Zelenski anunță riposta Ucrainei după atacul brutal al Rusiei din Harkov și cere aliaților să intensifice presiunea asupra Moscovei: ”Vom răspunde cu siguranță”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, amenință Moscova că va răspunde cu siguranță atacului rusesc care a făcut cel puțin 10 victime în regiunea Harkov, după ce armata rusă a lansat un atac brutal asupra unei intersecții aglomerate din Pechenihy.

„Vom răspunde cu siguranță la acest atac rusesc. Și este la fel de important ca și partenerii noștri să completeze răspunsurile noastre cinetice juste cu propriile acțiuni pentru a exercita presiune asupra Rusiei și a sprijini Ucraina”, a scris Zelenski într-un mesaj pe contul X.

This morning, the Russians launched a brutal attack on a busy intersection in Pechenihy, Kharkiv region – a location with a post office and stores, surrounded only by residential buildings. As of now, 10 people have been reported killed. My condolences to their families and… pic.twitter.com/AnFmXsSzAS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2026

Potrivit acestuia, până în acest moment, s-a raportat că 10 persoane și-au pierdut viața: „Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi ai acestora. Multe persoane au fost rănite și primesc toată îngrijirea medicală necesară. Echipele de intervenție rapidă au stins deja incendiul, iar toate serviciile de urgență și intervenție continuă să lucreze la fața locului. Se stabilesc toate circumstanțele acestei tragedii.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat ieri, 17 august, că armata sa își va continua operațiunile pe distanțe lungi și în luna septembrie: „Pe lângă sancțiunile cu efect direct – operațiunile noastre pe distanțe lungi – lucrăm și pe toate celelalte fronturi ale sancțiunilor.”