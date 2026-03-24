Zelenski avertizează: Rusia oferă regimului iranian „sprijin în materie de informații”. Trebuie să existe o reacție

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că Rusia este implicată în conflictul din Orientul Mijlociu, oferind regimului iranian „sprijin în materie de informații”.

„Există din ce în ce mai multe dovezi că rușii continuă să ofere regimului iranian sprijin în materie de informații. Aceasta este în mod evident o activitate distructivă și trebuie oprită, întrucât nu face decât să conducă la o destabilizare și mai mare”, a transmis liderul de la Kiev.

Șeful statului subliniază că Rusia prelungește efectiv războiul din Orientul Mijlociu și că trebuie să existe o reacție.

„Toate statele cu demnitate sunt interesate să garanteze securitatea și să prevină o criză de proporții mai mari. Piețele reacționează deja negativ, iar acest lucru complică semnificativ situația combustibililor în multe țări. Astfel, ajutând regimul iranian să se mențină pe linia de plutire și să lovească mai precis, rușii prelungesc efectiv războiul. Trebuie să existe o reacție”, a mai precizat Volodimir Zelenski.

