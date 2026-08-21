Zelenski cere din nou rachete pentru sistemele Patriot pentru a respinge atacurile masive rusești asupra Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut din nou apel la aliații Kievului să furnizeze rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, în urma atacurilor masive rusești care au ucis 16 persoane și au rănit aproape 50 la Kiev și în împrejurimi, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot, iar acestea pot fi furnizate doar de partenerii noștri. Nu vorbim despre donații. Ucraina este pregătită să cumpere armele de care are nevoie. Ceea ce contează este ca deciziile să fie luate, înainte de toate, în SUA. Le sunt recunoscător tuturor celor care ajută Ucraina să salveze vieți, a scris Zelenski, pe X.

We need missiles for Patriots, and only our partners can provide them. We ain’t talking about gifts. Ukraine is ready to buy the weapons we need. What matters is that decisions be made, first and foremost in the U.S. I am grateful to everyone who is helping Ukraine save lives. pic.twitter.com/OImT18CGwM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2026

Rusia a lansat un alt atac masiv care a vizat Kievul și zona din jurul capitalei în noaptea de miercuri spre joi.

Zelenski a declarat că peste 200 de obiective au fost avariate, între care 86 de clădiri.

El a spus că Rusia a folosit un număr mare de rachete balistice, rachete de croazieră și drone în atac. Zelenski a menționat că rata de interceptare a rachetelor balistice a fost semnificativ mai mică decât cea a rachetelor de croazieră.

Rachetele balistice sunt mai greu de interceptat din cauza vitezei lor. Sistemele moderne de apărare aeriană Patriot sunt considerate un mijloc eficient de contracarare a acestora, dar Ucraina nu are rachetele necesare pentru a le opera la capacitate maximă.

„Cu siguranță vom răspunde la acest atac rusesc, la fel cum am răspuns la alte atacuri rusești – răspunsul nostru va fi pe deplin justificat și cu rază lungă de acțiune”, a declarat Zelenski.

Ucraina se apără împotriva invaziei Rusiei cu sprijinul aliaților săi occidentali de aproape patru ani și jumătate. Atacurile au escaladat brusc în ultimele săptămâni, numărul victimelor civile crescând de ambele părți.