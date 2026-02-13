INTERNAȚIONAL
Zelenski cere aliaților europeni să accelereze livrările de rachete pentru apărarea antiaeriană: Este o sarcină esențială pentru toată lumea din Europa
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut partenerilor europeni să accelereze livrările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice, informează DPA, preluat de Agerpres.
Solicitarea vine după bombardamentele masive din ultimele zile, care au vizat mai multe orașe ucrainene și au provocat distrugeri semnificative. În mesajul său video adresat populației, liderul de la Kiev a subliniat că necesitatea consolidării apărării aeriene depășește cadrul național.
„Aceasta este o sarcină esențială acum nu doar pentru Ucraina, ci pentru toată lumea din Europa”, a afirmat Zelenski.
Președintele ucrainean a insistat că intensificarea atacurilor cu rachete și drone nu trebuie să devină o normalitate pe front. „Rușii nu trebuie să se obișnuiască să creadă că rachetele și ‘shahed’-urile lor îi vor ajuta în vreun fel”, a adăugat acesta.
Zelenski declarase anterior că unele sisteme de apărare antiaeriană Patriot au devenit temporar neoperaționale în luna ianuarie din cauza lipsei de muniții, ceea ce a sporit presiunea asupra aliaților occidentali pentru suplimentarea livrărilor.
În paralel, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat, după consultări desfășurate la Bruxelles în cadrul Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, că Berlinul este dispus să furnizeze încă cinci rachete ghidate PAC-3 pentru sistemele Patriot, cu condiția ca alte state să contribuie la atingerea unui total de 30 de rachete suplimentare pentru Kiev.
Oficialul german s-a declarat optimist că obiectivul „30 plus 5” va fi atins rapid, subliniind că toate statele implicate sunt conștiente că miza este salvarea de vieți și că livrările trebuie realizate în zile, nu în săptămâni sau luni.
Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a calificat inițiativa drept una foarte bună și a precizat că interceptoare suplimentare sunt așteptate și prin mecanismul PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) al NATO, care facilitează achiziția de armament american pentru Ucraina de către aliați.
Programul PURL a fost lansat vara trecută pentru a menține fluxul de echipamente militare americane către Kiev într-o perioadă în care asistența directă din partea Statelor Unite era blocată, permițând statelor NATO să achiziționeze sisteme de apărare aeriană și alte echipamente esențiale.
Potrivit autorităților ucrainene, atacurile ruse desfășurate în noaptea de miercuri spre joi au implicat 25 de rachete și peste 200 de drone, provocând pagube importante infrastructurii energetice din Kiev, Odesa și Dnipro.
NATO: Danemarca va contribui cu patru avioane F-35 la misiunea Santinela Arctică. Copenhaga așteaptă o contribuție și din partea SUA
Danemarca va contribui la misiunea NATO Santinela Arctică (Arctic Sentry) cu patru avioane de luptă multirol F-35, a anunțat vineri ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, citat de Reuters, preluat de Agerpres.
Decizia vine după ce NATO a anunțat miercuri lansarea noii activități de vigilență sporită, menită să consolideze prezența aliată în Arctica și în Nordul Îndepărtat, într-un context de securitate tot mai tensionat în regiune. Inițiativa face parte din eforturile Alianței de a întări coordonarea militară și de a menține coeziunea între aliați, în urma dezbaterilor generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind intenția de a achiziționa Groenlanda, teritoriu autonom aparținând Danemarcei.
„Contribuția noastră cu F-35 întărește prezența generală în regiune și subliniază rolul Danemarcii ca aliată activă în Arctica și Atlanticul de Nord”, a declarat Poulsen.
Ministrul danez a precizat că se așteaptă și la o contribuție din partea Statelor Unite la misiune. Declarațiile au fost făcute înaintea participării sale la Conferința de Securitate de la München, unde intenționează să discute tema Groenlandei cu secretarul de stat american Marco Rubio.
NATO are o prezență în regiunea arctică încă de la înființarea sa, în 1949, cinci dintre membrii fondatori (Canada, Danemarca, Islanda, Norvegia și Statele Unite) fiind state arctice. În ultimii ani, Alianța și-a consolidat prezența militară în Arctica și în Nordul Îndepărtat, iar aderarea recentă a Finlandei și Suediei a întărit semnificativ postura NATO și capacitatea de operare în regiune.
Misiunea Santinela Arctică reprezintă o activitate militară multidomeniu menită să întărească descurajarea și apărarea aliată în regiune. Activitatea permite coordonarea și integrarea activităților naționale ale statelor membre într-o abordare operațională comună, oferind o imagine completă asupra prezenței și acțiunilor aliaților în Arctica și Nordul Îndepărtat.
