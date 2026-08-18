Zelenski anunță riposta Ucrainei după atacul brutal al Rusiei din Harkov și cere aliaților să intensifice presiunea asupra Moscovei: ”Vom răspunde cu siguranță”

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© President of Ukraine Official Website

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, amenință Moscova că va răspunde cu siguranță atacului rusesc care a făcut cel puțin 10 victime în regiunea Harkov, după ce armata rusă a lansat un atac brutal asupra unei intersecții aglomerate din Pechenihy. 

„Vom răspunde cu siguranță la acest atac rusesc. Și este la fel de important ca și partenerii noștri să completeze răspunsurile noastre cinetice juste cu propriile acțiuni pentru a exercita presiune asupra Rusiei și a sprijini Ucraina”, a scris Zelenski într-un mesaj pe contul X.

Potrivit acestuia, până în acest moment, s-a raportat că 10 persoane și-au pierdut viața: „Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi ai acestora. Multe persoane au fost rănite și primesc toată îngrijirea medicală necesară. Echipele de intervenție rapidă au stins deja incendiul, iar toate serviciile de urgență și intervenție continuă să lucreze la fața locului. Se stabilesc toate circumstanțele acestei tragedii.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat ieri, 17 august,  că armata sa își va continua operațiunile pe distanțe lungi și în luna septembrie: „Pe lângă sancțiunile cu efect direct – operațiunile noastre pe distanțe lungi – lucrăm și pe toate celelalte fronturi ale sancțiunilor.” 

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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