Mondiale, publicată luni, a arătat că reconstrucția economiei Ucrainei va costa aproximativ 588 de miliarde de dolari. Evaluarea se bazează pe date din perioada 24 februarie 2022 – 31 decembrie 2025.
UE așteaptă „curând vești mai bune” din SUA privind reducerea taxelor de 50% la produsele cu oțel și aluminiu (Bloomberg)
Oficialii Uniunii Europene se așteaptă ca Statele Unite să modifice în perioada următoare regimul tarifar aplicat produselor derivate care conțin oțel și aluminiu, o temă care a tensionat relațiile transatlantice și a reprezentat un punct central al negocierilor comerciale, relatează Bloomberg, preluat de Agerpres.
Potrivit unor surse europene care au dorit să-și păstreze anonimatul, Washingtonul ar putea decide în următoarele săptămâni reducerea taxei vamale de 50% aplicate acestor produse.
Uniunea Europeană solicită de mai mult timp relaxarea acestor tarife, argumentând că ele contravin acordului comercial încheiat anul trecut, care prevede un plafon de 15% pentru majoritatea produselor europene exportate în SUA. În paralel, autoritățile americane revizuiesc periodic lista produselor derivate vizate, extinzând numărul mărfurilor supuse taxei de 50%. În prezent, lista include peste 400 de produse.
În ciuda solicitărilor repetate venite din partea Bruxelles-ului, Washington-ul a refuzat până acum să reducă tarifele pentru oțel și aluminiu și a cerut, în schimb, modificarea legislației europene în domeniul digital, o condiție considerată inacceptabilă de către UE, potrivit unor surse citate anterior.
„Am primit asigurări de la colegii noștri din Statele Unite că știu că aceasta este o mare problemă pentru noi și cercetează această chestiune. Sperăm să avem curând vești mai bune pe acest subiect”, le-a declarat marți europarlamentarilor comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic.
Reprezentantul SUA pentru Comerț nu a răspuns solicitărilor Bloomberg de a comenta informațiile.
Extinderea constantă a listei creează dificultăți suplimentare pentru companii, care trebuie să identifice proporția de oțel și aluminiu din produsele exportate, ceea ce reduce avantajele prevăzute în acordul comercial de anul trecut.
Posibila ajustare a tarifelor intervine într-un moment sensibil al relațiilor UE–SUA. Ratificarea acordului comercial încheiat anul trecut este incertă, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că așa-numitele „taxe reciproce” impuse prin decret de administrația Trump în 2025 sunt ilegale.
Sursele citate de Bloomberg susțin că Maros Sefcovic a fost în ultimele zile în contact cu omologii americani și i-a informat luni pe ambasadorii statelor membre cu privire la cele mai recente evoluții.
SUA au avertizat Ucraina să evite orice acțiune care ar putea afecta interese americane în contextul loviturilor de represalii asupra infrastructurii ruse
Administrația Donald Trump a transmis guvernului ucrainean un avertisment oficial după ce un atac lansat la finalul anului trecut asupra unei facilități petroliere rusești de la Marea Neagră a afectat investiții americane derulate prin Kazahstan, a declarat marți ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna, relatează CNN.
„Am fost informați că atacurile ucrainene asupra Novorossiysk au afectat unele investiții americane realizate prin Kazahstan. Și ni s-a transmis de la Departamentul de Stat că ar trebui să evităm orice acțiune care ar putea afecta interese americane”, a afirmat Stefanishyna, în cadrul unui briefing.
Ambasadoarea a precizat că a primit o notificare diplomatică formală din partea Departamentului de Stat în legătură cu acest subiect.
Informația a fost făcută publică la aniversarea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă asupra Ucrainei, în condițiile în care negocierile de pace intermediate de SUA nu au produs un progres vizibil. Potrivit CNN, transmiterea unei astfel de notificări reflectă prioritățile actuale ale administrației și urmează deciziei lui Trump de anul trecut de a suspenda noi ajutoare militare pentru Kiev.
Stefanishyna a subliniat că Washingtonul nu a cerut Ucrainei să renunțe la atacarea infrastructurii militare sau energetice rusești în general. „A fost legat strict de faptul că acolo au fost afectate interese economice americane. Am luat act de acest lucru”, a spus ea.
La sfârșitul lunii noiembrie, drone ucrainene au lovit portul rusesc Novorossiysk, avariind inclusiv o conductă-cheie, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a exporturilor de petrol din Kazahstan. Chevron este unul dintre acționarii majoritari ai Caspian Pipeline Consortium, care transportă petrol din câmpurile kazahe către Marea Neagră pentru export.
Ambasadoarea a remarcat că mesajul Departamentului de Stat a evidențiat faptul că SUA nu au, în prezent, aceleași interese economice în Ucraina precum în Kazahstan.
