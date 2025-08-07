INTERNAȚIONAL
Zelenski cere încetarea focului înainte de o eventuală întâlnire cu Putin: „Rusia trebuie să accepte un armistițiu”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut joi declararea unui armistițiu ca precondiție pentru o posibilă întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, în prezența liderilor din Statele Unite și Uniunea Europeană.
„Prioritățile sunt absolut clare. În primul rând, încetarea vărsării de sânge, iar Rusia trebuie să accepte un armistițiu. În al doilea rând, un format de discuții la nivel de lideri, astfel încât o asemenea întâlnire să ducă la o pace cu adevărat durabilă”, a scris Zelenski, pe platforma X.
Today is a day of numerous calls and contacts aimed at making real progress on the path to peace and ensuring Ukraine’s independence under any circumstances.
Several conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. We’ll also be…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025
Al treilea pas pe agenda propusă de șeful statului ucrainean este conturarea, împreună cu Europa și Statele Unite, a unor garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina.
„Noi, în Ucraina, am spus în repetate rânduri că soluțiile reale pot fi găsite cu adevărat eficient doar la acest nivel. Este necesar să se stabilească momentul potrivit pentru un astfel de format și temele care trebuie abordate. În al treilea rând – securitate pe termen lung. Acest lucru este posibil împreună cu Statele Unite și Europa”, a subliniat Zelenski.
De asemenea, Volodimir Zelenski a anunțat că va purta joi discuții cu lideri din Germania, Italia și Franța pentru a coordona pozițiile în vederea evenimentelor diplomatice viitoare.
„Pentru astăzi sunt planificate mai multe convorbiri. Un apel cu cancelarul german Merz este deja programat. Vom lua legătura și cu colegi din Franța și Italia. De asemenea, vor avea loc discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională – am dat instrucțiuni ca acest format special să se desfășoare astăzi”, a declarat Zelenski.
Președintele ucrainean a precizat că, miercuri, a avut convorbiri telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după discuția comună cu președintele american, Donald Trump, și alți lideri europeni.
Aceste demersuri diplomatice survin în contextul întâlnirii desfășurate miercuri la Moscova între președintele rus, Vladimir Putin, și emisarul Casei Albe pentru Rusia, Steve Witkoff.
Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile desfășurate miercuri la Kremlin între emisarul său special, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina.
Întâlnirea de trei ore a avut loc cu doar două zile înainte de termenul-limită impus de Trump pentru ca Rusia să accepte un acord de pace, sub amenințarea unor noi sancțiuni.
Miercuri seara, Trump a vorbit telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în drum spre Kiev după o vizită în zonele de front din nord-estul țării.
Zelenski nu a oferit alte detalii despre „ceea ce s-a spus la Moscova”. La rândul său, consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, a descris discuțiile ca fiind „utile și constructive”, adăugând că doar după ce Witkoff îi va raporta lui Trump se vor putea trage concluzii mai clare.
Marco Rubio le cere diplomaților americani să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale a UE pe motiv că limitează libertatea de exprimare
Administrația Trump a cerut diplomaților americani din Europa să demareze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, pe care Washingtonul o acuză că limitează libertatea de exprimare și generează costuri suplimentare pentru companiile de tehnologie americane, arată o telegramă diplomatică internă consultată de Reuters, potrivit Agerpres.
Într-o telegramă datată 4 august, semnată de secretarul de stat american Marco Rubio, Departamentului de Stat susține că UE urmărește restricții „nejustificate” asupra libertății de exprimare prin eforturile sale de combatere a discursului instigator la ură și a dezinformării, iar DSA înăsprește și mai mult aceste limitări.
DSA este o lege europeană care urmărește să facă spațiul digital mai sigur și mai echitabil, impunând platformelor mari obligația de a acționa mai ferm împotriva conținutului ilegal, de la discursul instigator la ură până la materialele ce implică abuzuri sexuale asupra copiilor.
Trump a făcut din combaterea cenzurii – în special ceea ce consideră a fi sufocarea vocilor conservatoare online – o temă majoră a administrației sale. Înalți oficiali americani, inclusiv vicepreședintele JD Vance, s-au concentrat asupra oficialilor și reglementărilor din UE, acuzând o „cenzurare” a americanilor, reproș pe care Uniunea Europeană îl respinge.
Telegrama, al cărei titlu o descria ca o „cerere de acțiune”, a însărcinat diplomații americani din ambasadele SUA din Europa să interacționeze în mod regulat cu guvernele UE și autoritățile de servicii digitale pentru a transmite preocupările SUA cu privire la DSA și costurile financiare pentru companiile de tehnologie americane.
