Zelenski cere intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei înaintea negocierilor de la Abu Dhabi, după ce atacurile rusești au lăsat 600.000 de ucraineni fără electricitate

Atacurile rusești asupra rețelei electrice a Ucrainei, lansate sâmbătă, au lăsat peste 600.000 de persoane fără energie electrică în regiunea Dnipro, din sud-estul țării, a anunțat compania furnizoare de electricitate DTEK pe rețelele sociale, potrivit Politico Europe.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat duminică dimineață „atacul nocturn asupra regiunii Dnipro”, care a provocat avarii infrastructurii energetice, și a atras atenția că atacurile au vizat și alte zone ale țării.
„În întreaga țară se înregistrează întreruperi pe scară largă ale alimentării cu energie electrică. Lucrările de reparații sunt în desfășurare în aproape toate orașele și comunitățile afectate”, a spus Zelenski.
„Angajații companiei de electricitate lucrează deja pentru restabilirea alimentării cu energie electrică. Eforturile lor sunt îngreunate de bombardamentele constante ale Rusiei”, a declarat guvernatorul regiunii, Oleksandr Hanzha, adăugând că spitalele și infrastructura critică sunt alimentate în prezent cu ajutorul generatoarelor.
Pana de curent survine după bombardamentele din 3 noiembrie, care au avariat infrastructura din regiunea Dnipropetrovsk, un important centru industrial situat în apropierea zonelor în care se desfășoară lupte active. În aceeași zi, Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei, vizând instalații energetice.
Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas, de asemenea, fără alimentare cu energie electrică în cursul nopții. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat duminică dimineață că centrala se bazează în prezent „pe generatoare diesel de urgență pentru răcirea reactoarelor și pentru îndeplinirea altor funcții esențiale de securitate și siguranță nucleară”.
Atacul are loc în contextul în care Kievul și Moscova se pregătesc pentru o nouă rundă de negocieri de pace mediate de Statele Unite, programată săptămâna viitoare la Abu Dhabi. În urma noului val de atacuri lansate sâmbătă noaptea, Volodimir Zelenski a cerut partenerilor internaționali să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei, pentru a-i limita capacitatea de a achiziționa sau produce noi rachete.
„Este foarte important ca aceste măsuri să fie coordonate la nivelul întregii Europe și în toate jurisdicțiile statelor din G7. Dacă lumea nu dispune de suficiente capabilități antirachetă pentru a proteja spațiul aerian al Ucrainei, atunci rachetele trebuie oprite încă de pe liniile de producție”, a declarat acesta.