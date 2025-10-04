Zelenski cere „acțiuni ferme” din partea Europei și a SUA, după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac lansat de Rusia: „Declarațiile de fațadă nu sunt suficiente”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sâmbătă acțiuni ferme din partea Europei și a Statelor Unite, după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu dronă asupra unei gări din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, incident soldat cu zeci de răniți.

„Un atac brutal cu drone rusești asupra gării din Șostka, regiunea Sumî. Toate serviciile de urgență sunt deja la fața locului și au început să acorde ajutor persoanelor afectate. Se stabilesc toate informațiile privind răniții. Până acum știm de cel puțin 30 de victime. Rapoartele preliminare arată că atât personalul Ukrzaliznytsia, cât și pasagerii se aflau la locul atacului”, a scris Zelenski, pe X.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

„Rușii nu puteau să nu fie conștienți de faptul că vizau civili. Acesta este terorism, pe care lumea nu are dreptul să-l ignore În fiecare zi Rusia ia vieți omenești. Și numai forța îi poate opri. Am auzit declarații ferme din partea Europei și Americii – și este timpul să le transformăm în realitate, împreună cu toți cei care refuză să accepte crimele și teroarea ca fiind normale. Declarațiile de fațadă nu sunt suficiente acum. Este nevoie de acțiuni ferme”, a subliniat președintele Ucrainei.

Guvernatorul regional, Oleh Hrihorov, a declarat că în atac a fost lovit un tren care pleca din Șostka către capitala Kiev, scrie Agerpres.

Moscova și-a intensificat campania de atacuri aeriene asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei, lovind-o aproape în fiecare zi în ultimele două luni.

Recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o „escaladare”, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, lansând un apel către europeni să se mobilizeze alături de Ucraina.

„Rusia are încă resurse pentru a continua războiul, iar acest lucru nu este corect”, a afirmat Zelenski. El a adăugat că petrolierele – unele aflate sub sancțiuni – sunt în continuare utilizate de Rusia și că „acest lucru trebuie să înceteze”.