Zelenski cere aliaților europeni să accelereze livrările de rachete pentru apărarea antiaeriană: Este o sarcină esențială pentru toată lumea din Europa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut partenerilor europeni să accelereze livrările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice, informează DPA, preluat de Agerpres.

Solicitarea vine după bombardamentele masive din ultimele zile, care au vizat mai multe orașe ucrainene și au provocat distrugeri semnificative. În mesajul său video adresat populației, liderul de la Kiev a subliniat că necesitatea consolidării apărării aeriene depășește cadrul național.

„Aceasta este o sarcină esențială acum nu doar pentru Ucraina, ci pentru toată lumea din Europa”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a insistat că intensificarea atacurilor cu rachete și drone nu trebuie să devină o normalitate pe front. „Rușii nu trebuie să se obișnuiască să creadă că rachetele și ‘shahed’-urile lor îi vor ajuta în vreun fel”, a adăugat acesta.

Zelenski declarase anterior că unele sisteme de apărare antiaeriană Patriot au devenit temporar neoperaționale în luna ianuarie din cauza lipsei de muniții, ceea ce a sporit presiunea asupra aliaților occidentali pentru suplimentarea livrărilor.

În paralel, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat, după consultări desfășurate la Bruxelles în cadrul Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, că Berlinul este dispus să furnizeze încă cinci rachete ghidate PAC-3 pentru sistemele Patriot, cu condiția ca alte state să contribuie la atingerea unui total de 30 de rachete suplimentare pentru Kiev.

Oficialul german s-a declarat optimist că obiectivul „30 plus 5” va fi atins rapid, subliniind că toate statele implicate sunt conștiente că miza este salvarea de vieți și că livrările trebuie realizate în zile, nu în săptămâni sau luni.

Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a calificat inițiativa drept una foarte bună și a precizat că interceptoare suplimentare sunt așteptate și prin mecanismul PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) al NATO, care facilitează achiziția de armament american pentru Ucraina de către aliați.

Programul PURL a fost lansat vara trecută pentru a menține fluxul de echipamente militare americane către Kiev într-o perioadă în care asistența directă din partea Statelor Unite era blocată, permițând statelor NATO să achiziționeze sisteme de apărare aeriană și alte echipamente esențiale.

Potrivit autorităților ucrainene, atacurile ruse desfășurate în noaptea de miercuri spre joi au implicat 25 de rachete și peste 200 de drone, provocând pagube importante infrastructurii energetice din Kiev, Odesa și Dnipro.