„Postările ar trebui să își concentreze eforturile pentru a consolida sprijinul guvernului gazdă și al altor părți interesate pentru a abroga și/sau modifica DSA sau legile UE sau naționale conexe care restricționează exprimarea online”, se arată în telegramă în secțiunea sa privind obiectivele, referindu-se la misiunile diplomatice ale SUA.
Mesajul le oferă sugestii specifice diplomaților americani cu privire la modul în care legislația UE ar putea fi modificată și punctele de discuție care să îi ajute să își susțină argumentul.
Solicitat de Reuters, Departamentul de Stat nu a făcut comentarii. Biroul șefei departamentului de tehnologie al UE, Henna Virkkunen, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.
În martie, șefii departamentelor antitrust și de tehnologie din UE le-au spus aleșilor americani că DSA urmărește menținerea piețelor digitale deschise și nu vizează giganții tehnologici americani.
Comisia Europeană a respins, de asemenea, speculațiile conform cărora regimul de reglementare tehnologică de referință al UE ar putea fi inclus în negocierile UE-SUA. „Legislația noastră nu va fi modificată. DMA (Digital Marketing Act – n.r.) și DSA nu sunt pe masa negocierilor comerciale cu SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-o conferință de presă zilnică.
Ordinul adresat diplomaților americani marchează o accelerare a eforturilor administrației de a promova ceea ce numește „tradiția americană a libertății de exprimare”, o politică ce a adăugat fricțiuni la relația deja tensionată a SUA cu aliații europeni.
Această politică a ieșit în evidență în februarie, când Vance i-a uimit pe liderii europeni acuzându-i – la o conferință cunoscută de obicei pentru demonstrațiile de unitate transatlantică – de faptul că cenzurează discursul unor grupuri precum partidul de dreapta AfD din Germania și că regresează în ceea ce privește democrația.
Trump și aliații săi republicani au acuzat în repetate rânduri administrația fostului președinte democrat Joe Biden că încurajează suprimarea libertății de exprimare pe platformele online, afirmații care s-au concentrat pe eforturile de a stopa afirmațiile false despre vaccinuri și alegeri.
Curtea Supremă a SUA a decis anul trecut că niciun contact al administrației Biden cu companiile de social media nu a încălcat protecția libertății de exprimare prevăzută de Primul Amendament din Constituția Americii.
Directiva Departamentului de Stat le-a ordonat diplomaților americani să investigheze orice acuzații de cenzură, pe care le-a descris ca „orice eforturi guvernamentale de a suprima formele protejate de exprimare sau de a constrânge companiile private să facă același lucru”, adăugând că ar trebui acordată prioritate oricăror incidente care afectează cetățenii și companiile americane.
Trump anunță tarife de 100% pe importurile de cipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care produc în SUA
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că intenționează să impună tarife de 100% pentru importuri de semiconductori în valoare de zeci de miliarde de dolari, utilizând o prevedere privind securitatea națională. Măsura vizează relocarea producției în Statele Unite, însă companiile care se angajează să fabrice cipuri pe teritoriul american ar putea fi scutite, informează Politico.
„Vom impune un tarif de aproximativ 100% pe cipuri și semiconductori,” a declarat Trump în cadrul unui eveniment la Casa Albă, în prezența CEO-ului Apple, Tim Cook, care a anunțat o investiție suplimentară de 100 miliarde de dolari în SUA.
Trump a subliniat că firmele care produc cipuri în SUA nu vor fi afectate de noile taxe vamale, însă nu a fost clar dacă se referă strict la cipurile fabricate intern sau și la cele importate de aceleași companii din străinătate.
„Dacă v-ați angajat să construiți sau sunteți în proces de construire, așa cum fac mulți, nu se aplică nicio taxă. Dacă, din anumite motive, spuneți că construiți și nu construiți, revenim și adăugăm suma, aceasta se acumulează și vă vom percepe taxa la o dată ulterioară. Trebuie să plătiți,” a avertizat președintele.
Un oficial de la Casa Albă, citat sub anonimat, a precizat că detalii suplimentare vor apărea în anunțul oficial. „Dar ideea clar exprimată de președinte este că tarifele vor fi aplicate treptat și diferențiat, pentru a reloca producția fără a perturba lanțurile de aprovizionare”, a precizat el.
Statele Unite au importat în 2024 semiconductori în valoare de peste 60 miliarde de dolari, majoritatea din Asia: Taiwan, Malaysia, Vietnam, Japonia, Coreea de Sud, Thailanda, dar și din Uniunea Europeană. China a furnizat semiconductori de aproximativ 2 miliarde de dolari, în special pentru industria auto.
Ca parte a unui acord comercial agreat recent cu SUA, Uniunea Europeană a obținut o excepție parțială, urmând să suporte un tarif de doar 15%. Coreea de Sud și Japonia ar beneficia de angajamente similare.
