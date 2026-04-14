Zelenski, așteptat la Berlin pentru discuții privind consolidarea cooperării între Ucraina și Germania

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat marți la Berlin pentru discuții cu cancelarul german Friedrich Merz, a confirmat un purtător de cuvânt al guvernului german, potrivit dpa și AFP, preluate de Agerpres.

Vizita, care marchează primele consultări guvernamentale oficiale germano-ucrainene din ultimii ani, a fost ținută secretă din motive de securitate.

Liderul ucrainean va fi însoțit de mai mulți membri ai cabinetului său, în contextul unor discuții extinse între cele două guverne.

Pe agenda întâlnirii se află sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, precum și eforturile de reconstrucție și revenirea refugiaților ucraineni.

De asemenea, cele două părți urmează să semneze mai multe acorduri, iar Friedrich Merz și Volodimir Zelenski vor susține o conferință de presă comună.