Zelenski cere Europei încă 70 de miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei în 2027: “Ne-ar ajuta să ținem Rusia la distanță”

Corespondență din Bruxelles

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut statelor europene să asigure Ucrainei cel puțin 70 de miliarde de euro în plus pentru apărare, armament și reziliență anul viitor, afirmând că războiul va costa 155 de miliarde de euro în 2027.

„Războiul va costa 155 de miliarde de euro anul viitor. Și avem nevoie de cel puțin încă 70 de miliarde de euro din partea voastră – pentru apărare, pentru arme și pentru reziliența noastră. Este o sumă realistă. Și vă cer să găsiți această formă de sprijin. Ne va ajuta să ținem Rusia la distanță”, a transmis Zelenski într-un discurs adresat liderilor celor 27 de state membre ale UE, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

The war will cost 155 billion euros next year. And we need at least 70 billion euros more from you – for defense, for weapons, and for our resilience. This is a realistic amount. And I ask you to find this support. It will help us hold Russia back. There are some very simple facts. We stop most Russian assaults on the front line thanks to drones. We cut Russian supply lines with these technologies. And our drones are helping to weaken Russia’s economy. Right now, we could produce two or three times more drones – depending on the type. But we simply don’t have enough money for that. It’s true. Just imagine if we could put two or three times more pressure on Russia than we do today. From an address to the participants of the European Council meeting. (4/5) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026

Liderul de la Kiev a subliniat că dronele joacă un rol esențial în apărarea Ucrainei, atât pe linia frontului, cât și în perturbarea logisticii și economiei Rusiei.

„Există câteva fapte foarte simple. Oprim majoritatea atacurilor rusești de pe linia frontului datorită dronelor. Tăiem liniile de aprovizionare ale Rusiei cu ajutorul acestor tehnologii. Iar dronele noastre contribuie la slăbirea economiei Rusiei”, a afirmat președintele ucrainean.

Zelenski a susținut că Ucraina ar putea să-și multiplice de două sau de trei ori producția de drone, în funcție de tipul acestora, dacă ar dispune de finanțarea necesară.

„În acest moment, am putea produce de două sau de trei ori mai multe drone – în funcție de tip. Dar pur și simplu nu avem suficienți bani pentru asta. Este adevărat. Imaginați-vă doar dacă am putea exercita o presiune de două sau de trei ori mai mare asupra Rusiei decât o facem astăzi”, a transmis Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a adresat acest apel participanților la reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, în cadrul căreia liderii UE au discutat, printre altele, despre sprijinul financiar și militar pentru Ucraina în 2027.