„Îmi pare cu adevărat rău că, în 35 de ani de independență, deși am avut atâtea șanse, nu am ajuns în situația de a putea spune același lucru”, a declarat ea.
În același timp, Stefanishyna a criticat lipsa unei presiuni politice mai ferme asupra Moscovei și faptul că Ucraina nu a primit, la începutul războiului din 2022, sistemele militare grele solicitate.
„Din cauza lipsei de sancțiuni, a lipsei de presiune, a lipsei de angajament în ceea ce privește sistemele militare, am făcut suficient pentru ca Ucraina să supraviețuiască, dar nu am făcut suficient pentru ca Rusia să nu evolueze”, a spus ea.
Ambasadoarea a cerut legiuitorilor americani să adopte rapid un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, avertizând că o eventuală întârziere ar fi percepută ca un câștig pentru Rusia.
„Ar trebui fie să fie adoptat acum, fie va trebui pur și simplu să recunoaștem că nu există voință pentru asta”, a afirmat Stefanishyna, adăugând că sancțiuni suplimentare ar reduce capacitatea Rusiei de a se retrage din negocieri.
La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru CNN că își dorește ca Trump „să rămână de partea noastră”.
„Dacă își doresc cu adevărat să-l oprească pe Putin, America este atât de puternică”, a spus Zelenski. Întrebat dacă liderul american exercită suficientă presiune asupra Moscovei, el a răspuns: „Nu.”
Cancelarul german Friedrich Merz, la Beijing: Dorim să aprofundăm relațiile economice bilaterale în mod echitabil
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat în cadrul întâlnirii sale cu premierul chinez Li Qiang că Germania dorește să aprofundeze schimburile economice cu Beijingul, dar a subliniat că țara sa are preocupări specifice în ceea ce privește cooperarea și dorește să se asigure că aceasta este echitabilă, informează Deutsche Welle.
Merz a mai punctat că cele două națiuni trebuie să comunice deschis una cu cealaltă.
Citiți și: Friedrich Merz efectuează o vizită în China pentru a stabili o cooperare bilaterală mai strânsă într-o nouă eră comercială
„Aproximativ 7.500 de kilometri separă Berlinul de Beijing. Este o distanță pe care suntem bucuroși să o parcurgem deja de mai mulți ani. Pentru mine este foarte important să menținem și să aprofundăm relațiile noastre diplomatice și economice. Pentru ca acest lucru să reușească, avem nevoie de canale de comunicare deschise”, a scris Merz într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, transmis la începutul vizitei sale inaugurale în China, cel mai mare partener comercial al Germaniei.
Knapp 7.500 Kilometer liegen zwischen Berlin und Peking. Eine Entfernung, die wir seit vielen Jahren gern überbrücken. Mir ist es sehr wichtig, unsere diplomatischen und Wirtschaftsbeziehungen zu erhalten und zu vertiefen. Damit das gelingt, brauchen wir offene Gesprächskanäle. pic.twitter.com/Z3G69nAoNG
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 25, 2026
La rândul său, Li a îndemnat Germania să contribuie la protejarea comerțului liber, referindu-se la războiul comercial al președintelui american Donald Trump, care a provocat valuri în sistemul comercial global.
„China și Germania, ca două dintre cele mai mari economii ale lumii și țări importante cu o influență semnificativă, ar trebui să consolideze încrederea în cooperare, să apere împreună multilateralismul și comerțul liber și să depună eforturi pentru a construi un sistem de guvernanță globală mai just și mai echitabil”, a declarat premierul.
Vizita lui Merz are loc într-un moment în care Germania nu mai consideră Statele Unite un partener de încredere și caută parteneri globali.
China a redevenit cel mai important partener comercial al Germaniei în 2025, înlocuind SUA, care a ocupat această poziție pentru o scurtă perioadă, cu un volum comercial de peste 250 de miliarde de euro (294 miliarde de dolari) în 2025.
Relațiile comerciale ale Germaniei cu China au cunoscut o schimbare semnificativă.
Deficitul comercial al Germaniei a atins un nivel record în 2025, estimat la aproximativ 90 de miliarde de euro, potrivit Institutului Economic German. Aceasta reprezintă o creștere de 30 de miliarde de euro față de 2024.
Industriile chineze sunt, de asemenea, din ce în ce mai prezente în sectoare dominate odinioară de firmele germane.
Industria auto germană a operat cu succes pe piața din China, dar ambele țări asistă acum la o tranziție către mașinile electrice. În timp ce mașinile electrice germane pot avea avantajul recunoașterii mărcii, producătorii chinezi au reușit să-și facă mașinile mai ieftine, exportându-le chiar și în Europa.
