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Zelenski cere rachete Patriot din stocurile aliaților pentru iarna aceasta și propune refacerea ulterioară a arsenalelor prin producția deja contractată în SUA: „Ar fi abordarea corectă”

De către
Alexandra Loy
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© NATO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut partenerilor americani să găsească o soluție pentru furnizarea de interceptoare Patriot în această iarnă, avertizând că livrările aferente unei vânzări aprobate de Washington ar putea începe abia peste câțiva ani. Liderul de la Kiev propune ca aliații să transfere acum rachete din stocurile existente și să își refacă ulterior arsenalele prin producția deja contractată.

Departamentul de Stat american a anunțat vineri aprobarea unui pachet de vânzare a 500 de interceptoare Patriot PAC-3, în valoare de 2,1 miliarde de dolari, în condițiile în care Ucraina continuă să se apere împotriva atacurilor rusești cu rachete și drone.

Zelenski a salutat „decizia fermă” a Statelor Unite, dar a subliniat diferența dintre aprobarea vânzării și momentul în care rachetele ar putea fi folosite pentru protejarea Ucrainei.

„Cinci sute de interceptoare PAC-3 reprezintă un număr considerabil și, foarte curând – în această iarnă – AR PUTEA constitui un pachet de apărare extrem de eficient”, a scris președintele ucrainean pe X.

„Cu toate acestea, s-a prevăzut că livrările ar putea începe ABIA PESTE CÂȚIVA ANI. Le cerem partenerilor noștri americani să găsească o soluție pentru momentul în care există un pericol real și o nevoie reală de a folosi interceptoare PAC-3”, a continuat el.

Președintele ucrainean a susținut că partenerii dispun deja de rachete care ar putea fi transferate înaintea noilor livrări din producție.

„Statele Unite, partenerii noștri europeni și alți parteneri din întreaga lume au suficiente stocuri de interceptoare PAC-3 în depozitele lor. Furnizarea lor către Ucraina chiar acum – în iarna 2026–2027 – și refacerea ULTERIOARĂ a arsenalelor partenerilor noștri, în ANII URMĂTORI, prin această producție deja contractată și plătită de Ucraina și de partenerii noștri ar fi abordarea corectă. Și este pe deplin fezabilă”, a afirmat Zelenski.

„Solicităm luarea unor decizii care să garanteze protejarea vieților, nu poimâine sau la un moment dat în viitor, ci chiar în momentul în care amenințarea este reală – atunci când Rusia ucide și distruge”, a insistat președintele Ucrainei.

La începutul săptămânii, liderul ucrainean declarase că autoritățile de la Kiev așteaptă de aproape o lună ca secretarul american al apărării, Pete Hegseth, să aprobe un lot de rachete pentru sistemele Patriot și NASAMS, relatează Euronews.

Solicitarea intervine înaintea iernii, pe fondul temerilor privind intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene. Rusia a vizat în mod repetat rețeaua electrică în timpul sezonului rece, iar diminuarea stocurilor de interceptoare complică apărarea orașelor și a instalațiilor esențiale.

Sistemele Patriot pot intercepta mai multe tipuri de amenințări aeriene, inclusiv rachete balistice. Achizițiile de echipamente și muniții americane pentru Ucraina sunt sprijinite și prin inițiativa NATO PURL, prin care aliații și partenerii finanțează necesitățile militare prioritare ale Kievului.

Potrivit NATO, până în iunie 2026, aliații se angajaseră să finanțeze prin acest mecanism echipamente de apărare în valoare de peste 6 miliarde de dolari.

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