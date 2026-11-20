Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri Pentagonului să aprobe cât mai curând livrarea rachetelor interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă, după ce armata ucraineană a reușit să intercepteze doar trei dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia în cursul dimineții, informează EFE, potrivit Agerpres.

Zelenski a instruit Ministerul Apărării să intensifice comunicarea cu Statele Unite în acest scop.

„Contăm pe Pentagon să elibereze transporturile pe care le așteptăm”, a scris Zelenski pe X, referindu-se la rachetele interceptoare PAC-2 și PAC-3 pentru sistemul Patriot, care – conform plângerilor repetate de la Kiev – au fost plătite de partenerii Ucrainei și pe care administrația președintelui Donald Trump nu le-a livrat la timp.

Провів селектор із військовими та урядовцями. Станом на цей ранок від ночі Росія запустила більш ніж 400 ударних дронів і понад 110 ракет, із них 27 балістичні. Цей удар росіяни розтягнули по багатьох містах та регіонах України. Абсолютно всі цілі – це звичайна цивільна інфраструктура, те, що буквально забезпечує життя людей. Енергетичні об’єкти, логістика – мости через Дніпро, об’єкти залізниці. Були удари, зокрема, по підстанціях і енергетичних лініях, від яких залежать атомні станції та енергетичні зв’язки України із сусідами в Євросоюзі. Пошкоджені й звичайні житлові будинки. На жаль, є загиблі… На цей час відомо, що удар убив 8 людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Майже 30 людей поранені.

Відновлення енергетики та інфраструктури вже триває всюди в Україні, де це дозволяє безпекова ситуація. Міністр енергетики та урядовці доповіли по всіх деталях уражень і необхідних силах для відновлення. Росіяни застосовували й ракети з касетними боєголовками. Один із найбільш масованих ударів. Тактика удару була цього разу особливо підлою – по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення. Були загиблі фактично вже тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження об’єктів і росіяни завдавали повторних ударів.

Загалом збиті 79 крилатих ракет, і щодо крилатих ракет наші воїни сьогодні спрацювали дуже фахово. Дуже добре спрацювала українська бойова авіація – наші F-16, «міражі» та МіГи. З балістикою, на жаль, значно складніше, і це залежить вже не від наших сил, а від постачання ракет партнерами. Варто також окремо відзначити наших воїнів, які намагаються наявними в нас засобами знищувати пускові російської балістики. Цієї ночі ми уразили три пускові. Одна знищена, щодо двох уточнюємо наслідки ураження.

Були й окремі доповіді по ситуації в Одесі та області, у Києві та області, в Сумах, Харкові та області, на Дніпровщині, в західних областях України. Визначені строки відновлення.

Потрібна й чітка відповідь світу на все це. Важливо, щоб були не тільки заяви партнерів про підтримку України та українців, а й виконання конкретних домовленостей щодо ППО. Путін завдав удару дуже демонстративно – після слабких зустрічей у Китаї і фактичного провалу його наміру якось «переділити» світ. І на фоні того, що російські позиції на фронті найслабші за увесь цей рік. Свою воєнну та дипломатичну неспроможність Росія намагається компенсувати саме таким терором, саме такими ударами по життю.

Доручив МЗС України за сьогодні зв’язатися з кожним із партнерів, які вже почали готувати пакети ППО. Треба прискорити постачання. Окремо проговорили з міністром оборони України комунікацію з партнерами в США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3. Дуже розраховуємо, щоб Пентагон відпустив постачання, яке ми очікуємо. Слава Україні!

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2026