Zelenski anunță că vor avea loc discuții cu SUA joi, la Geneva, privind reconstrucția Ucrainei și noi contacte trilaterale cu Rusia în martie

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că doi dintre trimișii săi se vor întâlni joi la Geneva cu mediatori de la Casa Albă pentru a negocia un acord economic pentru reconstrucția Ucrainei și și-a exprimat speranța că discuții trilaterale suplimentare cu reprezentanți ruși și americani vor avea loc la începutul lunii martie, informează EFE, potrivit Agerpres.

Ucraina va fi reprezentată la întâlnirea de joi din Elveția de Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, și de ministrul Economiei, Oleksi Sobolev, care vor discuta în detaliu problema cu trimișii Washingtonului, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Potrivit agenției de știri ucrainene Interfax, Witkoff anunțase încă de marți că se va întâlni cu Umerov joi la Geneva.

„Primul punct de pe ordinea de zi va fi Pachetul de Prosperitate, pachetul de reconstrucție a Ucrainei, care va fi discutat în detaliu”, a declarat Zelenski cu privire la conținutul acestei întâlniri într-un mesaj vocal trimis grupului de WhatsApp cu jurnaliștii care acoperă actualitatea ucraineană.

Ucraina speră să semneze un acord cu americanii și europenii care să garanteze investițiile străine după război pentru a reconstrui Ucraina și a stimula economia acesteia, care a fost grav afectată de invazia rusă.

În ceea ce privește stadiul negocierilor de pace, Zelenski a precizat că întâlnirea de joi va face parte din pregătirile pentru o reuniune trilaterală cu SUA și Rusia, care, în opinia sa, ar urma să aibă loc la începutul lunii martie. Liderul ucrainean a menționat că inițial se aștepta ca următoarea rundă de discuții să se desfășoare încă din această lună, dar a subliniat că „va fi, în opinia noastră, la începutul lunii martie”, relatează The Guardian.

Zelenski a reafirmat, așa cum explicase de altfel cu o zi înainte, că speră că această nouă întâlnire trilaterală va duce cel puțin la un alt schimb de prizonieri.

Procesul de reconstrucție a Ucrainei după distrugerile provocate de raidurile aeriene rusești și de luptele de pe front a devenit un element major în discuțiile mai ample privind modul de a pune capăt războiului, care a intrat în al cincilea an săptămâna aceasta, menționează Reuters.

Ucraina speră să atragă aproximativ 800 de miliarde de dolari din fonduri publice și private în următorii 10 ani pentru a reconstrui țara.

Cea mai recentă evaluare a Băncii Mondiale, publicată luni, a arătat că reconstrucția economiei Ucrainei va costa aproximativ 588 de miliarde de dolari. Evaluarea se bazează pe date din perioada 24 februarie 2022 – 31 decembrie 2025.