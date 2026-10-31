Zelenski cere rachete Patriot din stocurile aliaților pentru iarna aceasta și propune refacerea ulterioară a arsenalelor prin producția deja contractată în SUA: „Ar fi abordarea corectă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut partenerilor americani să găsească o soluție pentru furnizarea de interceptoare Patriot în această iarnă, avertizând că livrările aferente unei vânzări aprobate de Washington ar putea începe abia peste câțiva ani. Liderul de la Kiev propune ca aliații să transfere acum rachete din stocurile existente și să își refacă ulterior arsenalele prin producția deja contractată.

Departamentul de Stat american a anunțat vineri aprobarea unui pachet de vânzare a 500 de interceptoare Patriot PAC-3, în valoare de 2,1 miliarde de dolari, în condițiile în care Ucraina continuă să se apere împotriva atacurilor rusești cu rachete și drone.

Zelenski a salutat „decizia fermă” a Statelor Unite, dar a subliniat diferența dintre aprobarea vânzării și momentul în care rachetele ar putea fi folosite pentru protejarea Ucrainei.

„Cinci sute de interceptoare PAC-3 reprezintă un număr considerabil și, foarte curând – în această iarnă – AR PUTEA constitui un pachet de apărare extrem de eficient”, a scris președintele ucrainean pe X.

A strong decision by the U.S. State Department – authorizing Ukraine’s purchase of Patriot interceptors to counter Russian ballistic missiles. Five hundred PAC-3 interceptors is a substantial number, and very soon – this winter – they COULD make for a highly effective defense package. However, it has been stipulated that deliveries may begin ONLY IN A FEW YEARS. We are asking our American partners to find a solution for the time when there is a real danger and a real need to use PAC-3 interceptors. Right now, the Russians are attacking our energy infrastructure every single day. In just these past two weeks of October, there have already been more than 30 Russian strikes on critical parts of our power grid. It is right now, even before the beginning of winter, that Putin has started carrying out his operation to attack the systems that sustain life in our cities and communities. The targets are electricity, heating, water supplies, bridges, and life in our cities in general. We did ask our American partners to provide Ukraine with a winter support package – at a rate of 100 Patriot interceptors per month. Five hundred missiles would be enough to protect our skies over the coming months – precisely when it is so important for Ukraine to be in a strong position in negotiations and for Russia NOT to succeed in breaking life in Ukrainian cities and communities. The United States, our European partners, and other partners around the world have sufficient stocks of PAC-3 interceptors in their warehouses. Providing them to Ukraine right now – in the winter of 2026–2027 – and replenishing our partners’ arsenals LATER, in THE FOLLOWING YEARS, through this production already contracted and paid for by Ukraine and our partners would be the right approach. And it is entirely feasible. We are grateful to President Trump. Importantly, we recently discussed PAC-3 interceptors with Secretary of State Marco Rubio. Ukraine is grateful to the U.S. State Department and the U.S. Administration overall for granting this authorization. But we are asking for decisions that can guarantee the protection of lives not the day after tomorrow or sometime later, but at the very moment the threat is there – when Russia is killing and destroying. I thank everyone who stands with Ukraine! https://t.co/5NDPJs4hfa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2026

„Cu toate acestea, s-a prevăzut că livrările ar putea începe ABIA PESTE CÂȚIVA ANI. Le cerem partenerilor noștri americani să găsească o soluție pentru momentul în care există un pericol real și o nevoie reală de a folosi interceptoare PAC-3”, a continuat el.

Președintele ucrainean a susținut că partenerii dispun deja de rachete care ar putea fi transferate înaintea noilor livrări din producție.

„Statele Unite, partenerii noștri europeni și alți parteneri din întreaga lume au suficiente stocuri de interceptoare PAC-3 în depozitele lor. Furnizarea lor către Ucraina chiar acum – în iarna 2026–2027 – și refacerea ULTERIOARĂ a arsenalelor partenerilor noștri, în ANII URMĂTORI, prin această producție deja contractată și plătită de Ucraina și de partenerii noștri ar fi abordarea corectă. Și este pe deplin fezabilă”, a afirmat Zelenski.

„Solicităm luarea unor decizii care să garanteze protejarea vieților, nu poimâine sau la un moment dat în viitor, ci chiar în momentul în care amenințarea este reală – atunci când Rusia ucide și distruge”, a insistat președintele Ucrainei.

La începutul săptămânii, liderul ucrainean declarase că autoritățile de la Kiev așteaptă de aproape o lună ca secretarul american al apărării, Pete Hegseth, să aprobe un lot de rachete pentru sistemele Patriot și NASAMS, relatează Euronews.

Solicitarea intervine înaintea iernii, pe fondul temerilor privind intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene. Rusia a vizat în mod repetat rețeaua electrică în timpul sezonului rece, iar diminuarea stocurilor de interceptoare complică apărarea orașelor și a instalațiilor esențiale.

Sistemele Patriot pot intercepta mai multe tipuri de amenințări aeriene, inclusiv rachete balistice. Achizițiile de echipamente și muniții americane pentru Ucraina sunt sprijinite și prin inițiativa NATO PURL, prin care aliații și partenerii finanțează necesitățile militare prioritare ale Kievului.

Potrivit NATO, până în iunie 2026, aliații se angajaseră să finanțeze prin acest mecanism echipamente de apărare în valoare de peste 6 miliarde de dolari.