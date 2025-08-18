Zelenski avertizează că Rusia atacă în mod „cinic” Ucraina pentru a „umili eforturile diplomatice”: „Putin comite crime demonstrative pentru a menține presiunea asupra Europei”

Președintele american Donald Trump a pus responsabilitatea încheierii războiului cu Rusia pe umerii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii lor de luni la Washington, un contrast puternic față de primirea fastuoasă pe care i-a oferit-o cu câteva zile înainte liderului rus Vladimir Putin, subliniind că Ucraina nu va recupera peninsula Crimeea și nici nu va intra în NATO.

Zelenski, însoțit de mai mulți lideri europeni, vizitează Washingtonul pentru discuții cu Trump privind posibile căi de a pune capăt războiului de lungă durată. Trump a părut să fixeze condițiile pentru întrevederea de luni într-o postare pe Truth Social, duminică seara târziu, ceea ce ar putea tensiona tonul întâlnirii cu omologul său ucrainean, indică Politico Europe.

„Președintele Zelenski al Ucrainei poate încheia războiul cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte”, a scris Trump. „Amintiți-vă cum a început. Fără să i se dea înapoi Crimeea dată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un foc!), și FĂRĂ INTRAREA UCRAINEI ÎN NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a scris el.

În ciuda mesajului ferm adresat lui Zelenski duminică, Trump părea încântat să găzduiască grupul de lideri europeni.

„Zi mare mâine la Casa Albă”, a scris Trump într-o altă postare. „Nu am avut niciodată atâția lideri europeni în același timp. Marea mea onoare să-i găzduiesc!!!”, a adăugat el.

După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.

Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”.

Citiți și SUA fac presiuni pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina, amenințând Moscova cu noi sancțiuni și fiind dispuse la garanții de securitate “revoluționare” similare articolului 5 din NATO

Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.

Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a confirmat la CNN că în timpul întrevederii din Alaska „s-a convenit asupra unor garanții de securitate solide” pentru Ucraina, care, în opinia sa, ar putea „să schimbe datele problemei”.

Garanțiile de securitate care oferă Ucrainei „protecții similare celor prevăzute la articolul 5” sunt adevărata miză, a declarat Witkoff. Acestea sunt „revoluționare”, a spus el.

„Nu credeam că suntem nici pe departe de a accepta protecția articolului 5 din partea Statelor Unite în cadrul legislației Federației Ruse, de a nu urmări niciun alt teritoriu odată ce acordul de pace va fi codificat”, a declarat Witkoff în emisiunea „State of the Union” de la CNN.

Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO.

“Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, înainte de a participa împreună la reuniunea prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina.

Totodată, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska. Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, ea făcând aceste precizări după discuția care a avut loc între Trump și liderii europeni.

În schimb, președintele francez Emmanuel Macron s-a arătat prudent cu privire la posibilitatea avansată de Donald Trump de a face să beneficieze Kievul de protecții similare celor ale NATO, fără ca Ucraina să devină membră a organizației. „Cred că un articol teoretic nu este suficient. Problema care se pune este substanța”, a estimat el, precizând că omologul său rus Vladimir Putin „nu vrea pace”, ci o „capitulare” a Ucrainei.