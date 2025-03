Zelenski cere mai multă presiune asupra Moscovei, în timp ce SUA și Rusia se pregătesc pentru negocierea unui armistițiu

Planul premierului britanic Keir Starmer de a crea o forță internațională pentru susținerea unui armistițiu în Ucraina a fost respins de trimisul special al președintelui american Donald Trump, care l-a descris drept „un exercițiu de imagine și o atitudine de fațadă”, relatează BBC. Steve Witkoff, care conduce negocierile SUA pentru încetarea focului dintre Rusia și Ucraina, a caracterizat propunerea liderului britanic privind o „coaliție de voință” drept o idee „simplistă”, bazată pe convingerea unor lideri europeni că „toți trebuie să fim ca Winston Churchill”.

„Este o combinație de măsuri de imagine și de fațadă și denotă o gândire simplistă. Există această idee că trebuie să fim cu toții ca Winston Churchill. Că rușii ar urma să mărșăluiască prin Europa. Este absurd. Avem NATO, lucru pe care nu-l aveam în Al Doilea Război Mondial”, a declarat Witkoff, într-un interviu acordat fostului prezentator Fox News Tucker Carlson și difuzat vineri seara.

