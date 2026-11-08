Zelenski cere intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei înaintea negocierilor de la Abu Dhabi, după ce atacurile rusești au lăsat 600.000 de ucraineni fără electricitate

Atacurile rusești asupra rețelei electrice a Ucrainei, lansate sâmbătă, au lăsat peste 600.000 de persoane fără energie electrică în regiunea Dnipro, din sud-estul țării, a anunțat compania furnizoare de electricitate DTEK pe rețelele sociale, potrivit Politico Europe.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat duminică dimineață „atacul nocturn asupra regiunii Dnipro”, care a provocat avarii infrastructurii energetice, și a atras atenția că atacurile au vizat și alte zone ale țării.

„În întreaga țară se înregistrează întreruperi pe scară largă ale alimentării cu energie electrică. Lucrările de reparații sunt în desfășurare în aproape toate orașele și comunitățile afectate”, a spus Zelenski.