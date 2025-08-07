Zelenski cere încetarea focului înainte de o eventuală întâlnire cu Putin: „Rusia trebuie să accepte un armistițiu”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut joi declararea unui armistițiu ca precondiție pentru o posibilă întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, în prezența liderilor din Statele Unite și Uniunea Europeană.

„Prioritățile sunt absolut clare. În primul rând, încetarea vărsării de sânge, iar Rusia trebuie să accepte un armistițiu. În al doilea rând, un format de discuții la nivel de lideri, astfel încât o asemenea întâlnire să ducă la o pace cu adevărat durabilă”, a scris Zelenski, pe platforma X.

Today is a day of numerous calls and contacts aimed at making real progress on the path to peace and ensuring Ukraine’s independence under any circumstances. Several conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. We’ll also be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

Al treilea pas pe agenda propusă de șeful statului ucrainean este conturarea, împreună cu Europa și Statele Unite, a unor garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina.

„Noi, în Ucraina, am spus în repetate rânduri că soluțiile reale pot fi găsite cu adevărat eficient doar la acest nivel. Este necesar să se stabilească momentul potrivit pentru un astfel de format și temele care trebuie abordate. În al treilea rând – securitate pe termen lung. Acest lucru este posibil împreună cu Statele Unite și Europa”, a subliniat Zelenski.

De asemenea, Volodimir Zelenski a anunțat că va purta joi discuții cu lideri din Germania, Italia și Franța pentru a coordona pozițiile în vederea evenimentelor diplomatice viitoare.

„Pentru astăzi sunt planificate mai multe convorbiri. Un apel cu cancelarul german Merz este deja programat. Vom lua legătura și cu colegi din Franța și Italia. De asemenea, vor avea loc discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională – am dat instrucțiuni ca acest format special să se desfășoare astăzi”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că, miercuri, a avut convorbiri telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după discuția comună cu președintele american, Donald Trump, și alți lideri europeni.

Aceste demersuri diplomatice survin în contextul întâlnirii desfășurate miercuri la Moscova între președintele rus, Vladimir Putin, și emisarul Casei Albe pentru Rusia, Steve Witkoff.

Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile desfășurate miercuri la Kremlin între emisarul său special, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina.

Întâlnirea de trei ore a avut loc cu doar două zile înainte de termenul-limită impus de Trump pentru ca Rusia să accepte un acord de pace, sub amenințarea unor noi sancțiuni.

Miercuri seara, Trump a vorbit telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în drum spre Kiev după o vizită în zonele de front din nord-estul țării.

Zelenski nu a oferit alte detalii despre „ceea ce s-a spus la Moscova”. La rândul său, consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, a descris discuțiile ca fiind „utile și constructive”, adăugând că doar după ce Witkoff îi va raporta lui Trump se vor putea trage concluzii mai clare.