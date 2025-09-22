Zelenski cere sancțiuni „puternice” împotriva Rusiei și măsuri pentru evitarea lor, înaintea întâlnirii cu Trump la ONU: În armamentul rusesc au fost identificate mii de componente provenite din Europa, SUA și Japonia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut duminică adoptarea unor sancțiuni „puternice” împotriva Moscovei, înaintea deplasării la New York, unde urmează să se întâlnească în această săptămână cu președintele american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU.

„Rusia trebuie să simtă consecințele a ceea ce face. Este nevoie de o contracarare suficientă pentru a-i forța să cadă la pace”, a transmis Zelenski pe rețelele sociale. „Sancțiunile puternice sunt un instrument care va opri” transformarea Rusiei într-o amenințare pentru statele UE, a adăugat el.

Russia must feel the consequences of what it is doing. Sufficient counteraction is needed to force them to seek peace. That can be achieved with adequate strength of our army, our long-range strike capabilities, and strong sanctions and pressure against Russia. Right now, we are… pic.twitter.com/LA9E37j3aA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2025

Liderul ucrainean a subliniat că țara sa se apără „aproape în fiecare zi” de atacurile rusești și a precizat că în armamentul rusesc au fost identificate mii de componente provenite din Europa, Statele Unite și Japonia. „Trebuie să întrerupem toate rutele posibile de aprovizionare și toate metodele de evitare a sancțiunilor”, a punctat Zelenski.

În cadrul discuțiilor cu președintele Trump, Zelenski intenționează să afle ce presupun garanțiile de securitate pe care Statele Unite sunt dispuse să le ofere ca parte a unui eventual acord de pace.

Apelul său survine după ce Moscova a încălcat recent spațiul aerian al mai multor țări NATO și UE. La începutul lunii, cel puțin 20 de drone rusești au intrat în Polonia, iar vineri trei avioane de vânătoare MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, incidente calificate de aceste state drept „provocări extrem de periculoase”.

Comisia Europeană a prezentat vineri un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează inclusiv entități chineze și indiene și interzicerea importurilor de GNL rusesc în Uniunea Europeană, însă măsurile trebuie să primească acordul guvernelor statelor membre.

„Contăm ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu adevărat dureros și ca Statele Unite să se alăture europenilor”, a mai afirmat Zelenski.