Anunțul vine în urma unei anchete demarate de secretarul comerțului, Howard Lutnick, pe 1 aprilie, în baza Secțiunii 232 din Legea extinderii comerțului din 1962, care permite restricționarea importurilor considerate amenințări la adresa securității naționale.
Taiwan, cel mai mare furnizor de semiconductori pentru SUA în 2024 (12 miliarde de dolari), a avertizat că impunerea tarifelor ar „crește costurile de producție” pentru numeroase companii americane și ar putea „reduce dorința companiilor taiwaneze de a investi în Statele Unite”. Declarația vizează proiectul uriaș al Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. de a investi până la 165 miliarde de dolari în facilități de producție avansată în Arizona.
Pe lângă tarifele anunțate miercuri, administrația Trump a impus anterior taxe de 50% pentru oțel, aluminiu și cupru, precum și tarife între 15% și 25% pentru automobile și piese auto.
Asociația Autos Drive America, care reprezintă producătorii auto străini din SUA, a avertizat că un tarif de 25% pe cipuri și echipamente pentru fabricarea semiconductorilor ar putea crește costul unui autoturism cu 1.200 până la 2.500 de dolari.
La rândul său, Semiconductor Industry Association, principala organizație a industriei din SUA, a transmis că tarifele „netargetate” ar putea avea efectul invers celui dorit, ducând la o creștere a costului dezvoltării tehnologice și al fabricării de cipuri în America.
Trump nu a menționat miercuri dacă tarifele vor include și echipamentele de fabricare a semiconductorilor, deși acestea au fost acoperite de ancheta inițială. În 2024, Japonia a fost principalul furnizor de astfel de echipamente (3,8 miliarde de dolari), urmată de Singapore, Țările de Jos, Germania, Coreea de Sud, Malaysia și China.
Acțiunile Israelului în Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid, avertizează vicepreședinta executivă a Comisiei Europene
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a calificat situația din Gaza drept „foarte apropiată de definiția genocidului”, într-una dintre cele mai dure poziționări exprimate până acum de un oficial european la adresa Israelului de la începutul războiului.
Teresa Ribera a declarat că foametea, strămutarea și uciderea populației din Gaza „seamănă foarte mult” cu un genocid.
Într-un interviu pentru Politico Europe, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a afirmat: „Ceea ce vedem este o populație concretă care este vizată, ucisă și condamnată să moară de foame. O populație concretă este ținută captivă, fără locuințe – care sunt distruse –, fără acces la hrană, apă sau medicamente, care sunt interzise”.
În plus, ea a mai evidențiat și faptul că populația din Gaza este „supusă bombardamentelor și împușcăturilor chiar și atunci când încearcă să obțină ajutor umanitar. Orice urmă de umanitate lipsește, iar martorii nu sunt acceptați”.
„Dacă nu este genocid, atunci seamănă foarte mult cu definiția folosită pentru a-i exprima semnificația”, a concluzionat Ribera.
Săptămâna trecută, Teresa Ribera și-a criticat colegii pentru că nu au abordat escaladarea crizei umanitare din Gaza, menționând că, deși Bruxelles-ul privește în direcția opusă, istoria o va judeca aspru.
Aceasta a mărturisit că „timp de luni de zile, practic în fiecare săptămână”, a îndemnat-o pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, să adopte o poziție mai fermă împotriva operațiunilor militare ale Israelului și a impactului devastator al acestora asupra populației civile din Gaza.
Israelul a negat în mod repetat acuzația de genocid, care implică din punct de vedere legal intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un popor. Guvernul susține că desfășoară un război de autoapărare împotriva Hamas, despre care afirmă că a folosit populația din Gaza ca scut uman și că ține în continuare ostatici israelieni răpiți în timpul atacului lansat de gruparea militantă pe 7 octombrie 2023.
Comisia Europeană, ca instituție, nu a folosit termenul „genocid” pentru a descrie acțiunile Israelului în Gaza.
În ultimele săptămâni, mai multe țări europene și-au înăsprit poziția față de Israel, ca reacție la avertismentele grave privind foametea din Gaza, la uciderile din apropierea centrelor de distribuție a alimentelor și la amenințările cu o escaladare suplimentară venite din partea guvernului condus de Benjamin Netanyahu.
Franța a anunțat prin președintele Emmanuel Macron că va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie.
De altfel, Parisul se numără printre semnatarii unui apel care insistă asupra recunoașterii statului Palestina.
De cealaltă parte, Germania s-a distanțat de această abordare, spunând că respinge recunoașterea imediată a unui stat palestinian ca urmare a nevoii unei soluții negociate, secondată de Italia, care a subliniat că recunoașterea statului Palestina în acest moment ar fi contraproductivă.
