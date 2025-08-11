Zelenski atrage atenția asupra intențiilor ascunse ale Rusiei în contextul întâlnirii Trump-Putin: „Singurul lucru pe care îl caută este o modalitate de a distruge Ucraina”

Vladimir Putin va încerca să îl păcălească pe Donald Trump în timpul întâlnirii care va avea loc vineri în Alaska între liderii rus și american, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Politico Europe.

„Înțelegem intenția rușilor de a încerca să înșele America – nu vom permite acest lucru. Apreciez foarte mult determinarea președintelui Trump de a opri morțile în război. Mulți oameni își dau viața în fiecare zi”, a spus Zelenski.

„Dar singura cauză fundamentală a acestor ucideri este dorința lui Putin de a lupta și de a manipula pe toată lumea cu care intră în contact. Noi, în Ucraina, cunoaștem bine Rusia și de aceea ucrainenii au rezistat deja mai mult de trei ani de război pe scară largă”, a continuat liderul ucrainean.

Întâlnirea mult așteptată din Alaska face parte din eforturile lui Trump de a exercita presiune asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.

După discuțiile dintre Putin și trimisul special american Steve Witkoff, care au avut loc săptămâna trecută la Moscova, se pare că înțelegerea cuprinde o cedare de teritorii, în cadrul căreia Rusia ar păstra regiunile pe care le-a cucerit, precum și unele teritorii pe care nu le-a ocupat încă complet.

Zelenski a respins categoric această idee și solicită o sancțiuni americane dure împotriva Rusiei. Partenerii europeni ai Ucrainei insistă ca poziția Kievului să fie luată în considerare în timpul dialogului din Alaska.

Forțele ruse continuă să atace de-a lungul liniei frontului, bombardând în același timp infrastructura civilă. Peste 20 de persoane au fost rănite în Zaporojie după ce armata rusă a lansat mai multe atacuri asupra autogării locale.

„Fără termene limită, fără așteptări din partea lor – ei nu vor să oprească uciderile. Singurul lucru pe care îl caută este o modalitate de a distruge Ucraina”, a semnalat Zelenski.

„De aceea sunt necesare sancțiuni, este necesară presiune. Este necesară puterea – puterea Statelor Unite, în primul rând, puterea Europei, puterea tuturor națiunilor lumii care doresc pace și liniște în relațiile internaționale. Dacă Rusia nu dorește să oprească războiul, atunci economia sa trebuie oprită”, a adăugat președintele ucrainean.

Sugestia de a impune sancțiuni dure asupra Rusiei vine și din partea liderilor statelor nordice și baltice care, într-o declarație, subliniază că războiul poate fi oprit doar printr-o combinație între „diplomație hotărâtă, sprijin neclintit pentru Ucraina și presiune constantă asupra” Moscovei.

Declarația emisă de aceștia o secondează pe cea emisă de președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierii italian, polonez și britanic Giorgia Meloni, Donald Tusk și Keir Starmer, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care au evidențiat că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale și de securitate ale Ucrainei și Europei”.