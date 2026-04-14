Zelenski, așteptat la Berlin pentru discuții privind consolidarea cooperării între Ucraina și Germania

Alexandra Loy
© President of Ukraine Official Website

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat marți la Berlin pentru discuții cu cancelarul german Friedrich Merz, a confirmat un purtător de cuvânt al guvernului german, potrivit dpa și AFP, preluate de Agerpres.

Vizita, care marchează primele consultări guvernamentale oficiale germano-ucrainene din ultimii ani, a fost ținută secretă din motive de securitate.

Liderul ucrainean va fi însoțit de mai mulți membri ai cabinetului său, în contextul unor discuții extinse între cele două guverne.

Pe agenda întâlnirii se află sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, precum și eforturile de reconstrucție și revenirea refugiaților ucraineni.

De asemenea, cele două părți urmează să semneze mai multe acorduri, iar Friedrich Merz și Volodimir Zelenski vor susține o conferință de presă comună.

Concrete & Design Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Vicepreședintele SUA nu este surprins de înfrângerea lui Viktor Orban: Știm să citim sondajele. Am mers acolo pentru că era corect să fim alături de cineva care a fost alături de noi o perioadă foarte lungă de timp
Zelenski anunță progrese privind inițiativa PURL după discuția cu secretarul general al NATO despre apărarea aeriană a Ucrainei
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