“Lumea veche a dispărut și trăim o nouă eră geopolitică”, afirmă Rubio înainte de Conferința de la München, anticipând că mesajul SUA “va fi bine primit” de Europa
Lumea veche a dispărut și și trăim într-o nouă eră geopolitică, a afirmat secretarul de stat al SUA Marco Rubio, înainte de a se deplasa la Conferința de Securitate de la München, subliniind importanța participării sale și a dialogului transatlantic în contextul schimbărilor geopolitice.
Întrebat de presă ce mesaj va transmite în cadrul conferinței, Rubio a evitat detalii, dar a promis un discurs care „va fi bine primit”.
„Ei bine, trebuie să așteptați până sâmbătă. Corect, sâmbătă? Va fi bine. Va fi bine. Cred că va fi bine primit. Vom vedea”, a spus el.
Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.
Acesta este în cadrul în care delegația Statelor Unite va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an. Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München, a precizat că prezența lui Rubio va sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”.
Cu toate acestea, preconizata absență a vicepreședintelui american JD Vance – după discursul furibund de anul trecut împotriva Europei și a Uniunii Europene, cu România dată ca exemplu pentru anularea alegerilor – ilustrează starea dificilă a relațiilor dintre Statele Unite și Europa. Participarea vicepreședintelui SUA la Conferința de Securitate, îndeosebi în ultimii 15 ani, era o tradiție de la sine înțeleasă.
Referitor la așteptările europenilor, secretarul de stat Marco Rubio a spus că aceștia caută claritate privind direcția comună: „Cred că vor – sincer, vor să știe încotro ne îndreptăm, unde am vrea să ajungem, unde am vrea să ajungem împreună cu ei.”
Rubio a subliniat importanța reuniunii și faptul că vor participa și membri ai Congresului american. Secretarul de stat a caracterizat momentul actual ca fiind unul de schimbare profundă în geopolitică și a făcut referire la declarațiile făcute în timpul audierii sale de confirmare, anul trecut.
„Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră. Lumea veche a dispărut – sincer, lumea în care am crescut – și trăim într-o nouă eră geopolitică…”, a spus Rubio.
La conferință sunt așteptați și peste 50 de membri ai Congresului SUA, cea mai mare delegație parlamentară americană prezentă vreodată la München.
Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
Cooperare în domeniul securității și sprijin pentru aderarea R. Moldova la UE: Mizele Maiei Sandu la Conferința de Securitate de la München
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale, cu cel mai prestigios forum internațional consacrat securității transatlantice și globale desfășurându-se sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate “în curs de destrămare”.
În marja conferinței, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, precum și pentru eforturile țării de a crește reziliența, transmite Președinția de la Chișinău.
Totodată, Maia Sandu va participa la un panel de discuții dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Regatului Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Republicii Federale Germania, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone, arată sursa citată.
Citiți și “În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)
Punctul de plecare al ediției din acest an al Conferinței de Securitate de la München este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele.
Raportul MSC, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Pentru Conferința de Securitate de la München din 2026, „elefantul” se referă astfel la impactul disruptiv al administrației Donald Trump asupra ordinii internaționale bazate pe norme, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.
Delegația Statelor Unite va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an.
Peste 60 de șefi de stat sau de guvern din lume, inclusiv cincisprezece prim-miniștri sau șefi de stat din Uniunea Europeană vor participa, de asemenea, la conferință, care va fi deschisă vineri de cancelarul german Friedrich Merz. Printre liderii care și-au anunțat prezența se numără președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, premierul Canadei, Mark Carney, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, premierul Spaniei, Pedro Sanchez, președintele Cehiei, Petr Pavel, președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-miniștrii Norvegiei și Suediei, Jonas Gahr Støre și Ulf Kristersson, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Delegația Ucrainei urmează a fi condusă de președintele Volodimir Zelenski, în timp ce țara marchează al patrulea an de război și intrarea în cel de-al cincilea an de conflict la scară largă declanșat de către Federația Rusă. China și India vor fi reprezentate la nivelul miniștrilor de externe, Wang Yi, respectiv Subrahmanyam Jaishankar. De asemenea, sudul global va fi reprezentat de liderii din Sudan și Sierra Leone, iar din America de Sud va fi prezent președintele Columbiei.
Este așteptată și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la conferința care urmează unui summit crucial al liderilor europeni, la castelul Alden Biesen din Belgia, consacrat competitivității și capacității Europei de a rămâne un jucător economic puternic la nivel global în raport cu Statele Unite și China.
Delegația României este formată din ministrul de externe Oana Țoiu și din ministrul apărării naționale Radu Miruță.
