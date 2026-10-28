Zelenski cere accelerarea livrărilor de rachete Patriot: Peste 100 de rachete balistice rusești au vizat Kievul și regiunea sa în două săptămâni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA și partenerilor europeni accelerarea sprijinului pentru apărarea antiaeriană, avertizând că Ucraina nu dispune de suficiente rachete pentru sistemele Patriot. În discursul său de marți seară, el a afirmat că întârzierile în livrare îngreunează protejarea populației și a infrastructurii, în condițiile în care Rusia a lansat peste 100 de rachete balistice asupra Kievului și regiunii sale în aproximativ două săptămâni.

„Din păcate, există restricții semnificative asupra livrărilor, iar aceste pachete de apărare antiaeriană sunt întârziate. Vreau să le mulțumesc tuturor partenerilor care își oferă sprijinul la timp. Dar, din păcate, există și întârzieri. Și toată lumea aude, toată lumea vede că, în acest moment, ne este greu să ne apărăm împotriva rachetelor balistice rusești. Mai presus de toate, nu avem suficiente rachete pentru sistemele Patriot”, a declarat Zelenski, potrivit transcrierii publicate de Președinția Ucrainei.

Liderul ucrainean a precizat că, începând din 14 octombrie, Kievul și regiunea înconjurătoare au fost supuse mai multor atacuri cu rachete balistice. Autoritățile încearcă să protejeze sectorul energetic, infrastructura și logistica, o sarcină pe care a descris-o drept „extrem de dificilă”.

Zelenski a cerut în special implicarea Washingtonului, subliniind că livrările pentru sistemele Patriot depind în mare măsură de partea americană.

„Este important ca lumea să vadă acest lucru, ca partenerii noștri din Statele Unite, de care depinde aproape tot ceea ce privește sistemele Patriot, să îl vadă, astfel încât să primim răspunsuri și autorizațiile necesare din partea Pentagonului pentru livrările destinate sistemelor Patriot”, a afirmat el.

Președintele a adăugat că Ucraina lucrează și cu partenerii europeni pentru obținerea unor noi pachete de sprijin.

În prezentarea efectelor atacurilor, Zelenski a relatat că rachetele rusești au lovit terenul Universității Naționale de Comerț și Economie din Kiev, inclusiv campusul și parcul Kyoto din apropiere. Au fost avariate clădiri rezidențiale, o stație și linii de metrou, precum și Podul de Sud al capitalei, o arteră logistică importantă.

Potrivit acestuia, intensificarea atacurilor asupra infrastructurii logistice și a orașelor continuă de mai multe săptămâni și afectează, pe lângă Kiev, orașele Dnipro, Zaporojie, Odesa, Harkov, Sumî și Herson. Atacurile au provocat și victime, a precizat liderul ucrainean.

Apelul pentru sprijin militar a fost însoțit de un mesaj privind legătura dintre situația de pe front și capacitatea Ucrainei de a negocia.

„Dacă sprijinul partenerilor pentru Ucraina s-ar menține la fel de puternic – în special în ceea ce privește sistemele noastre Patriot și celelalte capacități de apărare antiaeriană –, Ucraina s-ar afla într-o poziție complet diferită, mult mai bună și pe plan diplomatic”, a susținut Zelenski.

El a anunțat că Ucraina se așteaptă în noiembrie la discuții în format trilateral, cu reprezentanți ucraineni, americani și ruși, și a insistat asupra participării Europei la procesul diplomatic.

„Ucraina a insistat întotdeauna că Europa trebuie să fie prezentă și trebuie să aibă un cuvânt de spus în luarea deciziilor. Iar acest lucru, de altfel, se aplică tuturor celor din Europa. Nimeni nu ar trebui lăsat în afara procesului”, a declarat el.

Zelenski a precizat că a discutat marți cu liderii Norvegiei și Finlandei după convorbirile acestora cu Vladimir Putin și că va continua contactele cu partea americană. Totodată, a anunțat noi contacte cu țări europene puternice în săptămânile următoare.

„Trebuie să conturăm politica față de Rusia astfel încât să o determinăm să fie interesată de măsuri de dezescaladare. Fără presiune, nu există pace. Pacea nu vine la cei lipsiți de putere”, a afirmat președintele ucrainean.